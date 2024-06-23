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Не определить, кто сидел за штурвалом. Поликарпов о сложности борьбы с авиацией НАТО
Не определить, кто сидел за штурвалом. Поликарпов о сложности борьбы с авиацией НАТО - 23.06.2024 Украина.ру
Не определить, кто сидел за штурвалом. Поликарпов о сложности борьбы с авиацией НАТО
Если авиация Североатлантического альянса будет принимать участие в боевых действиях на Украине, то у российской армии могут возникнуть из-за этого определенные сложности в борьбе с ней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-06-23T05:32
2024-06-23T05:32
2024-06-23T05:32
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С конца 2023 года на Западе обсуждается вопрос о передаче Украине самолетов F-16. Киевский режим активно ищет способ их обезопасить, рассказал Поликарпов.По его словам, с истребителями F-16 возможен вариант, когда они будут базироваться в Польше или Румынии, а в качестве аэродрома подскока будут использовать украинский аэродром. В чем будет сложность для ВС РФ? Если противник будет использовать F-16 как воздушную компоненту ПВО, эти самолеты не будут пересекать ЛБС. Если мы российская армия собьет их, то невозможно будет определить, кто же сидел за штурвалом, подытожил собеседник издания.По каким еще сценариям может пойти прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, нато, f-16
Новости, Украина, Россия, НАТО, F-16
Не определить, кто сидел за штурвалом. Поликарпов о сложности борьбы с авиацией НАТО
Если авиация Североатлантического альянса будет принимать участие в боевых действиях на Украине, то у российской армии могут возникнуть из-за этого определенные сложности в борьбе с ней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
С конца 2023 года на Западе обсуждается вопрос о передаче Украине самолетов F-16. Киевский режим активно ищет способ их обезопасить, рассказал Поликарпов.
По его словам, с истребителями F-16 возможен вариант, когда они будут базироваться в Польше или Румынии, а в качестве аэродрома подскока будут использовать украинский аэродром.
"В чем для нас будет сложность? Если противник будет использовать F-16 как воздушную компоненту ПВО, эти самолеты не будут пересекать ЛБС. Если мы их собьем, мы не сможем определить, кто же сидел за штурвалом", - сказал эксперт.
В чем будет сложность для ВС РФ? Если противник будет использовать F-16 как воздушную компоненту ПВО, эти самолеты не будут пересекать ЛБС. Если мы российская армия собьет их, то невозможно будет определить, кто же сидел за штурвалом, подытожил собеседник издания.
По каким еще сценариям может пойти прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи