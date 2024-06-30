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"Уже виднеется донышко": военный эксперт о том, как оскудели поставки оружия для ВСУ
"Уже виднеется донышко": военный эксперт о том, как оскудели поставки оружия для ВСУ - 30.06.2024 Украина.ру
"Уже виднеется донышко": военный эксперт о том, как оскудели поставки оружия для ВСУ
ВСУ потеряли преимущество в контрбатарейной борьбе и получают от союзников все более старое вооружение, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-06-30T04:15
2024-06-30T04:15
2024-06-30T04:15
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"Если раньше ВСУ переигрывали нас в плане контрбатарейной борьбы за счет дальнобойности переданных им орудий и за счет скорости, то сейчас ситуация выправилась. Судя по всему, у противника закончились запасы "М-777". Потому что сейчас в сводках Минобороны все чаще и чаще попадаются гаубицы "М-198" - предыдущее поколение "трех топоров". Это американские гаубицы разработки 1970х годов", – отметил эксперт.Современные гаубицы, которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс, подчеркнул он."В чем принципиальная разница между "М-198" и "М-777"? "М-777" предназначена для аэромобильной транспортировки. Она складывается специальным образом, поэтому ее можно и на вертолете перевозить, и в самолет побольше их засунуть. Но за все надо платить. Она сделана из легких титановых сплавов, из-за чего орудие получилось очень нежным. Оно быстро деградирует. Ремонтировать его надо из специальных запасных частей, которых на самой Украине не так много", – объяснил Анпилогов.По его словам, украинские военные вынуждены переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем и даже советские гаубицы Д-20, разработанные еще в 1940-х годах."Так что в этом ведре, откуда Запад черпает военные поставки для Украины, уже виднеется донышко. А поскольку СВО – это более серьезный конфликт, чем то, с чем сталкивался Запад до этого, он не успевает эти поставки восполнить", – резюмировал эксперт.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, оружие
"Уже виднеется донышко": военный эксперт о том, как оскудели поставки оружия для ВСУ
ВСУ потеряли преимущество в контрбатарейной борьбе и получают от союзников все более старое вооружение, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
"Если раньше ВСУ переигрывали нас в плане контрбатарейной борьбы за счет дальнобойности переданных им орудий и за счет скорости, то сейчас ситуация выправилась. Судя по всему, у противника закончились запасы "М-777". Потому что сейчас в сводках Минобороны все чаще и чаще попадаются гаубицы "М-198" - предыдущее поколение "трех топоров". Это американские гаубицы разработки 1970х годов", – отметил эксперт.
Современные гаубицы, которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс, подчеркнул он.
"В чем принципиальная разница между "М-198" и "М-777"? "М-777" предназначена для аэромобильной транспортировки. Она складывается специальным образом, поэтому ее можно и на вертолете перевозить, и в самолет побольше их засунуть. Но за все надо платить. Она сделана из легких титановых сплавов, из-за чего орудие получилось очень нежным. Оно быстро деградирует. Ремонтировать его надо из специальных запасных частей, которых на самой Украине не так много", – объяснил Анпилогов.
По его словам, украинские военные вынуждены переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем и даже советские гаубицы Д-20, разработанные еще в 1940-х годах.
"Так что в этом ведре, откуда Запад черпает военные поставки для Украины, уже виднеется донышко. А поскольку СВО – это более серьезный конфликт, чем то, с чем сталкивался Запад до этого, он не успевает эти поставки восполнить", – резюмировал эксперт.
О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.