https://ukraina.ru/20231220/1052254415.html

Яйца, метры и снаряды: как состояние тыла влияет на обстановку на фронтах

Яйца, метры и снаряды: как состояние тыла влияет на обстановку на фронтах - 20.12.2023 Украина.ру

Яйца, метры и снаряды: как состояние тыла влияет на обстановку на фронтах

"Бюджетом победы" назвал финансовый план до 2026 года глава российского минфина Антон Силуанов. Приоритетом трёхлетнего бюджета станут финансирование боевых действий и выполнение социальных обязательств.

2023-12-20T05:18

2023-12-20T05:18

2023-12-20T05:18

эксклюзив

экономика

россия

украина

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Анализировать проекты бюджета на 2025 и 2026 годы смысла нет — в нынешних крайне изменчивых и непредсказуемых условиях — такой длинный горизонт планирования является очень условным.Но в уже принятом федеральном бюджете на 2024 год на «Национальную оборону» заложено почти треть от общей суммы расходов или 6% от ВВП. Расходы беспрецедентные, но вполне посильные для России.На другом финансовом полюсе — украинском — с начала осени всё идёт наперекосяк: провал контрнаступления показал, что блицкриг в 1,5-2 года, на который надеялись в администрации Байдена, когда настаивали на прекращении мирных переговоров между Киевом и Москвой в конце марта 2022 года, остался несбыточной мечтой. Эффективность санкций переоценили, равно как и боеспособность ВСУ, устойчивость российской экономики и боеспособность ВС РФ напротив недооценили. Украина стремительно превратилась из фактора единения для Запада в фактор разъединения, а элиты ЕС и США уподобились типичным студентам, живущим по принципу «коси и забивай» с той лишь разницей, что забить решили на выделение Украине финансирования.Весной 2022 года Росси не удалось сокрушить Украину, в июне 2023 года стало очевидно, что и Западу не удалось сокрушить Россию. Конфликт перешёл в фазу борьбы на истощение, где помимо истощения военных сил, будут изматываться экономика и общество.Истощение на разных скоростяхРоссийское и украинское общества за исключением их перетекающей друг в друга части на новых территориях, подобно сиамским близнецам в противофазе.Эмоциональному подъёму российского общества весной 2022 года соответствовала депрессия на Украине. Но к августу 2022 года настроения изменились: наступательный порыв ВС РФ иссяк, а украинцев убедили в том, что весь мир с ними и успех в Харьковской области лишь начало победы в специфической, украинизированной версии Великой Отечественной, где, в отличие от 1941 года, фашисты пришли не с Запада, а с Востока.Уход ВС РФ из правобережных районов Херсонской области лишь усилил веру украинцев в скорую и совершенно неизбежную победу над «рашистами». Этой верой украинское общество бодрили полтора года пока не стал очевидным провал контрнаступления — русские не разбежались при виде «Леопардов». Социологи надлом в украинском обществе зафиксировали уже к августу: «Рейтинг» отмечал, что граждане Украины (46% и 45% соответственно) считали, что «донатить» ВСУ и разговаривать на украинском более патриотично, чем служить в ВСУ. Центр Разумкова тогда же зафиксировал желание 43,3% украинцев прекращения боевых действий при условии усиления обстрелов городов со стороны ВС РФ и роста жертв среди гражданских. Эти цифры — фиксация надлома в украинском обществе, но оно ещё не сломлено — желающих прекращения боевых действий с миром на условиях России отнюдь не абсолютное большинство.Меняется настрой и в российском обществе. Тема СВО за исключением «России воющей» — части общества, которое либо живёт в прифронтовых районах, либо так или иначе причастно к боевым действиям — ушла в фон: граждан куда больше интересуют социальные и экономические вопросы, чем мелкие подвижки на фронтах. Образ победы у россиян размыт, 70% опрошенных «Левада-центром» (иноагент) поддержат решение президента если он остановит СВО, но 57% против остановки спецоперации если это приведёт к возвращению Украине теперь уже законно российских территорий.Проще говоря, отношения украинского и российского обществ к событиям на территории постУкрины разнятся. Для Украины это война с максимальным напряжением сил общества (путь и наиболее радикальной части этого напряжения кажется недостаточно), тогда как для большей части россиян СВО так и осталась специальной операцией, в которой задействованы ограниченные силы. Как следствие, украинское общество впало в состояние глубокой деморализации — зрады, — которая фиксируется везде и всюду, включая опросы нардепа Безуглой, где опрошенные высказываются за отказ от украинского гражданства лишь бы не попасть на фронт.