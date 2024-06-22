https://ukraina.ru/20240622/1055776121.html
Перелома не будет? Скоробогатый ответил, что еще ВС РФ успеют в 2023-м
Перелома не будет? Скоробогатый ответил, что еще ВС РФ успеют в 2023-м - 22.06.2024 Украина.ру
Перелома не будет? Скоробогатый ответил, что еще ВС РФ успеют в 2023-м
Нельзя сказать, что текущий год станет для СВО переломным, потому что Запад предпринимает максимум усилий для поддержки ВСУ в обороне. При этом ВС РФ пока "не совсем хорошо умеют наступать большими соединениями", что показали темпы харьковской операции
2024-06-22T08:00
2024-06-22T08:00
2024-06-22T08:00
новости
пётр скоробогатый
украина.ру
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/26/1034262609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3962a0e9297f171f2ae4489f9fb7a59c.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.В то же время, заметил он, перегруппировка ВСУ дает возможность российской армии постепенного продвижения на других направлениях. Тут, по мнению эксперта, одним из перспективных векторов может стать очеретинский прорыв. Скоробогатый уверен, что его можно использовать, чтобы к концу года значительно отодвинуть ВСУ от Донецка и его пригородов."В целом наша армия держит инициативу без отдыха и значительных пауз. Это хороший темп. Но у нас остаются прежние проблемы с закреплением на новых рубежах. И потом, ВСУ сели в оборону. А обороняться всегда легче. У тебя меньше потерь и ты можешь защищаться не совсем обученными подразделениями. Тем не менее, мы используем свое преимущество в средствах дистанционного поражения. Пока эта вязкая борьба при большой инициативе России и при успешной обороне Украины продолжится.", - отметил Скоробогатый в интервью Россия вырвалась из локального фокуса США, чтобы отобрать у ВСУ их последнее счастье.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240621/1055770087.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/26/1034262609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80964b1d905676a07fcded4b6a9155a4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пётр скоробогатый, украина.ру, россия, вс рф
Перелома не будет? Скоробогатый ответил, что еще ВС РФ успеют в 2023-м
Нельзя сказать, что текущий год станет для СВО переломным, потому что Запад предпринимает максимум усилий для поддержки ВСУ в обороне. При этом ВС РФ пока "не совсем хорошо умеют наступать большими соединениями", что показали темпы харьковской операции
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру
озвучил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
"Я вообще считаю Харьковскую операцию тем самым наступлением России, которое анонсировали в конце весны. Пока нельзя сказать, что оно провалилось. Задачу минимум оно выполнило – туда стянуты очень серьезные украинские части. Да, вперемежку со слабыми частями. Но поскольку линия соприкосновения небольшая, то впереди украинцы могут использовать наиболее опытные и боеспособные части. А наша группировка "Север" только недавно создалась. Там много людей, которые получили минимальный боевой опыт. Им еще нужно провести боевое слаживание", - считает Скоробогатый.
В то же время, заметил он, перегруппировка ВСУ дает возможность российской армии постепенного продвижения на других направлениях. Тут, по мнению эксперта, одним из перспективных векторов может стать очеретинский прорыв. Скоробогатый уверен, что его можно использовать, чтобы к концу года значительно отодвинуть ВСУ от Донецка и его пригородов.
"В целом наша армия держит инициативу без отдыха и значительных пауз. Это хороший темп. Но у нас остаются прежние проблемы с закреплением на новых рубежах. И потом, ВСУ сели в оборону. А обороняться всегда легче. У тебя меньше потерь и ты можешь защищаться не совсем обученными подразделениями. Тем не менее, мы используем свое преимущество в средствах дистанционного поражения. Пока эта вязкая борьба при большой инициативе России и при успешной обороне Украины продолжится.", - отметил Скоробогатый в интервью Россия вырвалась из локального фокуса США, чтобы отобрать у ВСУ их последнее счастье.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.