https://ukraina.ru/20240627/1055890463.html

Милорад Додик: СВО создаст новый мировой порядок, при котором уже никто не сможет уничтожать сербов

Милорад Додик: СВО создаст новый мировой порядок, при котором уже никто не сможет уничтожать сербов - 27.06.2024 Украина.ру

Милорад Додик: СВО создаст новый мировой порядок, при котором уже никто не сможет уничтожать сербов

Милорад Додик - президент одного из двух государствообразующих энтитетов Боснии и Герцеговины — Республики Сербской. Почти ежедневно представители "международного сообщества", оспаривающие право Республики Сербской на существование, гарантированное ей Дейтонским мирным соглашением от 1995 года, подвергают ее лидера различным политическим нападкам.

2024-06-27T17:41

2024-06-27T17:41

2024-06-27T17:41

интервью

республика сербская

милорад додик

россия

босния и герцеговина

владимир путин

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В частности, против Додика в Боснии и Герцеговине ведется судебный процесс за якобы невыполнение указов непризнанного ООН высокого представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта.Несмотря на внешнее давление, Милорад Додик не боится открыто заявлять о поддержке политики России, придерживается собственного мнения по отношению к специальной военной операции и надеется, что ее итогом станет установление нового мира, в котором Республике Сербской уже никто не сможет грозить уничтожением. Об этом в интервью Милорада Додика изданию Украина.ру.Еще до того, как ГА ООН проголосовала за резолюцию о "геноциде в Сребренице", Вы заявили о том, что этот документ положит конец Боснии и Герцеговине. Потом Вы предложили центральным властям в Сараево разойтись мирным путем. Почему Вы выступили с такой инициативой? Действительно ли Вы планируете вывести Республику Сербскую из состава БиГ?Инициатива по мирному разделу Боснии и Герцеговины благородная, и она действительно направлена на сохранение мира и стабильности, на то, чтобы посредством договоренностей были определены правила функционирования, которые в будущем не смогут являться источником постоянных кризисов и простоев. Республика Сербская не выступает ни за какую другую форму разъединения, кроме мирной.Мы выступим с предложением разъединиться в политическом и территориальном смысле. Сербы не будут воевать, но никто не должен сомневаться в том, что они будут обороняться, поскольку в своей истории они никогда не отступали.Действующее положение вещей никуда не ведет, сербский народ просто уже не может жить в такой Боснии и Герцеговине, какой она является сейчас. То, что бошняки сделали с резолюцией по Сребренице — это полное беззаконие.В тот же день, когда в Генеральной ассамблее ООН состоялось голосование по резолюции о Сребренице, мы назначили Рабочую группу по выработке соглашения о мирном разъединении Республики Сербской и Федерации БиГ. Как жить вместе с народом, который даже наших ещё не рожденных детей считает виновных в геноциде?Со дня подписания Дейтонского соглашения прошло почти 30 лет. Тем не менее, Босния и Герцеговина все еще находится под международным протекторатом. Россия неоднократно заявляла о том, что институт верховного представителя международного сообщества выполнил своё назначение, и уже давно пора предоставить народам БиГ возможность самостоятельно решать свою судьбу. Почему, по Вашему мнению, международное сообщество не желает закрыть Канцелярию верховного представителя по БиГ?Республика Сербская уже годами указывает на то, что Канцелярия высокого представителя по Боснии и Герцеговине является разрушительным фактором, создающим многочисленные проблемы, которые отрицательно влияют на возможность выживания БиГ, и что ее нужно отменить. Мы благодарны России за ее принципиальную позицию по поводу того, что Канцелярию высокого представителя необходимо срочно упразднить, так как она − главный фактор дестабилизации в БиГ. Мы просто живем в тот исторический период, о котором позже будут рассказывать как о том времени, "когда немцы попытались оккупировать сербов" с помощью самоприсвоенных диктаторских полномочий высоких представителей.Высокие представители здесь лишь провоцируют конфликты и разрушают Дейтонское соглашение.Пока существуют высокие представители, особенно незаконный Шмидт, напрашивается вопрос — является ли БиГ государством и есть ли у нее конституция? Они годами отрицают Конституцию суверенного государства, в котором четко прописано, что законы принимает Парламентская ассамблея БиГ, а не высокий представитель. Все, чем занимались все высокие представители, является поруганием основных прав и свобод человека. Также нет юридического основания для существований так называемых Боннских полномочий, или, как их еще называют, "исполнительных полномочий".