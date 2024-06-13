https://ukraina.ru/20240613/1055635367.html

Александр Семченко о диктатуре на Украине: Выбрали кондитера — не сладко, поставили комика — не смешно

Александр Семченко о диктатуре на Украине: Выбрали кондитера — не сладко, поставили комика — не смешно - 13.06.2024 Украина.ру

Александр Семченко о диктатуре на Украине: Выбрали кондитера — не сладко, поставили комика — не смешно

Зеленский не первый политик, который обманул своих избирателей и стал диктатором на Украине вопреки надеждам народа. При Порошенко это началось, им может и закончиться

2024-06-13T17:45

2024-06-13T17:45

2024-06-13T18:49

интервью

украина

россия

владимир зеленский

михаил порошенко

виталий шабунин

верховная рада

диктатура

президент

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0d/1055637510_0:24:903:532_1920x0_80_0_0_c5e7ccf6663ddf57fc6e6c8afaa340c0.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко.Владимир Зеленский 11 июня впервые лично выступил в Бундестаге, пытаясь заручится поддержкой Германии якобы для борьбы украинцев за свой суверенитет против "российской агрессии".Депутаты от правопопулисткой "Альтернативы для Германии" и умеренно левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" бойкотировали его речь, демонстративно не явившись в зал заседаний немецкого парламента.Ранее, 20 мая, истек срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Однако он остался на посту главы Украины вопреки ее конституции, а выборы так и не стали проводить, ссылаясь на боевые действия.— Александр, эксперты говорят о том, что на Украине начинает формироваться политическая диктатура во главе с Владимиром Зеленском и руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Как вы считаете, то, что сейчас происходит на Украине, является политической диктатурой в классическом понимании этого термина или все-таки это преувеличение?— По поводу того, формируется или не формируется политическая диктатура во главе с Зеленским, — это, наверное, эстонские эксперты говорят. Они обычно с такой задержкой во времени комментируют события.Диктатура на Украине уже давно существует, и установилась она не 20 мая, когда истек срок полномочий президента, обозначенный в 103 статье конституции Украины, где говорится, что президент избирается сроком на пять лет. Есть разъяснение конституционного суда от 16 мая 2014 года, что хоть небо на землю упади, а пять лет — это потолок.Основной принцип не тот, который пытались продвинуть на Украине разные "венеславские" и прочие негодяи. Они подползают к этому режиму и утверждают, что главный принцип — это непрерывность власти. А конституционный суд исходил из доктрины, что главный принцип — это все-таки выборность власти. Это народовластие.По конституции Украины народ является источником власти. Он эту власть осуществляет как непосредственно, так и опосредованно через избранных представителей. И он этому избранному представителю дал мандат управления собой на определенных условиях.— Что значит сам термин "политическая диктатура"?— Диктатура — это власть, которая основана не на законе. Может быть единоличная или коллективная диктатура, но основана она не на законе. В конституции Украины четко обозначен принцип, что органы государственной власти и их должностные лица действуют только в рамках и способом, который предусмотрен ею. Иначе говоря, им разрешено только то, что прямо позволено законом.Что разрешено президенту Украины, мы можем узнать из 106-й статьи конституции.Так вот, Зеленский выходить за рамки своих полномочий (то есть делать то, что не предусмотрено законом) начал буквально с первых дней своего президентства. Тогда он и стал диктатором.Зеленский не может, например, увольнять судей конституционного суда, но при этом он подписывал указы. По его распоряжению не пускали на работу председателя конституционного суда — а это отдельная ветка власти, высший судебный орган, который трактует конституцию и, по сути, стоит "над схваткой".У Зеленского есть аппарат принуждения, при помощи которого он, простите, народ ставит во все позы.Каждый день выходят ролики с бесчинствами работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (органы военного управления Украины) — ТЦК. Но это всего лишь один из эпизодов того ада, в который превратили жизнь на Украине.