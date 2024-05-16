https://ukraina.ru/20240516/1055094641.html

ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны

ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны - 16.05.2024 Украина.ру

ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны

Федеральная служба безопасности задержала двух агентов украинских спецслужб, планировавших теракты в Крыму. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ФСБ

2024-05-16T10:18

2024-05-16T10:18

2024-05-16T10:18

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По заданию украинских кураторов, фигуранты передавали военной разведке данные о дислокации военных и средств российской противовоздушной обороны, координаты объектов ТЭК.Отмечается, что в паре с ним действовала женщина, которую также задержали силовики. Оба намеревались устроить взрыв на железной дороге."Он (прим. ред. – куратор из Украины) снова вышел на связь и сказал, что нужно поехать в Севастополь, забрать тайник со взрывчатыми веществами. Я поехал его забирать, а после чего с меня начали требовать подорвать железную дорогу в районе города Керчь. Он мне скинул несколько точек геолокации, я съездил на одну, сфотографировал место, и он мне сказал, что место подходит", - добавил фигурант.Ранее ФСБ сообщала о задержании экс-сотрудника "Яндекса" по подозрению в государственной измене - финансировал украинскую армию.

https://ukraina.ru/20240423/1054666901.html

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новости, керчь, крым, украина, фсб, сбу, теракт, сво