https://ukraina.ru/20240622/1055776121.html

Перелома не будет? Скоробогатый ответил, что еще ВС РФ успеют в 2023-м

Перелома не будет? Скоробогатый ответил, что еще ВС РФ успеют в 2023-м - 22.06.2024 Украина.ру

Перелома не будет? Скоробогатый ответил, что еще ВС РФ успеют в 2023-м

Нельзя сказать, что текущий год станет для СВО переломным, потому что Запад предпринимает максимум усилий для поддержки ВСУ в обороне. При этом ВС РФ пока "не совсем хорошо умеют наступать большими соединениями", что показали темпы харьковской операции

2024-06-22T08:00

2024-06-22T08:00

2024-06-22T08:00

новости

пётр скоробогатый

украина.ру

россия

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/26/1034262609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3962a0e9297f171f2ae4489f9fb7a59c.jpg.webp

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.В то же время, заметил он, перегруппировка ВСУ дает возможность российской армии постепенного продвижения на других направлениях. Тут, по мнению эксперта, одним из перспективных векторов может стать очеретинский прорыв. Скоробогатый уверен, что его можно использовать, чтобы к концу года значительно отодвинуть ВСУ от Донецка и его пригородов."В целом наша армия держит инициативу без отдыха и значительных пауз. Это хороший темп. Но у нас остаются прежние проблемы с закреплением на новых рубежах. И потом, ВСУ сели в оборону. А обороняться всегда легче. У тебя меньше потерь и ты можешь защищаться не совсем обученными подразделениями. Тем не менее, мы используем свое преимущество в средствах дистанционного поражения. Пока эта вязкая борьба при большой инициативе России и при успешной обороне Украины продолжится.", - отметил Скоробогатый в интервью Россия вырвалась из локального фокуса США, чтобы отобрать у ВСУ их последнее счастье.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240621/1055770087.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пётр скоробогатый, украина.ру, россия, вс рф