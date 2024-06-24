https://ukraina.ru/20240624/1055800566.html
Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко
Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко - 24.06.2024 Украина.ру
Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко
Россия не заинтересована в том, чтобы в азиатско-тихоокеанском регионе началась война всех против всех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-24T05:40
2024-06-24T05:40
2024-06-24T05:40
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дальний восток
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ростислав ищенко
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конфликт
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"У нас внешнеторговые обороты серьезно упали. Если бы не было азиатских рынков, на которых мы наращиваем свое присутствие, они упали бы еще серьезнее. И мы, естественно, не заинтересованы в том, чтобы в азиатско-тихоокеанском регионе началась война всех против всех, когда все будут озабочены снарядами и патронами и так далее, а не какими-то торговыми проблемами. Может быть, нефть будет покупаться хорошо, потому что она топливо для флота", - сказал Ищенко.По его словам, в случае обострения конфликтов на Дальнем Востоке внешнеторговые обороты РФ упадут, и это, безусловно, отразится на состоянии внутреннего рынка, на общем благосостоянии российского народа.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразии на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, дальний восток, кндр, ростислав ищенко, владимир путин, конфликт, война, торговля
Новости, Россия, Дальний Восток, КНДР, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, конфликт, война, торговля
Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко
Россия не заинтересована в том, чтобы в азиатско-тихоокеанском регионе началась война всех против всех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"У нас внешнеторговые обороты серьезно упали. Если бы не было азиатских рынков, на которых мы наращиваем свое присутствие, они упали бы еще серьезнее. И мы, естественно, не заинтересованы в том, чтобы в азиатско-тихоокеанском регионе началась война всех против всех, когда все будут озабочены снарядами и патронами и так далее, а не какими-то торговыми проблемами. Может быть, нефть будет покупаться хорошо, потому что она топливо для флота", - сказал Ищенко.
По его словам, в случае обострения конфликтов на Дальнем Востоке внешнеторговые обороты РФ упадут, и это, безусловно, отразится на состоянии внутреннего рынка, на общем благосостоянии российского народа.
"Поэтому к этому региону сейчас особое внимание", - указал обозреватель.
На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразии на сайте Украина.ру.