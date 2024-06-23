https://ukraina.ru/20240623/1055697045.html

Не определить, кто сидел за штурвалом. Поликарпов о сложности борьбы с авиацией НАТО

Не определить, кто сидел за штурвалом. Поликарпов о сложности борьбы с авиацией НАТО - 23.06.2024 Украина.ру

Не определить, кто сидел за штурвалом. Поликарпов о сложности борьбы с авиацией НАТО

Если авиация Североатлантического альянса будет принимать участие в боевых действиях на Украине, то у российской армии могут возникнуть из-за этого определенные сложности в борьбе с ней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-06-23T05:32

2024-06-23T05:32

2024-06-23T05:32

новости

украина

россия

нато

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg

С конца 2023 года на Западе обсуждается вопрос о передаче Украине самолетов F-16. Киевский режим активно ищет способ их обезопасить, рассказал Поликарпов.По его словам, с истребителями F-16 возможен вариант, когда они будут базироваться в Польше или Румынии, а в качестве аэродрома подскока будут использовать украинский аэродром. В чем будет сложность для ВС РФ? Если противник будет использовать F-16 как воздушную компоненту ПВО, эти самолеты не будут пересекать ЛБС. Если мы российская армия собьет их, то невозможно будет определить, кто же сидел за штурвалом, подытожил собеседник издания.По каким еще сценариям может пойти прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, нато, f-16