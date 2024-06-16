https://ukraina.ru/20240616/1055660684.html

Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи - 16.06.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

Мы можем рассмотреть полномасштабный ввод войск НАТО на Украину как фантастический сценарий. Но мне все же кажется, что это маловероятно

2024-06-16T06:10

2024-06-16T06:10

2024-06-16T06:10

интервью

сво

украина

запад

россия

нато

f-16

авиация

северная корея

доброволец

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Любой ввод войск должен преследовать конкретные цели и задачи. И он должен учитывать риски. В нынешнем формате прокси-война для Запада достаточно безопасна. Поднимать ее градус они будут очень аккуратно, чтобы не перейти черту, после которой они получат поток гробов в Париж, считает военный историк и писатель Михаил ПоликарповОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад примут решение напрямую вмешаться в украинский конфликт таким образом, чтобы сохранить его в пределах признаваемых Западом границ Украины и не дать повод России применить ядерное оружие. По его мнению, возможны четыре сценария этой интервенции.- Михаил Аркадьевич, может быть, у вас есть свой вариант относительно того, как бы Запад мог напрямую вмешаться в этот конфликт таким образом, чтобы сохранить его в пределах Украины и не дать России повод использовать ядерное оружие?- Полетаев проделал большую работу. Ваше с ним интервью вызвало общественный резонанс. А теперь пройдемся по каждому из предложенных им сценариев.- Первый сценарий. "Наземное ПВО под флагом НАТО прикрывает правобережную Украину или фронт".- Запад уже перебросил на Украину комплексы Patriot и IRIS-T вместе с техническим персоналом. Они уже прикрывают Киев (успешно) и фронт (неудачно). Мы все понимаем, что формально – это украинское ПВО, но фактически – ПВО стран НАТО.- Второй сценарий. "США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму".- Это совершенно нереалистичный сценарий. Это – приглашение к ядерному конфликту.- Третий сценарий. "Авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО".- А вот это реальный сценарий.С конца 2023 года на Западе висит вопрос о передаче Украине самолетов F-16. Киевский режим активно ищет способ их обезопасить.Как противник работает с "сушками"? "Сушки" взлетают с хорошего аэродрома в Староконстантинове (Хмельницкая область) с железобетонными бункерами, садятся в Миргороде (Полтавская область) на дозаправку и для получения ракет, а потом взлетают для боевого вылета. То есть ВСУ используют Миргород как аэродром подскока.И с F-16 возможен вариант, когда они будут базироваться на аэродроме в Румынии или в Польше, но в качестве аэродрома подскока будут использовать любой украинский аэродром.В чем для нас будет сложность? Если противник будет использовать F-16 как воздушную компоненту ПВО, эти самолеты не будут пересекать ЛБС. Если мы их собьем, мы не сможем определить, кто же сидел за штурвалом.Таким образом, авиация НАТО будет спокойно участвовать в боевых действиях на Украине, формально оставаясь украинской авиацией.Запад уже обсуждает этот сценарий вслух. И мне он кажется максимально вероятным.- Четвертый сценарий. "Крупные (от 50-100 тыс. человек) сухопутные контингенты НАТО напрямую участвуют в боях на фронте".- Я в этом сильно сомневаюсь.Я уже говорил, что если НАТО отправит войска на Волынь или в район Одессы, чтобы высвободить тыловые части ВСУ для отправки их в мясорубку на фронт, то западники станут мальчиками для битья и понесут безвозвратные потери. А если НАТО перебросит войска на фронт, ситуация принципиально не изменится.Во-первых, много сил они перебросить не смогут. Во-вторых, их военнослужащие не имеют опыта участия в таких боевых действиях с равным по силе противником и при таких потерях от артиллерии.Кроме того, это даст Москве серьезный козырь. Мы можем вернуться к проекту, который обсуждался в 2022 году – чтобы на линию фронта поехали северокорейские добровольцы в большом количестве.