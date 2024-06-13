https://ukraina.ru/20240613/1055623811.html

Дмитрий Выдрин: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз

Дмитрий Выдрин: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз - 13.06.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз

Женские бои в политической грязи вкупе с националистами могут разорвать Европарламент в клочья, заявил известный политолог ти политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-06-13T06:16

2024-06-13T06:16

2024-06-13T06:16

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дмитрий выдрин

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европарламент

урсула фон дер ляйен

выборы

националисты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей, сообщил 11 июня глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее парламент Крыма принял несколько решений о национализации имущества ряда украинских олигархов. Под процесс попало свыше 2,6 тысячи активов, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам.— Дмитрий Игнатьевич, недавно в России прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — грандиозное мероприятие с участием президента России. На ПМЭФ Владимир Путин и политолог Сергей Караганов в рамках панельной сессии обсудили тему ядерной доктрины России и возможности эскалации нынешнего конфликта с Западом до уровня применения атомного оружия. Какие впечатления и мысли вызвала у вас эта дискуссия, о которой писали многие СМИ? — Да, захватывающее было пленарное заседание. Великолепная драматургия! Только вот заключалась она, на мой взгляд, не в том, на что акцентировали внимание уважаемые эксперты.Например, Михаил Хазин увидел интригу в том, что модератор заседания Сергей Караганов, будучи, по его мнению, убежденным либералом, исполнял роль имперца; а президент Путин, как бы тяготеющий к имперским государственным формам, якобы играл роль либерала.Как по мне, драматургия совсем в другом. В том, что на сцене, пожалуй, важнейшего форума мира, главные герои не играли вовсе, а жили своей привычной жизнью. И это действительно завораживает! Особенно в современном политическом мире, где почти все фигуры прячутся за сценическими масками и амплуа.У нас же — все "по Станиславскому". То есть в соответствии с правдой жизни.Мой старинный друг Сергей Караганов предельно откровенно изложил свои теоретические взгляды и мечты. От желания видеть в железной поступи государства четкую идеологическую линию до мечты о немедленной показательной ядрёной порке ослушников, оппонентов и врагов.Президент же максимально откровенно изложил естественные пределы и очевидные ограничения политической практики. От нынешнего учета расстановки реальных мировых политических сил до отказа от прошлой традиции обмена виртуальных идеологических успехов на реальные человеческие жизни…Наверное, великий Бертольд Брехт как основатель нового "политического театра" был бы не доволен такой режиссурой. Он ведь считал, что главное на сцене передается подмигиванием. Возможно, поэтому его и считают основоположником именно западного политического театра. Ведь их демократия — это набор подмигиваний, намеков и интерпретаций.А у нас, повторюсь, все по-русски, по-Станиславскому: правду-матку да в глаза. Сама жизнь, а не театр.Хотя в Питере были и яркие сценические находки. Например, когда диалог модератора и президента накалился до кинематографических скоростей и напоминал знаменитую сцену из советской классики: "— Теперь вот такое предложение: а что, если… — Не стоит. — Ясно… Тогда, может быть, нужно… — Не нужно. — Понятно. Разрешите хотя бы… — А вот это попробуйте."Или когда Сергей Караганов, накаляя градус аргументов, апеллировал к своему богатому охотничьему опыту и призывал президента отстреливать врагов как гиен, которые могут нас люто загрызть.И тут на помощь нашему лидеру пришел его коллега — президент Мнангагва. Он сказал, что у них в Зимбабве нет проблем в том числе с гиенами, так как даже эти "оторвы" животного мира соблюдают определенные правила общежития в заповеднике.И вот тут-то я и понял, в чем аллегорическое различие двух миров, двух систем. У них — закон джунглей. То есть абсолютное беззаконие, беспредел и безмасштабность особей. Там любая гиена или даже последний бандерлог может возомнить себя лидером.