Приложение 10 Дейтонского соглашения, в котором определяется процедура назначения, юрисдикция и права высокого представителя, не подразумевает принятия законов и других нормативных актов в обход легитимных органов энтитетов и инстанций БиГ. Высокий представитель ни на каких основаниях не может навязывать законы, менять конституции энтитетов, не может "замораживать" банковские счета клиентов, отменять судебные решения нижестоящих судов, запрещать определенным лицам назначение на те или иные политические функции, увольнять высших политических функционеров или лиц, занимающих другие ключевые должности.Международное сообщество годами позволяет высоким представителям навязывать законы для того, чтобы их присутствие здесь утвердилось. Таким образом они пытаются устранить всех, кто борется за сохранение Республики Сербской.Когда на повестке дня ГА ООН оказался проект резолюции о Сребренице, многие эксперты, как сербские, так и международные, отметили, что этот документ, хотя он и не имеет обязующей силы, может быть использован Сараево и его западными покровителями, чтобы усилить давление на Республику Сербскую, вплоть до ее упразднения. Чувствуется ли в РС это давление и как оно проявляется?Резолюция о "геноциде в Сребренице" - это документ, который в большой степени обременит будущее сербского народа. Для Республики Сербской она неприемлемая и невыполнимая.Невероятно то, что эта инициатива приходит из страны, которая во Вторую мировую войну убила десятки миллионов человек и которая совершила бессчётные преступления против человечества, у которых нет срока давности.Цель этого позорного документа — определить будущее в нашем регионе на несколько десятков лет вперед и дать врагам сербского народа снование замышлять разные гадости против сербов. Мусульмане в БиГ пытаются сделать из Сребреницы миф, и эта резолюция должна способствовать тому, чтобы они этот вопрос постоянно нам предъявляли как проблему, чтобы заставили нас смириться с моральной дисквалификацией. Но это гиблое дело. Политическим решением они пытаются навязать нам образовательные темы (связанные с "геноцидом в Сербренице" - Ред.). Мы от этого отказываемся и не будет этого делать.Может ли популяризация на европейском уровне формулировки "геноцидный народ" свидетельствовать о начале кампании по навязыванию сербам комплекса коллективной вины, а также их прямой дискриминации по этническому признаку?Резолюция является кульминацией злых умыслов по отношению к сербам. Она открывает возможности для того, чтобы этот вопрос встал на пути евроинтеграции, так как одним из условий для присоединения к ЕС может стать применение содержания резолюции.Сребреница давно уже стала политической темой, а через принятие резолюции сербскому народу пытаются приписать коллективную ответственность. Босния и Герцеговина из-за этого находится в глубочайшем политическом кризисе. Цель этой резолюции — навязать нам определение "геноцидного народа", заклеймить нас клеймом монстров и заставить наших детей учить догме о так называемом геноциде.Мы четко говорим, что мы этого не хотим. Этого не будет в школьной программе, мы не будет отмечать 11 июля (День событий в Сребренице в ходе гражданской войны в 1995 году — Ред.), не будем делать ничего из того, что написано в этой резолюции.Вы один из тех редких политиков в Европе, которые не стесняются своих связей с Россией. По поводу СВО Вы заявили, что РФ, которая упорно боролась за обеспечение безопасности и пыталась добиться гарантий мира, была вынуждена начать эту военную операцию. Сегодня это смелое заявление, учитывая, что теперь на Западе любого, кто придерживается собственного мнения по отношению к России, воспринимают враждебно. В связи с этим, боитесь ли Вы каких-либо политических последствий для себя?Запад уже совершает насилие над Республикой Сербской, потому что мы не разделяем его мнение и не вводим санкции против России. Россия и Республика Сербская традиционно поддерживают хорошие отношения, основанные на наших близких исторических и братских связях, и так останется и в будущем, несмотря на разные виды давления, санкции и угрозы, которые приходят с Запада. С того Запада, который своими действиями втянул Россию и Украину в этот конфликт для того, чтобы разъединить их, добиться глобального могущества и присвоить природные богатства России.Все время это и являлось их целью. Я считаю этот текущий конфликт ненужным, и мне бы хотелось, чтобы он был разрешен на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной, без вмешательства извне.Россия и ее президент Путин в наше время выполняют важную миссию, защищая интересы собственного народа. Параллельно Запад пытается ослабить Россию, но у него это не выходит, так как российская экономика все крепче.Я глубоко верю в то, что в итоге эта специальная военная операция закончится установлением нового мирового порядка, который будет многополярным. Это в любом случае скажется и на Республике Сербской, в этом смысле, что никто не сможет ее уничтожить.