В принципе, это можно сделать уже сейчас. Просто для этого нужен определенный казус белли.Как бы я это сделал?Ким Чен Ын предлагал использовать северокорейских рабочих для восстановления Донбасса. ВСУ нанесли бы по ним удар, что привело бы к их гибели, которая бы дала нам повод перебросить в зону СВО регулярные части КНДР под видом добровольцев. Как это ни странно, в этом случае Пхеньян будет находиться в выигрыше.Учитывая, что северокорейской армии, помимо современной техники, не хватает опыта современных боевых действий, мы могли бы убить двух зайцев сразу. Мы бы получили дополнительных профессиональных солдат, а КНДР обкатала бы на передовой весь свой офицерский и сержантский корпус.По неофициальной информации, небольшие группы северокорейских военнослужащих уже были в Сирии. Более того, Китай собирался обкатывать свой войска где-то на Ближнем Востоке. В Китае был даже снят фильм "Красное море" (о том, как китайский спецназ спасает служащих китайского посольства в вымышленной ближневосточной стране). То есть КНР к этому готовила свое общественное мнение. Но на Пекин было оказано серьезное дипломатическое давление и проект свернули. Даже вторую часть фильма снимать не стали.Но это желание обкатать свою армию на реальной войне у Китая никуда не исчезло. Если конфликт вокруг Тайваня станет неизбежным, то лучше проводить эту операцию, когда твои войска получили боевой опыт, а не когда они только участвовали в учениях.Кстати, Китай уже обкатывает свои войска в виде ЧВК в Африке против террористов и контрабандистов. Но это не тот масштаб боевых действий. В Пекине сидят неглупые люди. Они понимают, если России не особенно помог на Украине опыт Сирии, то опыт Африки китайцам тоже не поможет. Потому что конфликт вокруг Тайваня будет очень похож на СВО. Там будет использоваться широкий спектр вооружений (от старых советских танков до высокотехнологичных крылатых ракет и роев БПЛА).Повторюсь, массовое участие натовских войск на Украине даст России серьезный козырь в виде массового привлечения в зону СВО северокорейских добровольцев. По моим подсчетам, в переводе "на наши деньги", нам нужно 10-12 бригад из КНДР с последующей ротацией военнослужащих. В этом случае Пхеньян через какое-то время получит боеспособный корпусПричем под видом северных корейцев в СВО могут принять участие и китайцы.- Вы сказали, что удары флота НАТО из акваторий Средиземного и Балтийского морей однозначно станут приглашением к ядерной войне. Как быть со стратегической игрой Москвы, о которой говорил Полетаев: "Нам невыгодно расширять украинский конфликт, потому что мы его выигрываем"?- Да, если СВО будет идти так, как сейчас, то мы победим. Учитывая, что соотношение потерь ВС РФ и ВСУ в нашу пользу, на Украине возникает кризис. А поскольку у нас намного больше мобилизационный потенциал, мы можем играть в эту игру в вялотекущую мясорубку достаточно долго.Я не очень верю именно в то соотношение потерь, которое недавно озвучил верховный главнокомандующий (общие потери ВСУ составляют 50 тысяч человек в месяц). Мне кажется, что эти цифры были сказаны для западной аудитории. Но мы все равно победим.Единственное, что с оперативно-тактической точки зрения нам необходимо взять Славянско-Краматорскую агломерацию до зимы. В условиях зимы этот огромный массив из четырех городов (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка) может послужить серьезным опорным пунктом для наших войск. Мы там сможем разместить личный состав в условиях, когда спадет "зеленка". Учитывая, что в зимнее время украинские дроны не перестанут работать по нашим тылам, армии России было бы лучше опираться на большие населенные пункты, а не на чистое поле.Теоретически для размещения личного состава подошел бы крупный лесной массив в той же Черниговской и Сумской областях. Там можно было бы открыть еще один участок фронта для оттягивания украинских сил, если это будет целесообразно.Я не настаиваю на том, что это так уж необходимо. Потому что ввод наших войск на территорию Сумской и Черниговской области может спровоцировать новый прилив патриотизма среди украинского населения и добровольной мобилизации, как это было в 2022 году.