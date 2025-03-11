https://ukraina.ru/20250311/1061702842.html

Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ

Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ - 11.03.2025 Украина.ру

Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ

Несколько военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины погибли на газодобывающей платформе в Черном море, куда они пытались высадиться под прикрытием своих беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал "Другая Украина", уточнив специфические обстоятельства их смерти

2025-03-11T12:55

2025-03-11T12:55

2025-03-11T13:03

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Eкраинские военные активно снабжают соцсети "картинкой" с поля боя. В частности, какое-то время назад в сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима: Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима.Еще чуть раньше украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.

https://ukraina.ru/20241223/1059887456.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черное море, вооруженные силы украины, минобороны, tiktok, главное управление разведки украины (гур), фото