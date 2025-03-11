Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ - 11.03.2025 Украина.ру
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Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ
Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ - 11.03.2025 Украина.ру
Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ
Несколько военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины погибли на газодобывающей платформе в Черном море, куда они пытались высадиться под прикрытием своих беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал "Другая Украина", уточнив специфические обстоятельства их смерти
2025-03-11T12:55
2025-03-11T13:03
новости
россия
черное море
вооруженные силы украины
минобороны
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фото
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Eкраинские военные активно снабжают соцсети "картинкой" с поля боя. В частности, какое-то время назад в сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима: Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима.Еще чуть раньше украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
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новости, россия, черное море, вооруженные силы украины, минобороны, tiktok, главное управление разведки украины (гур), фото
Новости, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Минобороны, TikTok, Главное управление разведки Украины (ГУР), фото

Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ

12:55 11.03.2025 (обновлено: 13:03 11.03.2025)
 
© © AP Photo / Danylo Pavlov
© © AP Photo / Danylo Pavlov
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Несколько военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины погибли на газодобывающей платформе в Черном море, куда они пытались высадиться под прикрытием своих беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал "Другая Украина", уточнив специфические обстоятельства их смерти

"Десантные катера ВСУ под прикрытием беспилотников подплыли к вышкам. На одну из них высадилась группа ГУР. Когда они развернули свой флаг и приступили к фотосессии, российские спецназовцы накрыли их пулеметным огнем. Несколько боевиков погибли, остальные сбежали", - написал канал, уточнив, что это событие произошло еще в ночь на 8 марта, но достоянием общественности стало только сейчас.

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Eкраинские военные активно снабжают соцсети "картинкой" с поля боя. В частности, какое-то время назад в сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима: Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима.
Еще чуть раньше украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
 
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