Кстати, в начале СВО Черниговская область была не столь лояльна киевскому режиму, а вот Сумская область оказалась проукраинской, что стало неожиданностью и для Киева, и для Москвы.Когда мы говорим о целесообразности НАТО вступать в конфликт с Россией, мы должны понять, зачем им это. У меня пока нет четкого ответа на вопрос, для чего им это нужно.СВО – это не конфликт России и Украины. Это даже не конфликт России и Запада. Это частный конфликт в большом противостоянии США и Китая. Вашингтон и Пекин бьются за то, на чьей стороне выступит Москва. Западные эксперты прямо говорят, что неуступчивость Запада в украинском вопросе была следствием неуступчивости России в китайском вопросе.Да, Китай и США – сиамские близнецы в плане экономики (один известный историк даже ввел в обиход понятие "Кимерика"). Но перед Первой мировой войной очень многие думали, что мировая война невозможна, потому что все крупные державы были связаны друг с другом экономически. Но война началась, единая мировая экономика распалась, а рынки исчезли за несколько дней.Один умный человек, хорошо знающий Китай, сказал мне, что Пекин в этом противостоянии с США априори проиграет, потому что его элита хранит деньги в США, и дети этой элиты учатся в США. Мне это безумно напоминает Россию. Но мы же смогли пойти на конфликт с Западом.Так что я пока не вижу оснований для Запада переводить украинский конфликт в прямую войну между России и НАТО. Столтенберг прямо сказал, что Украина станет членом Альянса после того, как победит Россию. Это явный намек на то, что Запад и дальше будет использовать украинцев в качестве пушечного мяса. Причем им дали классную морковку.Плюс, не надо сбрасывать со счетов внутренние противоречия в США. Республиканцам, которые хотят прийти к власти, было бы желательно утопить администрацию Байдена. И неудачная кампания для Украины может быть аргументом в ходе текущей избирательной кампании, которая идет весьма напряженно.- Вы сказали, что даже если НАТО отправит войска в район Львова или Одессы, чтобы высвободить тыловые части ВСУ для отправки их на фронт, то они однозначно будут нести потери. Почему вы в этом так уверены? Думаете, у нас хватит средств дистанционного поражения и для новых частей ВСУ, и для натовцев в тылу?- Москва неоднократно заявляла: "Мы вас всех убьем". Это значит, что у нас хватит ракет и для применения на ЛБС, и для удара по располагам натовцев на Волыни. А как они хотели? Они же собираются ввести войска не для того, чтобы создать на Украине "зону безопасности". Они введут войска, чтобы заменить украинских бойцов, которых отправят на передовую.Кстати, на это действительно могут пойти поляки. Они могут завести войска на Западную Украину, чтобы "уже оттуда не уйти" и забрать себе этот регион. Но и в этом случае они станут нашей законной целью.Мне кажется, что именно по этой причине Франция тихо съехала с темы о вводе "Иностранного легиона", которую она подняла несколько месяцев назад. Сейчас в Париже больше говорят об обучении украинских бойцов на территории Франции (4 тысячи человек). Это столько же, сколько французы хотели завести на Украину. "Зачем нам отправлять на Украину своих бойцов, если мы уже обучили украинцев? То на то".Нет, мы можем рассмотреть полномасштабный ввод войск НАТО на Украину как фантастический сценарий. Но мне все же кажется, что это маловероятно.Любой ввод войск должен преследовать конкретные цели и задачи. И он должен учитывать риски. В нынешнем формате прокси-война для Запада достаточно безопасна. Поднимать ее градус они будут очень аккуратно, чтобы не перейти черту, после которой они получат поток гробов в Париж.О том, с чем столкнется Китай, если начнется "тайванский конфликт" и чему он должен научиться на российско-украинском конфликте - в материале Владимира Скачко "США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне"

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20240614/1055654482.html

https://ukraina.ru/20240613/1055615701.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, украина, запад, россия, нато, f-16, авиация, северная корея, доброволец, франция