Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев
Ограничения по въезду граждан Украины в Россию нужно пересмотреть, а вот с мигрантами из Средней Азии вопрос следует решать кардинально. Необходимы радикальные изменения в миграционной политике
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
Более полугода прошло с момента ограничения въезда в Россию для граждан Украины. Сначала работало три пункта пропуска для украинских беженцев: два наземных на границе с Латвией и один в аэропорту Шереметьево. Латвия со своей стороны быстро закрыла наземные погранпереходы, и остались только одни "ворота" для въезда в Россию.
— Сергей Михайлович, как лично вы видите решение вопроса с въездом украинцев на территорию России? Как помочь тем, кто бежит от адской ситуации на Украине и хочет жить и работать в РФ, но при этом отфильтровать диверсантов?
— В этой ситуации для меня много непонятного.
В сентябре прошлого года президент России издал указ о порядке въезда и выезда из России граждан Украины. Нацелен указ как раз на упрощение пересечения границы, расширен перечень документов, которые требуются для въезда жителей Украины, годятся даже просроченные.
В этом же указе правительству было дано поручение обеспечить его реализацию. И вот следом выходит постановление кабмина, которое по факту все разворачивает на 180 градусов.
Пересекать границу можно лишь в аэропорту Шереметьево и через КПП в Псковской области. Но, так как его со своей стороны перекрыла Латвия, осталась только одна точка в Шереметьево. И это в то время, когда множество украинцев готовы бежать от кровавого режима Зеленского.
О безопасности, конечно, надо думать, но предложенные правительством меры ее не обеспечивают. Отсеивать нежелательные элементы — тех, например, кто в соцсетях поносил Россию и русских — у нас научились. Технология отработана и может применяться не только в Шереметьеве, а где угодно.
Что касается диверсантов, то будет наивно полагать, что киевским и западным спецслужбам как-то помешают действующие ограничения. Им совершенно необязательно использовать легальные каналы и украинские паспорта.
Убийца Даши Дугиной въехала в РФ через ДНР по поддельным документам. Для теракта в "Крокус Сити Холле" использовали граждан Таджикистана, перед которыми у нас все ворота и калитки распахнуты настежь.
Убежден, что с учетом всех этих факторов правительство должно пересмотреть свое решение. Мы сейчас созидаем новую Россию, и я не мыслю ее без близких нам по духу и устремлениям украинцев.
— Есть ли у Госдумы какие-то идеи относительно миграционной политики, в том числе по украинцам?
— Сейчас по Интернету гуляет табличка, где очень наглядно показано, сколько законопроектов, направленных на ужесточение миграционного режима, отклонила Дума. И все там правильно нарисовано.
Только составители таблички либо не знакомы с механизмом принятия решений в Думе, либо делают вид, что не знакомы. Я имею полное право так говорить, потому что большинство антимигрантских инициатив, отвергнутых палатой, подготовила именно наша фракция. В том числе и по запретам на трудоустройство.
Однако они получили отрицательный отзыв правительства, а это означает, что думское большинство автоматически — подчеркиваю, автоматически — проголосует против.
Так что я могу отвечать только за позицию нашей фракции, а она однозначна: мы за радикальный пересмотр миграционной политики.
Мы выступаем за отмену безвизового режима со странами Средней Азии, за вывод миграционной службы из МВД и переподчинение президенту. Мы за запрет диаспор, за высылку из страны всего клана, если его представитель совершил преступление на нашей территории.
Несмотря на сопротивление мы будем добиваться принятия этих и других предложений, которые обеспечат безопасность наших граждан.
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— Расскажите, что происходит с Геннадием Семигиным, которого вы обещали отчислить из партии в случае продолжения скандалов, в том числе с бойцами СВО? Что с ним будет?
— О том, что происходит с другим человеком, каковы подлинные мотивы и цели его поступков лучше спросить его самого.
Как уже сообщалось, фракция "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) приняла решение освободить Геннадия Семигина от должности председателя Комитета по делам национальностей и предложила выдвинуть на его место Яну Лантратову.
Что касается будущего господина Семигина, то согласно статье 7 Устава СРЗП решение об исключении из партии председателя и сопредседателей вправе принять только съезд.
— Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем. Как вы считаете, чем Россия может отвечать на усиление агрессии Запада?
— Чем можно отвечать на агрессию? Только силой!
После трагедии на севастопольском пляже я повторил то, к чему неоднократно призывал, начиная с 2022 года: надо сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе развединформации и помогают киевскому режиму наносить удары по России. Как вариант — предлагалось установить над Черным морем бесполетную зону для чужих военных самолетов и БПЛА.
Поэтому после решения главы Минобороны могу сказать только одно: наконец-то! Нечего американцам, прочей натовской сволочи и их технике кружить у наших границ, выискивая новые жертвы!
— Пока что ни Байден, ни Трамп не предложили конкретных решений для преодоления внешнеполитических вызовов (ядерное сдерживание, напряжение с Россией). Кто из лидеров США, по-вашему, может это сделать?
Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно.
Так что не надо ждать нам ничего хорошего от американцев. Надо их побеждать и только тогда можно будет с ними договариваться и решать внешнеполитические вопросы.
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Интервью записано при содействии организации "Офицеры России" в рамках мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых действий, которое прошло 1 июля на Поклонной горе у памятника Воинам-интернационалистам.