У нас — тайга закон, медведь хозяин. То есть, какие-то негласные правила есть всегда. И всегда по естественному праву правит самый сильный, а не самый наглый…Кстати, мне когда-то посчастливилось вместе с Сергеем [Карагановым] охотится на зубров. С трудом, но купили лицензию на отстрел особи. Так как даже в заповеднике можно "мочить" зубров, которые начинают вдруг жить по беспределу: нападают на усадьбы егерей, вытаптывают поля, убивают домашних животных…Короче, наша тайга, мне милее "ихних" джунглей. Если не сделать из тех заповедник со своими егерями.Вот об этом по сути и шел разговор на легендарном уже пленарном заседании ПМЭФ.Вот об этом говорили теоретик политологии с практиком политики, соглашаясь по сути и споря о деталях… Я там, естественно, не был, но видел на экране как впечатлен был зал. Там сидели люди, многим из которых Брехт ближе Станиславского. Вот это драматургия! Точнее драма!— Какие моменты, интересные или необычные, новые для Европы, избирателей лично вы увидели в процессе выборов в Европарламент?— Результаты этих выборов многие эксперты либо радикально преувеличивают, либо существенно недооценивают. И причина здесь, отнюдь, не в слабости или ущербности их аналитического аппарата. Хотя… В общем сказывается скорее недостаток их парламентской практики, нежели логические изъяны.Мне посчастливилось увидеть, как заходили депутатами в первый украинский постсоветский парламент бывшие диссиденты. Заходили с опаской. Ведь рядом в пленарном зале сидели их многолетние оппоненты — выходцы из бывшей партии власти. Рядышком располагались некогда убежденные коммунисты-интернационалисты и патентованные буржуазные националисты.Но очень быстро "все смешалось в доме Облонских" — буквально после первой общей распродажи для народных избранников народного дефицита. После официального объявления, все дружно побежали в распределитель за французскими мужскими рубашками, русской икрой и женскими финскими сапогами. В начале девяностых это были атрибуты бытовой роскоши. А у всех депутатов есть жены, которые хотели, чтобы мужья были демократичными, а их супруги — роскошными.Именно тогда-то я и осознал новую роль законодательных институтов. Если светское общество в западной системе ценностей — ярмарка тщеславия, то парламент — ярмарка соблазнов. Уверен, что и Европарламент заботливо укутает своих нуворишей покрывалом льгот, привилегий, неожиданных возможностей. Я видел перечень их зарплат, доплат, бонусов, пенсий. Жены и мужья избранников и избранниц будут довольны.А взамен скромное пожелание соблюдать цеховую солидарность и единодушие.Европарламент, как и его национальные реплики, умеет укрощать строптивых. Поэтому, не стоит обольщаться по поводу возникновения там прорусских группировок и движений.Видимо переизберут ту же Урсулу фон дер Ляйен. Она ведь не только публично возглавляет победившую Европейскую народную партию, не только откровенно задает главные нарративы русофобии, но и кулуарно определяет режим распределения депутатских благ.С другой стороны, та же Верховная Рада показала, что настырное меньшинство способно запустить режим коррозии власти большинства. Националисты пришли туда в качестве явного меньшинства, но за пару десятилетий перековали под себя большинство своих оппонентов.У главы Еврокомиссии устрашающее прозвище "мать Кобра". Но сейчас и справа, и слева от нее будут располагаться "мангусты" с мандатами от враждебных партий Марин Ле Пен и Сары Вагенкнехт. А нет ничего бескомпромисснее, чем женские бои в политической грязи!Тем более, что одна из названых соперниц превосходит главу Еврокомиссии породой, другая — модельной внешностью. И обе — логикой, смыслами и эрудицией. Захватывающее будет зрелище! Не уверен, что его выдержит Европарламент этого созыва.— Что вы можете сказать в отношении стран, которые не на виду в ЕС: Греции, Дании, Португалии, Хорватии и других. Какие процессы там происходят в элитах и у самих народов?— С удивлением прочитал у знаменитого специалиста о "новой" тенденции сепарирования европейских элит на северные и южные.Мне об этом рассказывал ректор Мадридского университета еще в 1992 году. Они тогда в ходе масштабного общеевропейского социсследования выявили радикальные ментальные различия населения европейского Севера и Юга. Например, граждане имеют совершенно разный градус законопослушания.