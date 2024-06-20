Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ - 20.06.2024 Украина.ру
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Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ
Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ - 20.06.2024 Украина.ру
Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ
Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России. Об этом 20 июня сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю
2024-06-20T10:32
2024-06-20T10:33
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Весной женщина связалась по интернету с представителями спецслужб Украины "с целью оказания содействия в совершении диверсионно-террористических акций на территории Хабаровска в отношении объектов органов государственной власти".В отношении женщины завели дело от госизмене. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.О том, как силовики борются с диверсантами - в материале ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны на сайте Украина.ру.
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ФСБ, Новости, Украина, Россия, СБУ

Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ

10:32 20.06.2024 (обновлено: 10:33 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России. Об этом 20 июня сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю
Весной женщина связалась по интернету с представителями спецслужб Украины "с целью оказания содействия в совершении диверсионно-террористических акций на территории Хабаровска в отношении объектов органов государственной власти".
"Собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Украиной против безопасности России", - сообщает УФСБ.
В отношении женщины завели дело от госизмене. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.
О том, как силовики борются с диверсантами - в материале ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны на сайте Украина.ру.
 
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