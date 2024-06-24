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Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко

Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко - 24.06.2024 Украина.ру

Россия не заинтересована в "войне всех против всех" в азиатско-тихоокеанском регионе - Ищенко

Россия не заинтересована в том, чтобы в азиатско-тихоокеанском регионе началась война всех против всех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-24T05:40

2024-06-24T05:40

2024-06-24T05:40

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ростислав ищенко

владимир путин

конфликт

война

торговля

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"У нас внешнеторговые обороты серьезно упали. Если бы не было азиатских рынков, на которых мы наращиваем свое присутствие, они упали бы еще серьезнее. И мы, естественно, не заинтересованы в том, чтобы в азиатско-тихоокеанском регионе началась война всех против всех, когда все будут озабочены снарядами и патронами и так далее, а не какими-то торговыми проблемами. Может быть, нефть будет покупаться хорошо, потому что она топливо для флота", - сказал Ищенко.По его словам, в случае обострения конфликтов на Дальнем Востоке внешнеторговые обороты РФ упадут, и это, безусловно, отразится на состоянии внутреннего рынка, на общем благосостоянии российского народа.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразии на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дальний восток, кндр, ростислав ищенко, владимир путин, конфликт, война, торговля