https://ukraina.ru/20240612/1055604572.html

"Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта

"Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта - 12.06.2024 Украина.ру

"Где раньше были только перестрелки": военный историк об открытии второго фронта

Пока речи об открытии второго фронта не идет, на данный момент ВС РФ расширили линию боевого соприкосновения, активизировав боевые действия на новом участке фронта

2024-06-12T04:00

2024-06-12T04:00

2024-06-12T04:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и публицист Алексей Стаценко."Второй фронт мы не открыли. Второй фронт может открыть только какая-то другая военная сила. Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт. Мы пока просто открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки", - отметил собеседник издания.Он говорился, что противник, скорее всего, этого и добивался, провоцируя российские силы на ответ за обстрелы Белгорода и Шебекино.Громкие заявления об открытии сумского наступления также преждевременны, так как Рыжевка - приграничный населенный пункт, где пока даже нет закрепления российской группировки, резюмировал Стаценко в интервью Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей.А вот бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов уверен, что в ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами".Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ближайшее время главным для ВС РФ все же будет Харьковское направление, и ВС РФ кинут все силы на создание буферной зоны по приказу Владимира Путина.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление."Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", - отметил Киселев.В минувшие выходные российские военные освободили село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240611/1055590789.html

https://ukraina.ru/20240610/1055574680.html

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новости, вс рф, украина.ру, фронт