Сниженная нагрузка (назовём это так) на российское общество от СВО стала преимуществом России в борьбе на истощение. Но это преимущество будет сохраняться лишь в том случае, если ситуация в экономическом тылу будет оставаться стабильной.Враги РоссииЕсли в 2022 году главным врагом России были запредельные скидки при продаже ею сырьевых и энергетических товаров в страны Азии, то теперь главным врагом можно смело назвать избыток денег в экономике.К октябрю 2022 года каменный уголь продавался с 50-60% скидкой, дисконт на нефть на пике доходил до 40 долларов за баррель, зерно приходилось продавать с дисконтом в 20-50 долларов на тонне. За год ситуация стала значительно лучше: скидка на уголь пропала, а возможности его экспорта ограничены недостаточной мощностью российских портов, цены на зерно по-прежнему остаются низкими, но Россия вновь вернулась в топ-5 поставщиков зерновых на рынок ЕС. Если весной 2022 года стоимость транспортировки нефти из Европы в Азию (Индия и Китай) обходилась в половину стоимости нефти, то к середине осени она упала до 6 долларов за баррель: в 2-3 дороже, чем когда-то в Европу, но приемлемо с учётом её доставки танкерами в другой конец света.Зашкаливающий весной дефицит федерального бюджета — казалось, что он превысит прогнозные 2,9 трлн рублей — по итогам ноября упал до 878 млрд рублей или 0,5% ВВП против прогнозных 2% ВВП. Плюс ВВП по итогам года вырастет на 3,5%. Неплохо для страны, которую обложили санкциями. Но есть несколько моментов, которые сильно влияют на позитивное восприятие данных цифр.Во-первых, рост ВВП обеспечил ВПК, денег на который не жалели.Во-вторых, бюджетный дефицит власти сокращали как могли. Помогла девальвация рубля, ставшая следствием падения доходов от экспорта в начале года, восстановление импорта, а также не введённого вовремя требования о возврате валютной выручки. Заодно федеральное правительство активно изыскивало деньги: ввело для бизнеса налог на сверхприбыль (winfull tax), трясло блогеров, придумало плавающие экспортные пошлины, а ещё активно «печатало» деньги через выпуск облигаций внутреннего государственного займа. В 2023 году так заняли около 2,5 трлн рублей, план на 2024 год — 4,1 трлн рублей (на 2025 и 2026 годы — 4,4 и 4,9 трлн рублей соответственно).Все эти деньги будут влиты из федерального бюджета в экономику через выплату денежного довольствия военнослужащим, а также инвестиции в ОПК, и неизбежно приведут к росту инфляции, с которой ЦБ борется подъёмом ключевой ставки, дошедшей до 16% годовых. И если украинская экономика остывает без западных денег, то российская напротив вошла в состояние перегрева, а рецессия является лишь вопросом времени, точнее моментом наступления паузы в СВО с сокращением расходов федерального бюджета на ОПК. Либо момента, когда дозреет и лопнет надувающийся с 2020 года «пузырь» на рынке недвижимости. Тогда правительство, желая поддержать жилищное строительство (важный источник экономического роста) ввело льготную ипотеку, которой банки настолько увлеклись, что выдали за январь-октябрь 2023 года на 71,9% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. К началу осени стало очевидно, что сохранять льготную ипотеку в текущем виде нельзя, а отменять страшно. А пока льготная ипотека вместе с инфляцией (с января 2017 года по сентябрь 2023 года инфляция в России составила 46,7%) разогнали цены на недвижимость в среднем по России на 80%, а в отдельных городах в 2-3 раза, а также погрузили граждан в рекордные долги (30 трлн рублей к середине лета), половина из которых как раз приходится на ипотеку.При этом санкции, за победу над которым издание Politico присвоило главе ЦБ титул «нарушителя» (Disruptor), сработали, но весьма специфическим образом: они разбалансировали российскую экономику, не изменив курс правительства. Поиск дополнительных источников финансирования вместе с приятием ряда протекционистских решений обернулся ценовыми кризисами. С начала лета как на дрожжах росли цены на светлые нефтепродукты и курятину, а осенью в стратосферу улетели куриные яйца. В первом случае сказался отказ от выплаты топливного демпфера нефтепереработчикам (власти решили сэкономить), а во втором — комплекс факторов из дефицита рабочих (мобилизация 300 тыс. человек, подписание контракта ещё почти 500 тыс. человек, а также сокращение притока мигрантов), вспышек высокопатогенного гриппа птицы, дефицита инкубационного яйца и ограничений поставок импортных вакцин (отечественных оказалось недостаточно).