— Какие еще эпизоды вы бы назвали?— Зеленский продавливает решение о продаже земли. Притом что в 13-й и 14-й статьях конституции Украины говорится о том, что земля является собственностью украинского народа. Государство распоряжается ею в интересах народа, отдавая в пользование, а не в собственность кому-то.В Бундестаге звучала информация о том, что Зеленский уже продал 170 тысяч квадратных километров украинской земли. Вот и представьте, 603 тысячи квадратных километра территория Украины была в 1991 году, включая Крым и Донбасс. Сейчас она гораздо меньше — в районе 500 тысяч квадратных километров.И все это у Зеленского под контролем. Треть обозначенной территории он продал транснациональным корпорациям Cargill, DuPont и Monsanto.— Вы сказали, что политическая диктатура пришла на Украину не с Зеленским. А когда она зародилась там?— Зеленский разве первый политик, который обманул своих избирателей? До 1998 года народ Украины мог отозвать депутата. Во всяком случае, такой механизм в законе прописан. Он достаточно сложный, но он присутствовал.Сейчас депутата из Верховной рады также реально отозвать, но сделать это может руководство партии — странный субъект, которого нет в конституции. В ее пятой статье написано, что источником власти является народ, а не партия.При Порошенко это началось, при Зеленском закончилось. Когда приняли избирательный кодекс, народ практически полностью отстранили от рычагов государственной власти — даже на уровне местного самоуправления. Выдвижение в депутаты теперь это прерогатива партии. И это тоже, кстати, проявление диктатуры.То есть конституция говорит, что ты можешь избираться. А по факту ты можешь быть избранным, если тебя рекомендуют партии, которые впоследствии сами же тебя могут отозвать из Верховной рады. Извините, но мандат доверия депутату Иванову, Петрову, Сидорову вручил народ. На каком основании какой-то съезд какой-то партии принимает решение?Тем не менее это присутствует на Украине, и это тоже проявление диктатуры.— Вы сказали, что диктатура Зеленского, по сути, началась с момента, когда он пришел к власти, но ведь его выбрал народ. То есть люди ему верили?— Люди хотели верить в то, что наконец-то случилось счастье. Наконец-то пришел тот человек, который будет о них заботиться. И вот народ Украины в конце июля 2019 года дал Зеленскому диктаторские полномочия на внеочередных парламентских выборах, когда пропрезидентская партия "Слуга народа" получила большинство в Раде.То есть Зеленский получил еще и полномочия Верховной рады — абсолютную власть в стране. Ее можно было бы использовать во благо Украины: решить вопросы мира на Донбассе, устранить проблемы в экономике и социуме.Но Зеленский пошел совершенно другим путем и использовал полномочия для личного обогащения. Это и есть главный императив в его деятельности.Из грязи в князи, как говорится. Только-только был шутом и за лишнюю тысячу долларов готов был на очень многое (так рассказывают люди, приглашавшие его для корпоративов). И вдруг те, кто его нанимал, превратились в его слуг, рабов, которые на полусогнутых к нему подходили: "Уважаемый Владимир Александрович, не изволите ли…"Здесь низкие качества его личности и раскрылись.— Кое-какие обещания из уст Зеленского во время избирательной кампании все-таки прозвучали. Например, про снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это было важно для украинцев. Как же так получилось, что из веселого продюсера Зеленский после избрания эволюционировал в диктатора?— Зеленский мог реализовать обещания буквально в первый день после его избрания президентом Украины, прямо на трибуне в Верховной раде, где он приносил присягу. Здесь же, на трибуне, он мог подписать указ об отмене постановлений кабинета министров в отношении тарифов, отправить это в конституционный суд для последующего решения.Он этого не сделал.— Почему?— Потому что это хорошая схема. Газовая схема, основанная на фиктивном транзите российского газа, который по документам был словацким. По оценкам депутатов Верховной рады, которая звучала в том числе в стенах парламента, Порошенко зарабатывал на этой схеме порядка трёх миллиардов долларов в год. Это приличные деньги.