https://ukraina.ru/20240612/1055614895.html

Алексей Самойлов: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью

Алексей Самойлов: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью - 12.06.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью

Нам действительно нет смысла расширять географию украинского конфликта и переносить его на территорию стран НАТО. Мы делаем шаги, которые дают нам максимальный военно-политический результат с минимальными потерями в живой силе и технике. Запад это прекрасно понимает и не будет переступать красные линии, которые мы ему начертили

2024-06-12T08:10

2024-06-12T08:10

2024-06-12T08:10

интервью

россия

сша

запорожье

вооруженные силы украины

одесса

нато

авиация

ракеты

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/41/1033754129_0:143:1532:1005_1920x0_80_0_0_1ae118bc8032a19aa6d8ef697f81eec3.jpg

Можно сколько угодно смеяться над этим выражением, потому что смеяться всегда легко, а разбираться в сути вопроса – очень непросто, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей СамойловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.По его мнению, наиболее вероятны два основных варианта интервенции, которые могут нанести России наибольший ущерб:1) США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму.2) авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО.- Алексей Николаевич, насколько вероятен именно такой сценарий?- Такой сценарий возможен. Но я бы не сказал, что его вероятность достаточно высокая.Дело в том, что в этом случае Запад будет преследовать одну конкретную цель: почти полностью уничтожить все объекты России военного и политического назначения на этих территориях. У Запада есть стопроцентная уверенность в том, что эти объекты больше не будут функционировать? А что будет, если он эти объекты полностью не уничтожат в результате первого удара? Запускать вторую и третью волну?Вторую и третью волну запустить, конечно, можно. Но при условии, что мы не будем давать никакого ответа. А наш ответ будет. С начала в части противодействия удару, а потом и по самому Западу, который этот удар нанес.Рассмотрим это на конкретном примере.В Запорожской области в районе Орехова у нас сосредоточена крупная группировка. Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии. От Одессы до Запорожской области около 300 километров. От Румынии – еще дальше. Из акватории Средиземного моря – совсем далеко. У нас будет достаточно времени, чтобы наши системы ПВО/ПРО сработали. Степень поражения нашего личного состава и техники не будет столь высокой.Мы же видели, как бьют "Хаймарсы" по мосту в Херсоне. Они делают хорошие дырки в конструкции, но сам мост не разрушают. Да, они могут ударить кассетными боезарядами по технике и личному составу. Но всех они не убьют.Конечно, если они выпустят одновременно тысячу ракет, то эффект может быть. Но этот эффект будет понижен благодаря работе наших систем ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. А потом сразу же последует наш ответ.Наш ответ как раз и будет одним из элементов защиты от этого удара. Не надо думать, что они сначала нанесут удар, а мы - потом. Все будет взаимосвязано.- То есть вы допускаете, что мы нанесем превентивный удар по натовским аэродромам и кораблям?- Мы будем наносить ответно-встречный удар.Я не знаю, насколько он у нас получится. Но у нас есть те же "Калибры", "Кинжалы", "Цирконы" и ракеты серии "Х". До Одессы и до Румынии они точно долетят. А может, и до Средиземного моря дотянутся. Большинству американских офицеров флота не улыбается утонуть где-то в Средиземном море в составе авианосной группировки.Мы будем бить наверняка, чтобы системы ПВО/ПРО натовского флота не смогли противодействовать нам. Противник это прекрасно понимает.США могут нанести такой удар только тогда, когда они будут стопроцентно уверены, что у нас не будет возможности ответить. Или если у нас кончатся боеприпасы с носителями, или если у нашего военно-политического руководства не хватит мужества отдать такой приказ. Это совершенно несбыточные мечты. Всё у нас есть.- А как быть с этой стратегической игрой Москвы, о которой говорилось в интервью Полетаева: нам нет смысла расширять конфликт и бить по странам НАТО, потому что мы побеждаем?- Нам действительно нет смысла расширять географию украинского конфликта и переносить его на территорию стран НАТО. Мы делаем шаги, которые дают нам максимальный военно-политический результат с минимальными потерями в живой силе и технике. Запад это прекрасно понимает.Мы не будем бить ни по Жешуву, ни по Констанце по одной простой причине – нам незачем это делать. Чего мы этим добьемся? Мы просто переведем конфликт в совершенно другой количественный и качественный статус, который нам совершенно невыгоден.