Тем не менее, запас прочности у российской экономики более чем достаточен, но чем лучше будет обстоять дело с внешней торговлей, чем меньше придётся допечатывать денег через выпуск облигаций внутреннего государственного займа и тем меньше будет топливно-яичных кризисов, из-за которых в обществе растут усталость и раздражительность. Однако в момент окончания СВО и сокращения бюджетных расходов на ОПК нас будет ожидать рецессия. Впрочем, её перспектива на фоне украинских проблем выглядит сущим пустяком, укладывающимся в логику «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». А худому и правда тяжело.Денег нет, но вы держитесьМинувший год показал крайнюю уязвимость Украины от её же союзников и спонсоров в силу тотальной внешней зависимости.Госбюджет свёрстан с дефицитом в 50% от расходной части и найти заветные 42 млрд долларов теперь не самая простая задача на фоне нежелания многих стран Запада финансировать Украину как безнадёжное мероприятие, увеличивая свои и без того немалые убытки. Даже без части денег придётся резать расходы на социалку, запускать «печатный станок» из облигаций внутреннего займа или расходовать золотовалютные резервы. И это, не говоря о выколачивании денег из бизнеса и граждан.Энергетика страны критически зависит от перетоков электроэнергии из стран ЕС, без которых Украина не в состоянии проходить утренние и вечерние пики потребления. Бодрые весенние рассказы о том, что всё будет отремонтировано к августу, сменились нагнетанием страха из-за возможных ракетных ударов. Повреждённые блоки на ТЭС не ремонтировали: это дорого, хлопотно (нужно искать или производить запчасти), а ещё это усилило бы позиции Рината Ахметова, собственника крупных энергетических объектов УкраиныСнабжение как фронта, так и тыла критически зависит от пропускной способности пунктов пропуска на западной границе Украины и доброй воли её соседей, желающих выторговать что-то у Киева в обмен на снятие блокады.Сельское хозяйство то и дело спотыкается. То проблемой становится выход России из «зерновой сделки» из-за чего экспорт сельхозпродукции по Чёрному морю сократился на 26,7% и с августа составил всего 10 млн тонн. То для Польши проблемой становятся ягоды, а для Франции курятина и сахар. Европейские муки украинской сельхозпродукции являются следствием желания стран ЕС «откатить» рынки состоянием на 24 февраля 2022 года, когда украинских АПК был надёжно скован европейскими квотами.Никакого военного производства кроме «отвёрточной» сборки различных дронов и выпуска штучных «гибридных» ЗРК из советских шасси и западных ракет, а также единичных противокорабельных ракет на Украине не осталось.***По важнейшим для продолжения военной борьбы показателям — военной мощи и бюджетной обеспеченности — Киев давно прошёл пик своей формы. Изменить что-либо в экономике уже невозможно: её как таковой не существует. Можно лишь периодически «перезагружать» общество, меняя президентов с уставшего и дискредитировавшего себя на свежего и ещё не проклинаемого, эксплуатируя веру украинцев в светлое будущее. В 2019 году Порошенко сменили на Зеленского, теперь так могут заменить Зеленского на Залужного или Арестовича*.Для России такая замена будет не менее опасной, чем своё контрнаступление, в которое ВС РФ попробуют выманить, пытаясь всех убедить в том, что слабость Украины и раздрай внутри неё гарантируют России силу и успех. Замена Зеленского гарантирует новый заход на новый виток дипломатических упражнений по поиску очередной не существующей формулы мира с очередным притворяющимся адекватным президентом Украины. США потерпели поражение в своём антироссийском блицкриге, но им ещё под силу не дать России победить.Тем более, что победа в украинской трагедии будет не абсолютной и военной, а относительной и дипломатической.Задача США — не дать рухнуть украинскому фронту, не позволив России занять значимые территории. Для этого ВСУ либо должны проявлять привычное для них упорство в обороне, либо ВС РФ пойти в своё контрнаступление.Задача России — измотать украинское общество, доведя его до состояния катарсиса и готовности принять все российские условия, заодно заставив Запад признать российские территориальные приобретения, вынудив сесть за стол переговоров с Россией. А для этого важно обеспечивать стабильность в экономике, для которой перегрев представляет не меньшую угрозу, чем рецессия, а миллиарды яиц не менее важны чем способность производить 152-мм снаряды миллионами штук. Тыл и фронт неразрывно связаны, и специальная военная операция должна оставаться операцией, не превращаясь в войну с мобилизационной экономикой или качелях на разбалансированных рынках.*Признан в РФ экстремистом

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, экономика, россия, украина