https://ukraina.ru/20240702/1055988089.html

Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев

Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев - 02.07.2024 Украина.ру

Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев

Ограничения по въезду граждан Украины в Россию нужно пересмотреть, а вот с мигрантами из Средней Азии вопрос следует решать кардинально. Необходимы радикальные изменения в миграционной политике

2024-07-02T05:56

2024-07-02T05:56

2024-07-02T05:56

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украинцы

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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Более полугода прошло с момента ограничения въезда в Россию для граждан Украины. Сначала работало три пункта пропуска для украинских беженцев: два наземных на границе с Латвией и один в аэропорту Шереметьево. Латвия со своей стороны быстро закрыла наземные погранпереходы, и остались только одни "ворота" для въезда в Россию.— Сергей Михайлович, как лично вы видите решение вопроса с въездом украинцев на территорию России? Как помочь тем, кто бежит от адской ситуации на Украине и хочет жить и работать в РФ, но при этом отфильтровать диверсантов?— В этой ситуации для меня много непонятного. В сентябре прошлого года президент России издал указ о порядке въезда и выезда из России граждан Украины. Нацелен указ как раз на упрощение пересечения границы, расширен перечень документов, которые требуются для въезда жителей Украины, годятся даже просроченные.В этом же указе правительству было дано поручение обеспечить его реализацию. И вот следом выходит постановление кабмина, которое по факту все разворачивает на 180 градусов. Пересекать границу можно лишь в аэропорту Шереметьево и через КПП в Псковской области. Но, так как его со своей стороны перекрыла Латвия, осталась только одна точка в Шереметьево. И это в то время, когда множество украинцев готовы бежать от кровавого режима Зеленского.О безопасности, конечно, надо думать, но предложенные правительством меры ее не обеспечивают. Отсеивать нежелательные элементы — тех, например, кто в соцсетях поносил Россию и русских — у нас научились. Технология отработана и может применяться не только в Шереметьеве, а где угодно.Что касается диверсантов, то будет наивно полагать, что киевским и западным спецслужбам как-то помешают действующие ограничения. Им совершенно необязательно использовать легальные каналы и украинские паспорта.Убийца Даши Дугиной въехала в РФ через ДНР по поддельным документам. Для теракта в "Крокус Сити Холле" использовали граждан Таджикистана, перед которыми у нас все ворота и калитки распахнуты настежь. Убежден, что с учетом всех этих факторов правительство должно пересмотреть свое решение. Мы сейчас созидаем новую Россию, и я не мыслю ее без близких нам по духу и устремлениям украинцев.— Есть ли у Госдумы какие-то идеи относительно миграционной политики, в том числе по украинцам?— Сейчас по Интернету гуляет табличка, где очень наглядно показано, сколько законопроектов, направленных на ужесточение миграционного режима, отклонила Дума. И все там правильно нарисовано.Только составители таблички либо не знакомы с механизмом принятия решений в Думе, либо делают вид, что не знакомы. Я имею полное право так говорить, потому что большинство антимигрантских инициатив, отвергнутых палатой, подготовила именно наша фракция. В том числе и по запретам на трудоустройство.Однако они получили отрицательный отзыв правительства, а это означает, что думское большинство автоматически — подчеркиваю, автоматически — проголосует против.Так что я могу отвечать только за позицию нашей фракции, а она однозначна: мы за радикальный пересмотр миграционной политики. Мы выступаем за отмену безвизового режима со странами Средней Азии, за вывод миграционной службы из МВД и переподчинение президенту. Мы за запрет диаспор, за высылку из страны всего клана, если его представитель совершил преступление на нашей территории.Несмотря на сопротивление мы будем добиваться принятия этих и других предложений, которые обеспечат безопасность наших граждан.— Расскажите, что происходит с Геннадием Семигиным, которого вы обещали отчислить из партии в случае продолжения скандалов, в том числе с бойцами СВО? Что с ним будет?— О том, что происходит с другим человеком, каковы подлинные мотивы и цели его поступков лучше спросить его самого.Как уже сообщалось, фракция "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) приняла решение освободить Геннадия Семигина от должности председателя Комитета по делам национальностей и предложила выдвинуть на его место Яну Лантратову. Что касается будущего господина Семигина, то согласно статье 7 Устава СРЗП решение об исключении из партии председателя и сопредседателей вправе принять только съезд.— Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем. Как вы считаете, чем Россия может отвечать на усиление агрессии Запада?— Чем можно отвечать на агрессию? Только силой!После трагедии на севастопольском пляже я повторил то, к чему неоднократно призывал, начиная с 2022 года: надо сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе развединформации и помогают киевскому режиму наносить удары по России. Как вариант — предлагалось установить над Черным морем бесполетную зону для чужих военных самолетов и БПЛА.Поэтому после решения главы Минобороны могу сказать только одно: наконец-то! Нечего американцам, прочей натовской сволочи и их технике кружить у наших границ, выискивая новые жертвы!— Пока что ни Байден, ни Трамп не предложили конкретных решений для преодоления внешнеполитических вызовов (ядерное сдерживание, напряжение с Россией). Кто из лидеров США, по-вашему, может это сделать?— Никто. Ни Трамп, ни Байден, ни кто-либо другой. Только мы сами, и только будучи по-настоящему сильными способны кого-либо сдерживать.Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно.Так что не надо ждать нам ничего хорошего от американцев. Надо их побеждать и только тогда можно будет с ними договариваться и решать внешнеполитические вопросы.О том, с какими трудностями сталкиваются украинцы при въезде в Россию - в материале Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?Интервью записано при содействии организации "Офицеры России" в рамках мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых действий, которое прошло 1 июля на Поклонной горе у памятника Воинам-интернационалистам.

https://ukraina.ru/20240619/1055731584.html

https://ukraina.ru/20240629/1055945362.html

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