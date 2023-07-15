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"Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид"

"Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид" - 15.07.2023 Украина.ру

"Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид"

На днях наступила очередная годовщина событий в Сребренице, по итогам которых коллективный Запад обвинил боснийских сербов и их лидеров в геноциде мусульманского населения Боснии и Герцеговины. Это стало ещё одним примером того, как "мировое сообщество" создаёт собственную политическую реальность на основе манипуляций, да и просто откровенной лжи.

2023-07-15T05:15

2023-07-15T05:15

2023-07-15T05:15

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Распад Югославии положил начало сразу нескольким кровавым межэтническим конфликтам, одним из которых стала Боснийская война. Причиной её начала послужило желание властей Боснии и Герцеговины выйти из состава югославского государства, проигнорировав при этом мнение сербов, составлявших около трети населения этой республики. Референдум о выходе из состава Югославии был проведён без участия жителей сербских территорий Боснии и Герцеговины. Те, в свою очередь, объявили о создании собственного государственного субъекта – Республики Сербской. Это уже не устроило мусульманские власти БиГ, которые развязали против неё боевые действия.Здесь стоит отметить, что на постъюгославском пространстве слово "мусульманин" означает не только и не столько конфессиональную, сколько национальную принадлежность. Босния и Герцеговина – исторически сербская территория, часть населения которой в годы турецкого владычества приняла ислам. После того, как по окончании Второй мировой войны на карте Европы появилось новое государство – социалистическая Югославия, БиГ превратили в один из её субъектов. А народ, проживавший в ней, наряду с этнонимом "бошняки" стали обозначать словом "мусульмане". Российские исследователи отмечают, что во времена СФРЮ не являлась редкостью ситуация, когда человек, заполняя анкету, в графе "национальность" писал "мусульманин", а в графе "вероисповедание" - "атеист".Ко всему прочему, на территории БиГ проживало значительное количество хорватов-католиков. В начавшейся войне столкнулись все три народа – те же хорваты в ходе боевых действий дважды меняли сторону, успев повоевать и за боснийских мусульман, и против них, и объединиться с ними вновь.Одним из населённых пунктов, который удалось захватить формированиям бошняков, была Сребреница и её окрестности. Фактически она стала анклавом на контролируемой сербами территории, её объявили "зоной безопасности" и разместили в ней голландских миротворцев, славящихся своей склонностью к полному бездействию. А в самом городе обосновались части бошняков под командованием Насера Орича. Именно с его именем оказалось связана целая череда кровавых массовых убийств, совершавшихся по этническому признаку – несмотря на то, что впоследствии в "геноциде" обвинили именно сербов.При полном попустительстве миротворцев боевики Орича начали совершать рейды по окрестным сербским деревням, более 150 из которых были сожжены дотла. Мирным людям отрезали головы, их пытали, насиловали, заживо предавали огню. Причём бошнякские головорезы особенно любили устраивать свои вылазки на православные праздники. В частности, в рождественскую ночь 1993 года произошла резня в селе Кравице, по итогам которой было убито около 50 человек, 80 ранено, около 700 домов боевики сожгли. Один из людей Орича после этого привёз в Сребреницу 12 отрезанных голов.Всего в те годы было убито не менее 3000 мирных жителей. Множество преступлений Орича были документально зафиксированы и подтверждены свидетельскими показаниями. Стоит напомнить, что всё это происходило при полном попустительстве размещённого в регионе миротворческого контингента. Да и в целом структуры ООН и других международных организаций в ходе всех войн на территории бывшей Югославии раз за разом действовали в интересах лишь одной стороны – той, которой на тот момент покровительствовал Запад.В 1995 году силы Республики Сербской перешли в наступление. Сребреница оказалась в осаде, боевики решили отступить. Самого Орича на тот момент в городе уже не было. Огромная колонна бошняков, среди которых, помимо боевиков, были мирные жители, попала под артиллерийский обстрел и была рассеяна по ближайшим полям. Вот они-то, по мнению гаагского правосудия, и стали жертвами "геноцида": по версии коллективного Запада, сербские военные целенаправленно отлавливали скрывавшихся от них мусульман и расстреливали их. Согласно заключению Международного трибунала по бывшей Югославии, бойцы Республики Сербской убили около 8 тыс бошняков – "мальчиков и мужчин".