Запад это прекрасно понимает и не будет переходить наши красные линии. Можно сколько угодно смеяться над этим выражением, потому что смеяться всегда легко, а разбираться в сути вопроса – очень непросто.- В этом-то и состоит главная проблема: мы не сможем дать адекватный ответ на такую атаку НАТО, если не будем поражать ее объекты за пределами Украины.- Приведу пример из недавней истории, о котором почему-то не говорили в российских СМИ.Когда Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Со своих кораблей и самолетов они выпустили больше 100 ракет. Знаете, что произошло с их "Томагавками"? Наши системы РЭБ и РЭР сработали, не допустив серьезных повреждений.Более того, Запад предпринял эту атаку, будучи на 100% уверенными, что в ответ не будет ничего. (США предупредили нас, мы предупредили сирийцев, а у сирийцев не было ресурсов для ответа). Этот расчет не сработал.Атака осуществлялась в несколько эшелонов. Когда пошел первый эшелон, в воздух подняли наши авиационные средства доставки и произвели пуск. Мы это засекли и купировали эту угрозу. В случае с гипотетической атакой на Запорожскую область будет тоже самое.Более того, Запорожская область – это российский регион. Это занесено в нашу Конституцию. Неважно, новый он или старый. Конституция у нас одна, и она железобетонная. По нашей территории произошел пуск, мы это определили: либо по РЛС в момент пуска (заблаговременно), либо по прилетам (если прозеваем). А дальше мы вычислим точку пуска и нанесем ответный удар. Самолет будет сбит, корабль будет потоплен.- То есть это будет не расширение украинского конфликта, а обычная боевая работа?- Именно так.Для нас не имеет значения, откуда будет нанесен удар: из Средиземного моря или из-под Киева. Мы будем поражать места пуска и системы пуска в ответ. Это наша законная цель, потому что она предназначалась для удара по нашим конституционным территориям.Хочу подчеркнуть. Запорожская область - это конституционная территории России, а не "историческая". Не надо жонглировать терминами и оправдываться за это.Никакое это не расширение конфликта. Они – по нам, мы – по ним. На этом все закончится. Расширение конфликта – это если бы мы решили ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне, который отдал такой приказ.Мы этого делать не будем. Пока.- Насчет нашей способности отразить удар. Как быть с тем, что противник активно пытается поразить наши надгоризонтные РЛС большой дальности типа "Воронеж"?- Со станциями "Воронеж" далеко не все ясно. Мы не знаем, была эта атака или нет. Мы обсуждаем это только в рамках неподтвержденной информации, которую преподносит противник.Никакого военного значения для Украины эти станции под Орском и Армавиром не имеют. Они не имеют значения даже для европейских стран НАТО. Это сектора обзора, направленные на юг и восток.Армавирская станция осматривала участок от Гибралтара до Монголии (по ширине) и от Северной Африки до Персидского залива (по глубине). Она следит за 5-м американским флотом и за всеми перемещениями в северной части Индийского океана, в Красном море и в Израиле – территории, где могут появиться американские и британские морские и воздушные средства доставки.Орская станция вообще следит за акваториями и территориями в районе Китая и Японии.Повторюсь, никакого военного значения для ВСУ они не имеют в принципе. Зачем надо было их поражать? В этом был бы смысл, если бы противник готовил против нас ракетную атаку. В этом случае было бы логично поразить эти станции. Но и тут есть свои нюансы.Дело в том, что наша СПРН (система предупреждения ракетного нападения) состоит из двух эшелонов. Это единственная система в мире, которая обладает таким объемом наблюдения и таким объемом технических средств. Она точная и эффективная. У США она гораздо слабее.Первый ее эшелон – космическая группировка наших спутников. Поразить их просто так нельзя.Второй ее эшелон - наземные станции СПРН "Воронеж" и "Дарьял" различного назначения. Их у нас много.Если спутники обнаруживают старт ракет, они их отслеживают, вычисляют характеристики летящего в нашу сторону объекта, определяют его траекторию полета и места приземления боевых блоков, передают эту информацию на наземные станции.Потом все эти данные отправляются в центр управления под Солнечногорск (это не военная тайна), а потом в Генштаб и верховному главнокомандующему. При этом даются рекомендации на принятия тех или иных решений.Короче говоря, даже если противник поразит одну из наших станций, мы не останемся "слепыми".Более того, сами эти станции сейчас собираются совершенно по другому принципу, чем тогда. Это раньше для них требовалась огромная стройка и колоссальное потребление энергии (в советское время для одной из таких станций в Азербайджане целая электростанция работала). Сейчас это все гораздо экономичнее. Эти станции называются "станции высокой заводской готовности модульного типа". Даже если их уничтожат, мы на заводе соберем эти модули. Старые вынули, новые подключили, настроили, проверили и запустили в работу. Все это делается очень быстро.