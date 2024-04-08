ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров - 08.04.2024 Украина.ру
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ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров
ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров - 08.04.2024 Украина.ру
ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров
В понедельник, 8 апреля, страны Европейского Союза и Европарламент предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом информировала Бельгия, председательствующая в ЕС, передает DW*
2024-04-08T22:20
2024-04-08T22:20
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фермер
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Уточняется, что документом ограничивается ввоз в ЕС украинских мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда до средних объемов, которые наблюдались в период с середины 2021-го до конца прошлого года. Вместе с тем, соглашение продлевает беспошлинный доступ, который Евросоюз предоставил украинским сельскохозяйственным товарам после начала российской спецоперации. В середине марта послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров. Напомним, с прошлого года в разных странах Европы с разной интенсивностью проходят акции фермеров, которые обвиняют правительства в предательстве, поскольку в 2022 году ЕС отменил пошлины на украинское продовольствие. *СМИ выполняет функции иноагента.
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новости, евросоюз, ес, европарламент, украина, импорт, сво, сельское хозяйство, фермер, протесты, акции протеста
Новости, Евросоюз, ЕС, Европарламент, Украина, импорт, СВО, Сельское хозяйство, фермер, протесты, акции протеста

ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров

22:20 08.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В понедельник, 8 апреля, страны Европейского Союза и Европарламент предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом информировала Бельгия, председательствующая в ЕС, передает DW*
Уточняется, что документом ограничивается ввоз в ЕС украинских мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда до средних объемов, которые наблюдались в период с середины 2021-го до конца прошлого года.
Вместе с тем, соглашение продлевает беспошлинный доступ, который Евросоюз предоставил украинским сельскохозяйственным товарам после начала российской спецоперации.
В середине марта послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров.
Напомним, с прошлого года в разных странах Европы с разной интенсивностью проходят акции фермеров, которые обвиняют правительства в предательстве, поскольку в 2022 году ЕС отменил пошлины на украинское продовольствие.
*СМИ выполняет функции иноагента.
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 11:50
ЕК пойдет навстречу протестующим фермерам ради беспошлинной торговли с УкраинойЕврокомиссия в пятницу выступит с новыми законодательными предложениями, чтобы пойти навстречу протестующим сельхозпроизводителям, а после принять соглашение о беспошлинной торговле с Украиной. Об этом 14 марта сообщили журналисты польского радио RMF FM
 
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