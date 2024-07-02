https://ukraina.ru/20240702/1055996946.html
Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины
Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины - 02.07.2024 Украина.ру
Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины
Оговоренный объем импорта некоторых украинских товаров вышел за пределы и Европейский Союз ввел на них пошлины. Теперь за ввоз в страны ЕС сахара и яиц украинцы будут платить 89 евро за тонну, сказано на официальном веб-сайте Евросоюза
2024-07-02T11:46
2024-07-02T11:46
2024-07-02T11:51
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Таким образом ЕС активировал "автоматическую защиту", пошлины в таком размере будут действовать до конца этого года. На первую половину 2025 года устанавливаются квоты на сахар и яйца. Объемы, которые превысят эти квоты, также будут облагаться пошлиной. Регламентом Евросоюза установлено, что если объем импорта украинской птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда достигнут среднего объема импорта в период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, в 2022 году и в 2023 году, то ввоз товаров будет облагаться пошлинами, сказано на сайте. В апреле ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров. Напомним, решение лидеров ЕС об остановке тарифов для Киева активизировало массовые протесты фермеров в Европе, которые из-за украинцев лишились заработка.Как состояние тыла влияет на обстановку на фронтах читайте в материале журналиста, автора издания Украина.ру Ивана Лизана.
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новости, украина, ес, импорт
Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины
11:46 02.07.2024 (обновлено: 11:51 02.07.2024)
Оговоренный объем импорта некоторых украинских товаров вышел за пределы и Европейский Союз ввел на них пошлины. Теперь за ввоз в страны ЕС сахара и яиц украинцы будут платить 89 евро за тонну, сказано на официальном веб-сайте Евросоюза