Владимир Зеленский зарабатывал, скорее всего, в разы больше. Ведь он взвинтил тарифы еще выше. Видимо, решил, зачем расставаться с этими деньгами, и просто возглавил схему Порошенко.Или взять другой момент. Зеленский накануне выборов в интервью с Гордоном* говорил, что готов "договориться хоть с чёртом лысым, лишь бы не умирал ни один человек". Кстати, эти слова в инаугурационной речи он уже забыл. О прямых переговорах с Донбассом он уже не говорил.При этом к Зеленскому приехали на инаугурацию импортные гости. Президенты прибалтийских государств, глава Венгрии, вице-президент Еврокомиссии и министр энергетики США. Зеленский к каждому из них обращался с тем, чтобы ужесточить антироссийские санкции.Но это нелогично. Если ты действительно хочешь мира, зачем ты ослабляешь переговорную позицию с Россией? Тем не менее он это сделал в тот же день, когда принес клятву на верность народу Украины.То есть в первый день своих президентских полномочий Зеленский показал свое настоящее лицо.— У вас телеграм-канал, в котором более 300 тысяч подписчиков. Что они пишут? Сегодня украинцы признали ошибку, которую совершили, когда голосовали за Владимира Зеленского?— Кто-то понял, кто-то нет. Киевский международный институт социологии (КМИС) рисует 59% доверия Зеленскому. Я, конечно, поражен мужеством 41% процента украинцев, которые на этот вопрос не ответили утвердительно. Но подозреваю, что и то и другое просто нарисовано в кабинетах. Никто никуда не выходил и никого не опрашивал.Огромное число людей оказалось за пределами Украины. По данным ООН, в Россию, не считая новых территорий, перебралось более трёх миллионов человек. Это огромная цифра.Для понимания масштаба этой цифры: за "Слугу народа" на парламентских выборах проголосовало чуть больше шести миллионов; они получили монобольшинство. Три миллиона — в два раза больше, чем проголосовали за Медведчука или за Порошенко на парламентских выборах.По российским данным, этих людей еще больше — как минимум пять миллионов. Причем это не люди из новых регионов, а граждане Харькова, Киева, Львова, Днепропетровска и так далее. На территории России украинцев (которые были гражданами Украины до 2014 года и по украинским законам до сих пор числятся таковыми) оказалось 10–12 миллионов!Это цифра, сопоставимая с результатом Зеленского во втором туре(!), где у него порядка 12,5 миллиона голосов было.То есть люди кто ногами, кто бюллетенями (если говорить о Запорожье, Херсоне, Донецке, Крыме и Севастополе) сказали, что хотят быть с Россией. Интересно, каким образом КМИС учел в своем опросе мнение вот этих вот 10–12 миллионов, которые, еще раз подчеркну, по законам Украины являются гражданами Украины?Опять-таки в Европе беженцы ходят с жовто-блакитными прапорами и мажут себе трусы томатным соком, но почему-то на Украину возвращаться не спешат.Мне писали люди из Германии, каким образом они оказались на митинге. Они жили в лагере для беженцев, получали порядка 20 евро ежесуточной помощи. Им было поставлено условие руководством этого лагеря: садитесь сейчас в автобус, едете туда-то, по итогу получаете 50 евро. А можно не ехать? Можно — вон дверь, убирайтесь.А люди как бы находятся на чужой территории, им кушать нечего, им жить негде. Поэтому они и вынуждены были принимать эти условия. Видимо, на трех же манипуляциях до сих пор принимают участие в подобных мероприятиях.Я не говорю, что все именно так и везде. Просто этот факт сбрасывать со счетов нельзя.— Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник вчера заявил о том, что Владимира Зеленского в ближайшем будущем могут заменить либо Валерий Залужный, либо экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Разве Зеленский может допустить реализацию такого сценария как диктатор?— Мне интересно, какой сценарий нарисовал относительно Залужного Олейник, потому что, по идее, он, как депутат Верховной рады нескольких созывов, должен быть знаком с конституцией Украины. Согласно последней, Залужного во власть никак не "впихнешь". Разумкова — можно.Относительно Зеленского. Он диктатор в рамках определенных ограничений, которые ему выставляет не конституция и народ Украины, а его хозяева.— На чем основывается власть над Зеленским?