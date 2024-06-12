"Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта - 12.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240612/1055604572.html
"Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта
"Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта - 12.06.2024 Украина.ру
"Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта
Пока речи об открытии второго фронта не идет, на данный момент ВС РФ расширили линию боевого соприкосновения, активизировав боевые действия на новом участке фронта
2024-06-12T04:00
2024-06-12T04:00
новости
вс рф
украина.ру
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055446401_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_6df0106f12792b32f23c7ed6dc46f139.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и публицист Алексей Стаценко."Второй фронт мы не открыли. Второй фронт может открыть только какая-то другая военная сила. Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт. Мы пока просто открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки", - отметил собеседник издания.Он говорился, что противник, скорее всего, этого и добивался, провоцируя российские силы на ответ за обстрелы Белгорода и Шебекино.Громкие заявления об открытии сумского наступления также преждевременны, так как Рыжевка - приграничный населенный пункт, где пока даже нет закрепления российской группировки, резюмировал Стаценко в интервью Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей.А вот бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов уверен, что в ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами".Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ближайшее время главным для ВС РФ все же будет Харьковское направление, и ВС РФ кинут все силы на создание буферной зоны по приказу Владимира Путина.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление."Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", - отметил Киселев.В минувшие выходные российские военные освободили село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240611/1055590789.html
https://ukraina.ru/20240610/1055574680.html
https://ukraina.ru/20240606/1055497639.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055446401_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_661b472106d35812aae624f1224c9d66.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, украина.ру, фронт
Новости, ВС РФ, Украина.ру, фронт

"Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта

04:00 12.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Пока речи об открытии второго фронта не идет, на данный момент ВС РФ расширили линию боевого соприкосновения, активизировав боевые действия на новом участке фронта
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и публицист Алексей Стаценко.
"Второй фронт мы не открыли. Второй фронт может открыть только какая-то другая военная сила. Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт. Мы пока просто открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки", - отметил собеседник издания.
Он говорился, что противник, скорее всего, этого и добивался, провоцируя российские силы на ответ за обстрелы Белгорода и Шебекино.
Громкие заявления об открытии сумского наступления также преждевременны, так как Рыжевка - приграничный населенный пункт, где пока даже нет закрепления российской группировки, резюмировал Стаценко в интервью Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей.
А вот бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов уверен, что в ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами".
Даниил Безсонов интервью
Вчера, 05:50
Даниил Безсонов: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласкНе только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ближайшее время главным для ВС РФ все же будет Харьковское направление, и ВС РФ кинут все силы на создание буферной зоны по приказу Владимира Путина.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
10 июня, 10:29
Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронтаСумское направление логично открывать тогда, когда ВС РФ освободят Волчанск. Тогда можно будет сжать противника в харьковский котел
Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление.
"Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", - отметил Киселев.
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
6 июня, 04:45
В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направлениеВСУ укрепляют Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
В минувшие выходные российские военные освободили село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.
В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено.
"В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
 
НовостиВС РФУкраина.руфронт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20Стаценко: поход ВС РФ на Сумское направление - ошибка
04:10ВСУ нас оттуда выдавили: Баранец о волчанской схватке накануне швейцарской "контрольной" Зеленского
04:00 "Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта
04:00"Это будет серьезная операция": эксперт назвал причину, по которой ВСУ надо гнать к Днепру
03:40Снимать с неба эти тучи украинских беспилотников: Баранец о войне дронов
03:20Из "Зелага" только вперед ногами: Гаспарян предсказал появление партизанского движения "анти-военком"
03:00Дьявол кроется в деталях: военный историк о растягивании линии фронта
20:06Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно?
18:14Ищем террористов-неславян: хедхантинг по-украински
17:55"Мы – не ТЦК!": драка между военкомами и врачами в Одессе, сад Шольца. Итоги 11 июня
17:24Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"?
17:06Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии
16:09Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич
16:00Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"
15:50Провал агентов: что стоит за скандалом с Мустафой Найемом
15:22Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика
14:59Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся
14:48"Вразрез с линией режима Санду": в Кишинёве задержали прибывших из России политиков
14:36"Никто в таком аду работать не станет". Найем уходит в отставку
14:07"Кибер-казаки" на службе Родине: ночь на КП бригады "Терек"
Лента новостейМолния