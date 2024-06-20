Жительницу Хабаровска накажут за помощь спецслужбам Украины — ФСБ
10:32 20.06.2024 (обновлено: 10:33 20.06.2024)
Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России. Об этом 20 июня сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю
Весной женщина связалась по интернету с представителями спецслужб Украины "с целью оказания содействия в совершении диверсионно-террористических акций на территории Хабаровска в отношении объектов органов государственной власти".
"Собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Украиной против безопасности России", - сообщает УФСБ.
В отношении женщины завели дело от госизмене. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.
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