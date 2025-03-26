На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Москва не наносила ударов по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 26 марта написало украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военных кругах ВСУ
"Россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось", - заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.
- —нефтеперерабатывающие предприятия;
- —нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- —вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- —атомные электростанции;
- —дамбы гидроэлектростанций.
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - уточняется в сообщении Кремля, где также напоминается о том, что временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта.
Между тем, Киев несмотря на договоренности продолжает атаковать российские энергообъекты. С 18 марта ВСУ успели атаковать инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" и газораспределительной станции "Сватово". Также в Крыму был перехвачен дрон, летевший в сторону Глебовского подземного газохранилища: ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области.
До этого Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани: Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае.
Также противником был нанесен Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт, не прекратились попытки ВСУ атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде.
Эксперты отмечают, что Украина очевидно нарастила усилия по атакам российских энергетических объектов не просто так: киевский режим напрашивается на ответ от Москвы, чтобы потом поднять вой, что "русские срывают мирный процесс".
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.