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Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 марта

Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 марта - 11.03.2025 Украина.ру

Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 марта

Российские средства ПВО сбили над территорий страны 377 беспилотников ВСУ; украинские войска отступают в Курской области; переговоры Киева и Вашингтона начались с неожиданных заявлений

2025-03-11T13:02

2025-03-11T13:02

2025-03-11T13:03

эксклюзив

украина

сша

россия

обсе

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беспилотники

курская область

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Рекордный налёт дронов ВСУ на РоссиюВ ночь на вторник, 11 марта, произошла самая массированная атака БПЛА со стороны Украины за 2025 год. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью – 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА.Случилось это прямо перед встречей делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Синирлиоглу, прибывшего с визитом в Москву, везут на место падения украинского БПЛА. По мнению Захаровой, это поможет руководителю международной организации увидеть последствия атаки ВСУ своими глазами, вместо того, чтобы получить информацию из сводок, "которые ему делают те, кто спонсирует киевский режим".Авторы телеграм-канала "Военная хроника" пишут, что сегодняшний налёт "лишний раз доказывает, что никакого прекращения поставок разведданных на Украину в реальности не происходило". В свою очередь, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что массовый налёт украинских БПЛА на российские территории должен был сорвать переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии. По его словам, киевский режим "не смог придумать лучшей попытки сорвать переговоры о мире!". Филиппо также сказал, что [Владимир] Зеленский, пользующийся поддержкой ЕС, не желает мира.На данный момент из-за атаки украинских БПЛА перекрыто движение на двух участках дорог, сообщил официальный подмосковный перевозчик "Мострансавто". По данным перевозчика, нет движения на пересечении Окского и Борисовского шоссе в районе Серпухова, а также на улице Капотня в сторону Дзержинского.Известно о двоих погибших и 20 пострадавших. Успехи российской армии в Курской области Агентство РИА "Новости" со ссылкой на Добровольческий корпус сообщило, что ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Отмечается, что в тыл украинских подразделений прошли около 800 российских бойцов. Они вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления. В результате операции была освобождена промышленная зона Суджи, бои ведутся в частном секторе. Кроме того, в публикации уточнили, что украинские войска, неся потери, хаотично отходят в сторону Заолешенки к пункту пропуска "Суджа" на границе.В это же время американская газета The Washington Post со ссылкой на военнослужащего 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ написала, что российские войска перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области, из-за этого украинские военные находятся в очень тяжелой ситуации. "Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения", – заявил собеседник издания. Он добавил, что события последних недель оставили поселили в нем чувство, "будто мы находимся в каком-то сюрреалистическом телешоу, а не в реальности".Между тем Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе военных действий на территории Курской области. Главное из брифинга военного ведомства: Переговоры Украины и США началисьМИД Украины подтвердил, что встреча украинской делегации с представителями США в Саудовской Аравии началась. Перед началом переговоров американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что если американская делегация выйдет довольной со встречи с представителями Киева, то Вашингтон может принять решение о возобновлении военных поставок ВСУ.На переговорах в Джидде США собираются требовать от Украины подтверждения готовности к перемирию, Киев намерен предложить прекращение огня в воздухе и на море. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Рубио, в нее войдут советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф; украинскую — глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в нее войдут его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.Как заявлял ряд экспертов, Британия и Франция собираются "натаскать" Украину перед переговорами с США. Подробности в публикации Европейские дипломаты устроили украинцам тренинг, как говорить с США. Что из этого вышло

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эксклюзив, украина, сша, россия, обсе, вооруженные силы украины, вс рф, пво, беспилотники, курская область, суджа, марко рубио, переговоры