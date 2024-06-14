Ресурс Киева исчерпан: эксперт о том, как "эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ в Сумах - 14.06.2024 Украина.ру
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Ресурс Киева исчерпан: эксперт о том, как "эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ в Сумах
Ресурс Киева исчерпан: эксперт о том, как "эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ в Сумах - 14.06.2024 Украина.ру
Ресурс Киева исчерпан: эксперт о том, как "эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ в Сумах
Когда в России объявили, что ВСУ безвозвратно потеряли 35 тысяч человек (это три дивизии), на Западе это никто не опроверг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-06-14T05:10
2024-06-14T05:10
новости
россия
харьков
киев
самойлов
всу
вс рф
волчанск
потери всу
сумы
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Рано или поздно украинский фронт начнет сыпаться. Уже сейчас военная, экономическая и политическая машина Киева находится на грани срыва и развала. У нее исчерпан ресурс, сказал эксперт.Это произошло именно потому, что Россия включила "режим мясорубки" для ВСУ, когда она перемалывает личный состав и технику противника, никуда особо не двигаясь, отметил он.Он сказал, что ни одно вражеское издание не написало, что якобы "русские за время наступления на Харьков потеряли 20 тысяч человек". Зато когда в России объявили, что ВСУ безвозвратно потеряли 35 тысяч человек (это три дивизии), на Западе это никто не опроверг, сказал политолог.Так что украинский фронт может посыпаться по принципу "эффекта бабочки", когда взмах ее крыла в одном месте вызовет ураган в другом, ломает всю систему и она рушится. Такой эффект может спровоцировать наступление армии РФ на Сумском направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, почему важно развенчать все вредные и лживые мифы об украинской истории можно прочитать в интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области
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харьков
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новости, россия, харьков, киев, самойлов, всу, вс рф, волчанск, потери всу, сумы, сумская область, сво
Новости, Россия, Харьков, Киев, Самойлов, ВСУ, ВС РФ, Волчанск, потери ВСУ, Сумы, Сумская область, СВО

Ресурс Киева исчерпан: эксперт о том, как "эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ в Сумах

05:10 14.06.2024
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Когда в России объявили, что ВСУ безвозвратно потеряли 35 тысяч человек (это три дивизии), на Западе это никто не опроверг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Рано или поздно украинский фронт начнет сыпаться. Уже сейчас военная, экономическая и политическая машина Киева находится на грани срыва и развала. У нее исчерпан ресурс, сказал эксперт.
Это произошло именно потому, что Россия включила "режим мясорубки" для ВСУ, когда она перемалывает личный состав и технику противника, никуда особо не двигаясь, отметил он.
"Зашли наши два батальона в район Липцев и Волчанска. Создали там буферную зону. Обеспечили фланги и обустроили плацдарм, который видит Харьков в пределах досягаемости артиллерийского огня. Да, это медленно. Да, не без проблем", - подчеркнул Самойлов.
Он сказал, что ни одно вражеское издание не написало, что якобы "русские за время наступления на Харьков потеряли 20 тысяч человек". Зато когда в России объявили, что ВСУ безвозвратно потеряли 35 тысяч человек (это три дивизии), на Западе это никто не опроверг, сказал политолог.
Так что украинский фронт может посыпаться по принципу "эффекта бабочки", когда взмах ее крыла в одном месте вызовет ураган в другом, ломает всю систему и она рушится. Такой эффект может спровоцировать наступление армии РФ на Сумском направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
О том, почему важно развенчать все вредные и лживые мифы об украинской истории можно прочитать в интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Вчера, 06:50
Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области Когда армия России возьмет под контроль всю территорию Украины, нашей главной задачей будет развенчание этих вредных и лживых мифов об украинской истории. Это тяжелейшая задача
 
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