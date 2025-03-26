Минобороны РФ выяснило, с какой целью Украина кормит солдат психотропами - 26.03.2025 Украина.ру
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Минобороны РФ выяснило, с какой целью Украина кормит солдат психотропами
Минобороны РФ выяснило, с какой целью Украина кормит солдат психотропами - 26.03.2025 Украина.ру
Минобороны РФ выяснило, с какой целью Украина кормит солдат психотропами
Солдаты ВСУ получали препараты, которые подавляют чувство страха, прямиком перед наступлением. Об этом 26 марта Минобороны РФ рассказал бывший украинский военный сдавшийся в плен Роман Лысенко
2025-03-26T11:19
2025-03-26T11:19
новости
россия
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
наркотики
всу
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По его словам, на границе с Белгородской областью его войска на квадроциклах доехали до лесопосадки, где завязался бой с ВС РФ. Лысенко отметил, что из группировки в 30 человек 25 были ликвидированы в бою, четверо пропали из виду, а он один сдался в плен российским военнослужащим. Кроме того, украинский военный сообщил, что медпрепараты, которые выдают для подавления чувства страха перед входом на поле боя, ему не помогли.Стоит отметить, что это не первая история, связанная с употреблением ВСУ различных веществ. Ранее российские военные уже замечали странное поведение противника на поле боя, которое можно было бы объяснить применением психотропных веществ. Между тем на Украине был задержан бывший боевик бригады "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России), боец смешанных единоборств (ММА) Валентин Пидкович. Его обвиняют в сговоре с Россией и подготовкой теракта на ТКЦ. Подробности в публикации Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного.
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новости, россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, наркотики, всу
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, наркотики, ВСУ

Минобороны РФ выяснило, с какой целью Украина кормит солдат психотропами

11:19 26.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Солдаты ВСУ получали препараты, которые подавляют чувство страха, прямиком перед наступлением. Об этом 26 марта Минобороны РФ рассказал бывший украинский военный сдавшийся в плен Роман Лысенко
По его словам, на границе с Белгородской областью его войска на квадроциклах доехали до лесопосадки, где завязался бой с ВС РФ. Лысенко отметил, что из группировки в 30 человек 25 были ликвидированы в бою, четверо пропали из виду, а он один сдался в плен российским военнослужащим.
Кроме того, украинский военный сообщил, что медпрепараты, которые выдают для подавления чувства страха перед входом на поле боя, ему не помогли.
"Был оборудован медпункт, в котором некоторым нашим военнослужащим выдавали психотропные вещества, чтобы им не страшно было идти в наступление", – объяснил он.
Стоит отметить, что это не первая история, связанная с употреблением ВСУ различных веществ. Ранее российские военные уже замечали странное поведение противника на поле боя, которое можно было бы объяснить применением психотропных веществ.
Фото: warfiles.ru, пьяные военнослужащие ВСУ
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