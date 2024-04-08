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ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров

ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров - 08.04.2024 Украина.ру

ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров

В понедельник, 8 апреля, страны Европейского Союза и Европарламент предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом информировала Бельгия, председательствующая в ЕС, передает DW*

2024-04-08T22:20

2024-04-08T22:20

2024-04-08T22:20

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Уточняется, что документом ограничивается ввоз в ЕС украинских мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда до средних объемов, которые наблюдались в период с середины 2021-го до конца прошлого года. Вместе с тем, соглашение продлевает беспошлинный доступ, который Евросоюз предоставил украинским сельскохозяйственным товарам после начала российской спецоперации. В середине марта послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров. Напомним, с прошлого года в разных странах Европы с разной интенсивностью проходят акции фермеров, которые обвиняют правительства в предательстве, поскольку в 2022 году ЕС отменил пошлины на украинское продовольствие. *СМИ выполняет функции иноагента.

https://ukraina.ru/20240314/1053878073.html

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новости, евросоюз, ес, европарламент, украина, импорт, сво, сельское хозяйство, фермер, протесты, акции протеста