Спрашивали в Дании: "Ваши показания в суде, если вы сидите в авто рядом с водителем-другом, который случайно сбивает бомжа. Бомж пострадал бы по любому, но формально ваш друг превысил разрешенную скорость на пару километров".Типичный ответ: "Сразу скажу в полиции правду. Друг выйдет из тюрьмы и будет меня уважать за принципиальность". Типичный ответ в Греции: "Конечно, заявлю под присягой, что скорость была в норме. Пара километров ничего не решает — зачем другу ломать жизнь".Элиты не могут не учитывать подобные принципиальные различия избирателей в своих программах и стратегиях развития стран.Это только один пример, но можно привести и другие аргументы о том, что ЕС не создал единого духовного, культурного, правового пространства. И политического! Тот же Север голосовал в основном за левые программы на данных выборах, а Юг — за правые. Раскол налицо, и лишь усиливается.При этом трещать в Европе будет не только по вектору "Запад – Восток", но и "Север – Юг". И чем дальше, тем сильнее. Тектонические плиты ЕС действительно "ходят ходуном".— Действительно ли мы можем ожидать изменений в отношении поддержки Украины и пересмотра выделения ей военной помощи со стороны ЕС после перестановок в Европарламенте? Или внешняя политика ЕС не изменится?— Думаю, названные выше процессы неизбежно проявятся и в отношении Украины. Но не так быстро, как многим моим коллегам хочется. Хотя историческое время ускоряется на глазах. То, на что раньше уходили годы, сейчас происходит за месяцы.Не успеет Украина войти в желанный Евросоюз. Во-первых, тот перестанет быть желанным. Во-вторых, не станет самого Евросоюза.— Ранее парламент Крыма принял несколько решений о национализации имущества ряда украинских олигархов. Вы как раз находитесь в Крыму. Что там происходит?— Последней итоговой работой Фридриха Энгельса стала книга "Происхождение семьи, частной собственности и государства." Там он признался, что нет более действенных институтов формирования личности, чем вынесенные в заглавие.Россия, наверное, единственная страна в мире, которая сохраняет все три института. Иначе не станет личностей в стране. Наверное, поэтому так тяжело идет и процесс законного судебного изъятия собственности даже у очевидных недругов. Процедура, однако.Часто бывает дико обидно. Скажем, я лет десять назад предлагал по дивному, но заброшенному железнодорожному участку "Севастополь – Балаклава" запустить туристический состав с дегустацией вин на фоне проплывающих за окном виноградников. Говорили: "Нельзя по закону. Эта "железка" — частная собственность".Но вот все же сейчас запустили "Винный экспресс". Повторяю, обидно, что так долго. Но обнадеживает, что по закону.Честно говоря, не знаю за что и "топить" — за справедливость или закон. Но такова Россия. У нас если ломают закон, то об колено. Если соблюдают, то буквально и самозабвенно…Или, скажем, меня нервирует то, что весь Южный берег Крыма исполосован заборами. Гнилыми, трухлявыми, ржавыми. Убрать бы их, простите, к чертовой матери! Ведь забор — это не только химерная эстетика, но и символ несправедливости: он делит сообщество на две категории: тех, кто живет за забором, и тех, кто живет под забором.Может быть дождусь решения и этого явления.— Можно ли объяснить для народа простыми словами, кто такие олигархи и что такое олигократия?— Есть куча научных определений. В частности, олигархи — это те, кто личную экономику превращают в общественную политику. Хотя мне по душе собственные ироничные максимы. Типа, коррупция — это то, в чем ты не участвуешь. А олигарх — это тот, кем ты не был и не будешь.— Дмитрий Игнатьевич, я поняла, что быть олигархом вы даже не мечтаете. Но какие-то мечты последние события вам навевают?— Есть, конечно, не реализованные мечты. Но в свете вышесказанного озвучу только одну. Мечтаю, чтобы в Европарламенте выступил политик по имени Владимир Владимирович Путин. И начал свою речь со слов: "Идите ко мне, бандерлоги!"О том, как влияют на мировые процессы, в том числе на украинский кризис, выборы в Европарламент, в интервью Алексея Кузнецова: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

украина, россия, крым, владимир путин, дмитрий выдрин, ес, европарламент, урсула фон дер ляйен, выборы, националисты, интервью, пмэф, ядерное оружие