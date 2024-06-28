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"За власть да": политолог сравнил Макрона с Инстасамкой

"За власть да": политолог сравнил Макрона с Инстасамкой - 28.06.2024 Украина.ру

"За власть да": политолог сравнил Макрона с Инстасамкой

Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно изменил риторику в отношении России и угрозы отправить французских военных на Украину сменились готовностью к диалогу с российским лидером

2024-06-28T04:03

2024-06-28T04:03

2024-06-28T04:03

эммануэль макрон

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франция

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дмитрий выдрин

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"Макрон, микрон… Забавно. У нас есть такая себе затейница Инстасамка (Дарья в миру). Поет как дышит — про деньги, за деньги. "За деньги да". <...> К чему я это? К тому, что появляется еще "инстасамец" Мануэль. Он еще забавнее, чем Дарья. Политик в моменте. "За власть да". Ну, и будет колебаться вместе с моментом. Точнее с конъюнктурой. Смешно", - сказал Выдрин.Подробнее об отношениях России с Западом — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эммануэль макрон, новости, россия, франция, украина, дмитрий выдрин