Поэтому я правда не понимаю, зачем врагу понадобилось атаковать "Воронеж" просто так. Чтобы показать, что они могут это сделать? Так они нас просто потренировали. И мы будем еще более готовы справиться с этой угрозой.- Насколько мы готовы к сценарию, когда НАТО введет на Украину крупный контингент в 50-100 тыс. человек? Да, мы их перебьем. Но они нанесут нам потери и могут спровоцировать нас на неоправданные шаги.- Конечно, когда на фронте появляются даже 20 тысяч новых солдат, это уже проблема. Да, это приведет к дополнительной гибели наших бойцов. Но давайте разберемся, в какой форме НАТО может ввести этот контингент.На мой взгляд, они постараются взять под контроль район Одессы (на Николаев у них может сил не хватить). Без Одессы Украина действительно потеряет смысл. Это будет замкнутый кусок территории, со всех сторон окруженный границами других государств, мало пригодный для серьезного экономического развития.Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Штаты на Украине интересуют полезные ископаемые на 10 - 12 триллионов долларов. Но вы попробуйте их вывезти, когда в условиях военных действий Россия контролирует воздушное пространство и всю логистику. Они могут сколько угодно прыгать на месте (чему они научили украинцев), но мы тоже кое-что соображаем.Повторюсь, Одесса важна с точки зрения выхода на Дунай и в Черное море. И заходить этот экспедиционный корпус Четвертого Рейха под названием Евросоюз будет именно туда.Именно это хочет сделать Украина на конференции в Швейцарии. Это не "саммит мира". Это попытка сколотить коалицию из Четвертого Рейха для очередного похода на Россию.Допустим, этот корпус зайдет в Одессу. А район Одессы у нас хорошо разведан и пристрелян. Как ВСУ работают по Крыму, так и мы работаем по Одессе.Как сказал депутат Госдумы Петр Толстой: "мы вас всех убьем". Так и будет. В Европу поедут много двухсотых и трехсотых.Да, натовцы могут вытолкнуть из Одессы на фронт тыловые части ВСУ. Да, этот контингент притащит с собой ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. Эту технику они будут использовать, не шифруясь и не прячась под видом наемников. И что это поменяет? Это затруднит нам СВО, но не решит задачу.- В этом случае мы готовы провоевать еще два-три года?- Воевать придется меньше.Коллега Полетаев правильно сказал, что украинский фронт будет сыпаться. Военная, экономическая и политическая машина Украины находится на грани срыва и развала. У нее ресурс исчерпан. Это произошло именно потому, что Россия включила режим мясорубки, когда она перемалывает личный состав и технику противника, никуда особо не двигаясь.Зашли наши два батальона в район Липцев и Волчанска. Создали там буферную зону. Обеспечили фланги и обустроили плацдарм, который видит Харьков в пределах досягаемости артиллерийского огня. Да, это медленно. Да, не без проблем. Но ведь ни одно вражеское издание не написало, что "русские за время наступления на Харьков потеряли 20 тысяч человек". Зато когда мы объявили, что ВСУ безвозвратно потеряли 35 тысяч человек (это три дивизии), на Западе это никто не опроверг.Так что украинский фронт может посыпаться по принципу эффекта бабочки, когда взмах ее крыла в одном месте вызовет ураган в другом, ломает всю систему и она рушится. Такой эффект бабочки может спровоцировать наше наступление на Сумском направлении.Можно сколько угодно ерничать, что занятая нами Рыжовка напротив Теткино – село на две улицы. Но это означает, что мы к чему-то готовимся.- К походу на Конотоп?- Поход на Конотоп – это иллюзия на события прошлого. Это будет зависеть от того, насколько ВСУ укрепили эти районы.Первый эшелон противник мог насытить минными заграждениями (им старые мины со всей Европы тащили). Но наши войска их преодолеют. И еще неизвестно, где будет нанесен главный удар. Ведь из Сумской области можно нанести удар и на Киев, и на Харьков.Пусть враг ломает голову.Вражеские СМИ утверждают, что у нас в европейской части России есть резервная группировка в 150-200 тысяч человек. Если это правда, то этого хватит, чтобы сделать неожиданный для противника шаг.О других особенностях украинского кризиса - в интервью Александра Камкина: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"*внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20240611/1055590789.html

https://ukraina.ru/20240611/1055587715.html

россия

сша

запорожье

одесса

украина

средиземное море

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, запорожье, вооруженные силы украины, одесса, нато, авиация, ракеты, флот, украина, средиземное море, крым, рэб, пво, сво