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Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ

Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ - 20.06.2024 Украина.ру

Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ

Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России. Об этом 20 июня сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю

2024-06-20T10:32

2024-06-20T10:32

2024-06-20T10:33

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Весной женщина связалась по интернету с представителями спецслужб Украины "с целью оказания содействия в совершении диверсионно-террористических акций на территории Хабаровска в отношении объектов органов государственной власти".В отношении женщины завели дело от госизмене. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.О том, как силовики борются с диверсантами - в материале ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны на сайте Украина.ру.

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