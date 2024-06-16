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Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости

Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости - 16.06.2024 Украина.ру

Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на конференции по Украине в Швейцарии провел около 2,5 часа. К такому выводу 16 июня пришли журналисты РИА Новости, проанализировав программу пребывания японского премьера в Швейцарии и сообщения СМИ

2024-06-16T13:25

2024-06-16T13:25

2024-06-16T13:25

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япония

украина

премьер-министр

швейцария

саммит

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По их сведениям получается, что Кисида вылетел в Цюрих из Италии, где принимал участие в G7, в 20.47 по токийскому времени (13.47 по местному времени и 14.47 мск).Прибыв в Цюрих в 22.26 по токийскому времени (15.26 по местному времени и 16.26 мск), он направился в Бюргеншток, куда прибыл незадолго до полуночи по токийскому времени (около 17.00 по местному и около 18.00 мск).Камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию около 00.03 по Токио 16 июня (17.03 по местному времени и 18.03 мск 15 июня), отметили журналисты агентства."До фотосессии, которая прошла около 02.00 в воскресенье по токийскому времени (около 19.00 по местному времени и 20.00 мск), японский премьер-министр выступил с речью.Через полчаса, примерно в 02.30 воскресенья по Токио (19.30 по местному времени и 20.30 мск субботы) он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда благополучно вылетел на родину в 04.07 в воскресенье по токийскому времени (21.07 по местному и 22.07 мск субботы)", - говорится в публикации РИА Новости.Полет и Цюриха в Токио занял почти 13 часов. В 16.49 премьер-министр Японии приземлился в токийском аэропорту Ханэда, отметили журналисты.Напомним, что 15 и 16 июня в швейцарском курортном городе Бюргеншток проходит конференция по Украине, на которой участвует около 100 стран и организаций. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции.Ранее в Кремле заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.О перспективах установления мира на Украине в материале Ростислав Ищенко о том, когда США попросят мира и почему Армения больше не нужна России

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новости, япония, украина, премьер-министр, швейцария, саммит