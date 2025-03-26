https://ukraina.ru/20250326/1062052610.html

Усиление режима концлагеря, отъем земли и Неделя Ракоци у венгров. Что происходит в Закарпатье

Усиление режима концлагеря, отъем земли и Неделя Ракоци у венгров. Что происходит в Закарпатье - 26.03.2025 Украина.ру

Усиление режима концлагеря, отъем земли и Неделя Ракоци у венгров. Что происходит в Закарпатье

На дальнем западе Украины, в Закарпатье с потеплением и наступлением весны увеличилось количество беглецов из украинского концлагеря. В связи с этим киевские власти в очередной раз усиливают границу, выставляя дополнительные посты пограничников.

2025-03-26T10:56

2025-03-26T10:56

2025-03-26T10:56

эксклюзив

закарпатье

украина

венгрия

петер сийярто

владимир зеленский

игорь мосийчук

сбу

госпогранслужба

верховная рада

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"Западный фронт" УкраиныГоспогранслужба Украины официально объявила о переброске дополнительных подразделений к венгерской и румынской границам.Единственная причина — поток беглецов вырос в несколько раз. Только в феврале 2025 года зафиксированных попыток нелегального пересечения границы стало в 2,7 раза больше, чем в ноябре. Вместе с тем до 8-12 тысяч долларов выросли и цены на пересечение границы.Сотрудник СБУ из Закарпатья рассказывает украинскому изданию "Страна", что официальная статистика намного занижена. "Цифры занижают в разы, чтобы не будоражить население. Уклонистов отлавливают как группами, так и одиночек. Это десятки, а иногда и сотни человек ежедневно", - рассказывает сбушник. По его мнению, если мирные переговоры сорвутся, количество беглецов еще больше возрастет.Некоторые беглецы, сообщает Госпогранслужба, используют форму украинских пограничников, пытаясь пересечь границу. Некоторые из реальных пограничников тоже бегут в Румынию и Венгрию, поскольку их ранее насильно мобилизовали и могут перебросить с западной границы на восточную."Страна" также сообщает, со ссылкой на источники в погранслужбе, что такса за переход границы теперь вырастет до $ 15 000-20 000. Обычно, рассказывает источник, переправкой занимается начальник заставы, который запускает рано утром на определенный участок границы группу из 5-10 человек, оплативших услуги. В роли проводников часто выступают жители приграничных сел, которые нередко являются родственниками пограничников. Однако некоторые просто берут деньги и бросают людей, которые или попадаются пограничникам, или теряются, погибают в горах и лесах.Без права на собственностьВо вторник 25 марта Верховная Рада повторно приняла законопроект №9549, который был доработан после вето Зеленского. Он направлен на принудительное отчуждение земельных участков и другого недвижимого имущества ради "общественной необходимости" во время военного положения. Закон направлен на обеспечение оборонных, стратегических и инфраструктурных потребностей государства, в частности, в пределах Ужгородского района Закарпатской области, отмечают украинские СМИ. В прошлом году на стадии обсуждения законопроекта омбудсмен Дмитрий Лубинец пытался возмущаться, дескать, законопроект нарушает основы прав человека и права собственности.Речь идет о земле и недвижимости в Закарпатской области — там, где никаких боевых действий нет. Однако именно максимальная удаленность от линии фронта и наплыв внутренних переселенцев резко повысили здесь стоимость земли. Её-то и решили отжать в регионе под шумок военного положения. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* утверждал, что в Закарпатье власти тестируют отъем земли для последующего распространения этой практики по всей Украине, если это сглотнут жители этого региона."Неудобный" народный герой венгровНа этой неделе вновь усилилось противостояние украинской центральной власти с венгерскими общинами Закарпатья. 20 марта представители венгерского меньшинства снова потребовали от Киева отменить дискриминационный закон об образовании.Затем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС до тех пор, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут отнятые у него права. Сийярто также отметил, что украинское правительство долгое время лишь обещает решить вопрос, произносит "красивые слова", но никаких действий по этому поводу не предпринимает.О реалиях борьбы за свои права в эти дни напоминают в венгерских учебных заведениях Закарпатья и на встречах, посвященных народному герою венгров.В венгерских общинах Закарпатья на днях началась Неделя Ракоци в честь Ференца II Ракоци, князя Трансильвании, возглавившего в начале XVIII века национально-освободительную борьбу венгров против Австрийской монархии. Отмечается она с 24 по 30 марта. Основным оплотом восставших был тогда замок Мункач, который был переименован впоследствии в Мукачево.Повстанцы Ракоци, которых называли куруцы ("мятежники"), состояли не только из этнических венгров, но и русинов Закарпатья, о чем представители венгерского меньшинства напоминали и в ходе нынешних мероприятий в честь Ференца Ракоци.В 1707 году послы Ференца Ракоци заключили союзный договор с российским императором Петром Великим, предполагавший взаимную поддержку. Но вторжение шведского короля Карла XII на территорию нынешней Украины сковало силы российской армии, договор на практике не был реализован. Вскоре повстанцы-куруцы были разбиты в битве у словацкого города Тренчин, когда раненый в бою Ференц Ракоци упал с коня, а его крестьяне посчитали своего лидера убитым.Тем не менее, выживший Ракоци до 1711 года оборонял Мукачевский замок (Мункач), ожидая поддержки со стороны России. Для венгров Закарпатья это - легендарная личность, память о котором отражена в народном фольклоре. Его имя носит и Закарпатский венгерский институт, а "Молитва Ракоци" является гимном учебного заведения. Однако на современной Украине в мероприятиях в честь Ракоци, ожидаемо, усматривают сепаратистские настроения и устремления к союзу с Россией.*Признан в РФ террористом и экстремистом

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эксклюзив, закарпатье, украина, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский, игорь мосийчук, сбу, госпогранслужба, верховная рада