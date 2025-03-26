Минобороны РФ выяснило, с какой целью Украина кормит солдат психотропами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Солдаты ВСУ получали препараты, которые подавляют чувство страха, прямиком перед наступлением. Об этом 26 марта Минобороны РФ рассказал бывший украинский военный сдавшийся в плен Роман Лысенко
По его словам, на границе с Белгородской областью его войска на квадроциклах доехали до лесопосадки, где завязался бой с ВС РФ. Лысенко отметил, что из группировки в 30 человек 25 были ликвидированы в бою, четверо пропали из виду, а он один сдался в плен российским военнослужащим.
Кроме того, украинский военный сообщил, что медпрепараты, которые выдают для подавления чувства страха перед входом на поле боя, ему не помогли.
"Был оборудован медпункт, в котором некоторым нашим военнослужащим выдавали психотропные вещества, чтобы им не страшно было идти в наступление", – объяснил он.
Стоит отметить, что это не первая история, связанная с употреблением ВСУ различных веществ. Ранее российские военные уже замечали странное поведение противника на поле боя, которое можно было бы объяснить применением психотропных веществ.
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