Никаких реальных свидетельств "геноцида мусульман" не существует. Всего на территории анклава было обнаружено около 3 тыс убитых, среди которых были и мусульманские боевики, и сербские военнослужащие, и мирные местные жители. Да, в ходе столкновений сербы действительно расстреливали бошнякских военнопленных – так погибло около четырёх сотен человек. Это было продиктовано желанием отомстить за зверства оричевских головорезов. Однако никаких "тысячах убитых мусульман" никто никогда не видел, и среди расстрелянных не было женщин, стариков и детей - их сербы эвакуировали сразу. Это подтвердил даже командующий миротворческим контингентом ООН канадский генерал Льюис Маккензи, заявивший, что бойцы Республики Сербской провели целенаправленную эвакуацию всех мирных боснийцев.Потом стали выясняться совсем уж интересные подробности – часть тех, кого объявили "жертвами геноцида", обнаружилась среди живых. Однако западную машину, твёрдо вознамерившуюся назначить сербов виноватыми вообще во всём, уже было не остановить.Начальник полиции Сребреницы Хакия Мехолич (кстати, мусульманин) утверждает, что политический лидер бошняков Алия Изетбегович приводил подробности своей беседы с Биллом Клинтоном, который сообщил, что НАТО вмешается в ситуацию в Боснии в том случае, если будет убито более 5 тыс мусульман. Действительно, мифическая "резня в Сребренице", равно как и два реальных теракта в Сараево, исполнителей которых так и не удалось установить, послужили поводом для вторжения в регион армии США, начавшей наносить по сербским позициям удары с воздуха. Война в Боснии и Герцеговине закончилась с заключением Дейтонского соглашения (1995 год), а лидеры боснийских сербов Радован Караджич и Ратко Младич были объявлены военными преступниками и главными виновниками полностью выдуманного "геноцида". На данный момент они оба отбывают пожизненное заключение. А Насер Орич, виновный в зверских этнически мотивированных убийствах тысячах сербов, закономерно избежал какой бы то ни было ответственности.В 2015 году Британия решила заставить весь мир признать "резню в Сребренице" геноцидом попытавшись провести соответствующую резолюцию через Совбез ООН. Данная резолюция была заблокирована Россией, однако усилия Запада это не остановило. В 2021 году верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко, имеющий в рамках этого государства абсолютные властные полномочия, уходя со своего поста, издал закон, запрещающий "отрицание геноцида в Сребренице". Власти входящей в состав БиГ Республики Сербской сразу же заявили, что на её территории исполняться данный закон не будет.Одновременно с этим независимая международная комиссия под руководством израильского специалиста по изучению холокоста Гидеона Грайфа пришла к выводу, что события тех лет в Боснии ни при каких обстоятельствах не могут быть квалифицированы как геноцид. Один из членов комиссии, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Стивен Мейер заявил, что обе стороны – и сербы, и бошняки – совершали военные преступления, однако ни о каком целенаправленном уничтожении мирного боснийского населения по этническому признаку говорить нельзя. Кроме того, независимые эксперты назвали произошедшее делом рук британских и французских спецслужб.В этом плане "резня в Сребренице" очень напоминает ряд других вымышленных событий из куда более близкого прошлого – например, ситуацию вокруг Бучи. Буча, по сути, представляет собой боснийский фейк в миниатюре – то же самое отсутствие реальных свидетелей и свидетельств произошедшего, мёртвые тела неизвестного происхождения, массированная информационная кампания, основанная на одной лишь истерике "активистов" и "правозащитников", навязываемый термин "резня", и т.д. Также параллели навевает информация о причастности к произошедшему разведок Британии и Франции, специализирующихся на подобной работе.Да, "Бучу" сейчас отчасти убрали из информационного поля – но лишь до лучших и более подходящих времён. Очевидно, что обкатанную в Сребренице технологию западные стратеги попытаются использовать ещё не раз.США, Британия и ЕС до сих пор уверены, что у них имеется достаточно политических и медийных возможностей для того, чтобы сфабриковать любую "резню" или "геноцид", там, где этого потребуют обстоятельства. Однако, судя по ряду признаков, мир уже не настолько доверчив. Следующая "Сребреница" или "Буча" у Запада может и не получиться.

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эксклюзив, зарубежье, сша, британия, сербия, югославия