Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости - 16.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240616/1055673818.html
Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости
Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости - 16.06.2024 Украина.ру
Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на конференции по Украине в Швейцарии провел около 2,5 часа. К такому выводу 16 июня пришли журналисты РИА Новости, проанализировав программу пребывания японского премьера в Швейцарии и сообщения СМИ
2024-06-16T13:25
2024-06-16T13:25
новости
япония
украина
премьер-министр
швейцария
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044630015_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9b3c9b622d5359403ba864cce7c4e275.jpg
По их сведениям получается, что Кисида вылетел в Цюрих из Италии, где принимал участие в G7, в 20.47 по токийскому времени (13.47 по местному времени и 14.47 мск).Прибыв в Цюрих в 22.26 по токийскому времени (15.26 по местному времени и 16.26 мск), он направился в Бюргеншток, куда прибыл незадолго до полуночи по токийскому времени (около 17.00 по местному и около 18.00 мск).Камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию около 00.03 по Токио 16 июня (17.03 по местному времени и 18.03 мск 15 июня), отметили журналисты агентства."До фотосессии, которая прошла около 02.00 в воскресенье по токийскому времени (около 19.00 по местному времени и 20.00 мск), японский премьер-министр выступил с речью.Через полчаса, примерно в 02.30 воскресенья по Токио (19.30 по местному времени и 20.30 мск субботы) он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда благополучно вылетел на родину в 04.07 в воскресенье по токийскому времени (21.07 по местному и 22.07 мск субботы)", - говорится в публикации РИА Новости.Полет и Цюриха в Токио занял почти 13 часов. В 16.49 премьер-министр Японии приземлился в токийском аэропорту Ханэда, отметили журналисты.Напомним, что 15 и 16 июня в швейцарском курортном городе Бюргеншток проходит конференция по Украине, на которой участвует около 100 стран и организаций. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции.Ранее в Кремле заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.О перспективах установления мира на Украине в материале Ростислав Ищенко о том, когда США попросят мира и почему Армения больше не нужна России
япония
украина
швейцария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044630015_56:0:983:695_1920x0_80_0_0_80e2e03b04b8bc2d3bda0f975fd94161.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, япония, украина, премьер-министр, швейцария, саммит
Новости, Япония, Украина, премьер-министр, Швейцария, саммит

Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости

13:25 16.06.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Кисида
Зеленский Кисида
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на конференции по Украине в Швейцарии провел около 2,5 часа. К такому выводу 16 июня пришли журналисты РИА Новости, проанализировав программу пребывания японского премьера в Швейцарии и сообщения СМИ
По их сведениям получается, что Кисида вылетел в Цюрих из Италии, где принимал участие в G7, в 20.47 по токийскому времени (13.47 по местному времени и 14.47 мск).
Прибыв в Цюрих в 22.26 по токийскому времени (15.26 по местному времени и 16.26 мск), он направился в Бюргеншток, куда прибыл незадолго до полуночи по токийскому времени (около 17.00 по местному и около 18.00 мск).
Камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию около 00.03 по Токио 16 июня (17.03 по местному времени и 18.03 мск 15 июня), отметили журналисты агентства.
"До фотосессии, которая прошла около 02.00 в воскресенье по токийскому времени (около 19.00 по местному времени и 20.00 мск), японский премьер-министр выступил с речью.
Через полчаса, примерно в 02.30 воскресенья по Токио (19.30 по местному времени и 20.30 мск субботы) он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда благополучно вылетел на родину в 04.07 в воскресенье по токийскому времени (21.07 по местному и 22.07 мск субботы)", - говорится в публикации РИА Новости.
Полет и Цюриха в Токио занял почти 13 часов. В 16.49 премьер-министр Японии приземлился в токийском аэропорту Ханэда, отметили журналисты.
Напомним, что 15 и 16 июня в швейцарском курортном городе Бюргеншток проходит конференция по Украине, на которой участвует около 100 стран и организаций. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции.
Ранее в Кремле заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
О перспективах установления мира на Украине в материале Ростислав Ищенко о том, когда США попросят мира и почему Армения больше не нужна России
 
НовостиЯпонияУкраинапремьер-министрШвейцариясаммит
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками
15:06Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
14:22Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения
14:04Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
13:25Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости
13:08Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
13:03Захват заложников в Ростове, коммюнике в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня
12:51"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии
12:04Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели
11:26Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США
10:54ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам Херсонской области
10:33Военкор News.ru Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ под Угледаром
10:15Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
09:47Фиаско Зеленского в Швейцарии и желание переговоров. Главное на Украине на утро 16 июня
09:45В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ
09:20Зеленский рассказал, когда Россия получит план действий по итогам конференции по Украине
09:09По примеру Авдеевки. Штурм Часов Яра начнется, когда город обойдут с флангов
08:00"Вокруг Булгакова": бал до бала
07:00Они будут гореть как Абрамсы и Леопарды: бывший французский пилот назвал топ недостатков F-16
06:50Борьба с военкомами и мадридские автобусы для ВСУ. Что происходит в Херсоне
Лента новостейМолния