— Я думаю, что, в первую очередь, она основывается на контроле над его активами. Это практика, распространенная среди западных спецслужб. Большая часть активов, контрольный пакет Зеленского находится под юрисдикцией Великобритании.Если хозяева решат, что им нужно его поменять, у них есть механизмы для этого. Самый рабочий сценарий — героическая смерть Зеленского при защите батькивщины [родины] от русского агрессора. Он время от времени рисуется на фронте, и в какой-то момент предъявят тушку, по которой прилетел условный "Искандер". Вот так это примерно прозвучит, я думаю.Причем такие инструменты применял и сам Зеленский.Например, на Украине есть некий Виталий Шабунин, который считается борцом с коррупцией. Человек этот тесно связан с посольством США. До определенного момента в интересах американцев Шабунин вел активную деятельность по критике коррупционных схем Зеленского.В США понимали, что этот папуасский царек будет воровать, но он тащит слишком много в ущерб их проектам. И что произошло с Шабуниным? Его же невозможно арестовать, потому что он "под крышей" американского посольства.Во время одного из налетов Воздушно-космических сил (ВКС) России на Киев, беспилотник прилетел в строение, соседнее с домом Шабунина под Киевом. Я думаю, что Шабунин понял, что это вовсе не российский БПЛА и что в следующий раз дрон ударит уже не в соседний дом.Спишут все, по традиции, на российскую агрессию. Американцы не будут сильно ругать Зеленского, потому что Шабунина уже не вернешь, а Зеленский все равно "действующий проект".Точно так же могут поступить и с Зеленским, на самом деле. У него же английская охрана — в принципе, может все что угодно произойти. Его пристрелят или отравят, а потом скажут, что якобы прилетела российская ракета.Если говорить о конституционных механизмах, то Разумков вполне может Зеленского заменить. Но у американцев есть и более близкие персонажи. Например, Петр Порошенко — "замечательная" фигура, которая имеет личные, в том числе финансовые, взаимоотношения с демократами. Бизнес Порошенко находится полностью под контролем Ротшильдов в их трасте. А Ротшильды это и есть демократы.— А украинский народ не будут спрашивать?— Разве сейчас украинский народ спрашивают, хочет ли он идти умирать за то, чтобы Елена Зеленская могла купить себе колье Cartier в Нью-Йорке за 1,1 миллион долларов? Или за нефтегазовое месторождение стоимостью 1,3 миллиарда долларов? Или умирать за казино ценою в 200 миллионов долларов? Все это оказалось в собственности семьи Зеленских.Когда людей хватают — во Львове, Харькове, Днепропетровске или Ивано-Франковске — никто никого не спрашивает.Возвращаясь к обсуждению, кто может заменить Зеленского. В действующей конституции Украины всего четыре ситуации, когда обязанности главы государства переходят к председателю Верховной рады. В связи со смертью президента, уходом по собственному желанию, по импичменту и по состоянию здоровья.Председателем Верховной рады является Стефанчук. Чтобы поменять его на любого другого депутата, Разумкова либо Порошенко, уйдет половина сессионного дня. Украина этот сценарий уже проходила в 2014 году, когда поменяли Владимира Рыбака на Александра Турчинова. Последний узурпировал власть главы государства, объявив себя исполняющим обязанности президента страны.Кстати, если говорить о Залужном, то и он, и Порошенко — фигуры практически тождественные. И тот и другой — американцы. А Зеленский — это англичанин. Поэтому формально Порошенко может быть условно исполняющим обязанности президента. Но делать это позволительно только 90 дней до выборов. А Залужному, например, дадут должность главнокомандующего или назначат премьер-министром, но президентом он быть не может.О том, как проходит национализация имущества ряда украинских олигархов, и о боях в политической грязи Европарламента в интервью Дмитрий Выдрин: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20191208/1025943126.html

https://ukraina.ru/20240523/1055234459.html

https://ukraina.ru/20240604/1055471582.html

https://ukraina.ru/20240529/1055332384.html

https://ukraina.ru/20240523/1055248094.html

https://ukraina.ru/20240605/1055480473.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, владимир зеленский, михаил порошенко, виталий шабунин, верховная рада, диктатура, президент, выборы, валерий залужный, украинцы, бундестаг