https://ukraina.ru/20250326/1062054992.html

На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США

На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США - 26.03.2025 Украина.ру

На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США

Москва не наносила ударов по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 26 марта написало украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военных кругах ВСУ

2025-03-26T11:12

2025-03-26T11:12

2025-03-26T11:12

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Накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. В этот список вошли:"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - уточняется в сообщении Кремля, где также напоминается о том, что временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта.Между тем, Киев несмотря на договоренности продолжает атаковать российские энергообъекты. С 18 марта ВСУ успели атаковать инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" и газораспределительной станции "Сватово". Также в Крыму был перехвачен дрон, летевший в сторону Глебовского подземного газохранилища: ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области.До этого Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани: Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае.Также противником был нанесен Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт, не прекратились попытки ВСУ атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде.На прошлой неделе президенты России и США поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.

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новости, россия, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины