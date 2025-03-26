На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США - 26.03.2025 Украина.ру
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На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США
На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США - 26.03.2025 Украина.ру
На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США
Москва не наносила ударов по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 26 марта написало украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военных кругах ВСУ
2025-03-26T11:12
2025-03-26T11:12
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владимир путин
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Накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. В этот список вошли:"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - уточняется в сообщении Кремля, где также напоминается о том, что временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта.Между тем, Киев несмотря на договоренности продолжает атаковать российские энергообъекты. С 18 марта ВСУ успели атаковать инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" и газораспределительной станции "Сватово". Также в Крыму был перехвачен дрон, летевший в сторону Глебовского подземного газохранилища: ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области.До этого Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани: Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае.Также противником был нанесен Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт, не прекратились попытки ВСУ атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде.На прошлой неделе президенты России и США поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.
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новости, россия, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США

11:12 26.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Москва не наносила ударов по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 26 марта написало украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военных кругах ВСУ
"Россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось", - заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.
Накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. В этот список вошли:
  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - уточняется в сообщении Кремля, где также напоминается о том, что временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта.
Между тем, Киев несмотря на договоренности продолжает атаковать российские энергообъекты. С 18 марта ВСУ успели атаковать инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" и газораспределительной станции "Сватово". Также в Крыму был перехвачен дрон, летевший в сторону Глебовского подземного газохранилища: ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области.
До этого Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани: Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае.
Также противником был нанесен Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт, не прекратились попытки ВСУ атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде.
Эксперты отмечают, что Украина очевидно нарастила усилия по атакам российских энергетических объектов не просто так: киевский режим напрашивается на ответ от Москвы, чтобы потом поднять вой, что "русские срывают мирный процесс".
На прошлой неделе президенты России и США поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.
24 марта, 16:04
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