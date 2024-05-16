ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны - 16.05.2024 Украина.ру
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ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны
ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны - 16.05.2024 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны
Федеральная служба безопасности задержала двух агентов украинских спецслужб, планировавших теракты в Крыму. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ФСБ
2024-05-16T10:18
2024-05-16T10:18
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По заданию украинских кураторов, фигуранты передавали военной разведке данные о дислокации военных и средств российской противовоздушной обороны, координаты объектов ТЭК.Отмечается, что в паре с ним действовала женщина, которую также задержали силовики. Оба намеревались устроить взрыв на железной дороге."Он (прим. ред. – куратор из Украины) снова вышел на связь и сказал, что нужно поехать в Севастополь, забрать тайник со взрывчатыми веществами. Я поехал его забирать, а после чего с меня начали требовать подорвать железную дорогу в районе города Керчь. Он мне скинул несколько точек геолокации, я съездил на одну, сфотографировал место, и он мне сказал, что место подходит", - добавил фигурант.Ранее ФСБ сообщала о задержании экс-сотрудника "Яндекса" по подозрению в государственной измене - финансировал украинскую армию.
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Новости, Керчь, Крым, Украина, ФСБ, СБУ, теракт, СВО

ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны

10:18 16.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Федеральная служба безопасности задержала двух агентов украинских спецслужб, планировавших теракты в Крыму. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ФСБ
По заданию украинских кураторов, фигуранты передавали военной разведке данные о дислокации военных и средств российской противовоздушной обороны, координаты объектов ТЭК.
"Просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я передал. У них была идея передать беспилотник небольшой, научить меня им управлять и ударить им, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи. Но беспилотник они не смогли передать", - рассказал на допросе злоумышленник.
Отмечается, что в паре с ним действовала женщина, которую также задержали силовики. Оба намеревались устроить взрыв на железной дороге.
"Он (прим. ред. – куратор из Украины) снова вышел на связь и сказал, что нужно поехать в Севастополь, забрать тайник со взрывчатыми веществами. Я поехал его забирать, а после чего с меня начали требовать подорвать железную дорогу в районе города Керчь. Он мне скинул несколько точек геолокации, я съездил на одну, сфотографировал место, и он мне сказал, что место подходит", - добавил фигурант.
Ранее ФСБ сообщала о задержании экс-сотрудника "Яндекса" по подозрению в государственной измене - финансировал украинскую армию.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 12:42
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