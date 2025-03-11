Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ
12:55 11.03.2025 (обновлено: 13:03 11.03.2025)
© © AP Photo / Danylo Pavlov
© © AP Photo / Danylo Pavlov
Несколько военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины погибли на газодобывающей платформе в Черном море, куда они пытались высадиться под прикрытием своих беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал "Другая Украина", уточнив специфические обстоятельства их смерти
"Десантные катера ВСУ под прикрытием беспилотников подплыли к вышкам. На одну из них высадилась группа ГУР. Когда они развернули свой флаг и приступили к фотосессии, российские спецназовцы накрыли их пулеметным огнем. Несколько боевиков погибли, остальные сбежали", - написал канал, уточнив, что это событие произошло еще в ночь на 8 марта, но достоянием общественности стало только сейчас.
23 декабря 2024, 18:00"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов КиеваМиллионы долларов из выделяемых Киеву средств уходят на украинских тиктокеров. Об этом 23 декабря написало американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола
Eкраинские военные активно снабжают соцсети "картинкой" с поля боя. В частности, какое-то время назад в сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима: Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима.
Еще чуть раньше украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.