Против Вас в БиГ ведется судебный процесс − якобы за несоблюдение решений непризнанного ООН верховного представителя Кристиана Шмидта. Как Вы воспринимаете этот процесс, и стоит ли опасаться его итогов?Этот политический процесс сам по себе является отрицанием суверенитета БиГ. Нет ни времени, ни человека, которые могли бы легализовать этот процесс в юридической плоскости, так как он является исключительно политическим.Суть этого политического судебного процесс в том, чтобы показать — каждый, кто вздумает не выполнять решения так называемого высокого представителя, будет наказан.На самом деле через этот процесс незаконный и нелегитимный Шмидт создает собственное государство, в котором он сможет беспрепятственно управлять бошняками, при этом угрожая запретом исполнения законодательной, судебной и исполнительной власти всем, кто посмеет ослушаться его.Республика Сербская знает, что она будет делать после этого политического судебного процесса.Что для Республики Сербской сегодня значит сотрудничество с Россией? Какие направления этого сотрудничества Вы назвали бы стратегическими?Сотрудничество между Республикой Сербской и Россией осуществляется на высоком уровне во всех областях — политической, экономической, гуманитарной, культурной, здравоохранительной и любой другой.Мы довольны отношениями Республики Сербской и России и гордимся ими. Также особо дорожим тем, что Россия голосовала против резолюции о Сребренице, дорожим той последовательной позицией по отношению к необходимости соблюдения Дейтонского соглашения, которой она придерживается. Российская Федерация, вне всякого сомнения, стоит как за положениями Дейтона, так и за Республикой Сербкой и ее усилиями по сохранению этой позиции.Строительство Российско-сербского православного центра в Баня-Луке (столице Республики Сербской – ред.) является доказательством нашей связи. Наша сплоченность вокруг этого проекта демонстрирует наше братство.Я чрезвычайно горжусь тем, что недавно у меня была возможность открыть вместе с послом России в БиГ Игорем Калабуховым канцелярию посольства РФ в Баня-Луке. Открытие канцелярии — это чрезвычайно важный момент для Республики Сербской, венец больших усилий со стороны Республики Сербской и России, за что я особо благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину, министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в БиГ Игорю Калабухову.Также я считаю чрезвычайно важным продолжение углубления экономических отношений с Россией, которая для Республики Сербской является значимым экономическим партнером.В начале июня Вы посетили Петербургский международный экономический форум. Как Вы оцениваете экономический эффект этого мероприятия для Республики Сербской?Это весьма впечатляющий экономический форум, на котором я уже традиционно присутствую и в ходе которого у меня были встречи и переговоры с многочисленными предпринимателями, ведущими фигурами из мира культуры, науки и технологии, а кульминацией моего последнего визита несомненно стала встреча с президентом России Владимиром Путиным.Я очень доволен визитом в Санкт-Петербург, где было подтверждено и углублено наше более чем успешное сотрудничество — мы подписали соглашения о сотрудничестве. Присутствие Республики Сербской на этом форуме чрезвычайно важно для нашей экономики и народного хозяйства. Кроме того, мы обсудили реализацию уже оговоренных проектов и договорились о новых деловых активностях.Какой Вы видите Республику Сербскую в будущем – через 10 или 20 лет?Республику Сербскую через 10 или 20 лет я вижу как самостоятельное государство, максимально близкое к государственному единству с Сербией. Это столетие должно быть столетием интеграции на территориях, где проживают сербы, столетием защиты сербского народа, где бы он не находился.Эта интеграция подразумевает, что в этом столетии мы открыто потребуем, чтобы Республика Сербская и Сербия стали одним государственным организмом. Сербский народ не может сохранить свободу без государства, это четко видно на примере сербов в Хорватии, Федерации БиГ и Словении, где они не могут получить даже статуса национального меньшинства. Также мы видим, что происходит с сербским народом в Черногории.Я вижу Республику Сербскую как экономически крепкую, с четкой политикой и взглядами, без интервенционизма международного сообщества или попыток такого интервенционизма. Я вижу ее как страну, которой будут гордиться все, кто в ней живет, независимо от их национальной и любой другой принадлежности.О том, что на самом деле произошло в Сребренице, и о том, как США и их союзники пытаются скрыть правду о событиях того времени: "Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид"

https://ukraina.ru/20240524/1055274227.html

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Татьяна Стоянович

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