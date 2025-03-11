Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков - 11.03.2025 Украина.ру
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Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков
Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков - 11.03.2025 Украина.ру
Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков
Президент России Владимир Путин информирован о налёте украинских беспилотников на российские города. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-03-11T12:16
2025-03-11T12:16
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"Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, причём важно заметить - киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели", - сказал Песков.Он также отметил очень хорошую работу средств ПВО России."Очень здорово сработали - наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - заявил руководитель пресс-службы Кремля.В ночь на 11 марта ВСУ атаковали территорию России сотнями БПЛА. В ночь на 11 марта над территорией России было сбито 377 украинских беспилотников, из них 91 – над Московской областью. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Генсека организации ознакомили с последствиями атаки украинских дронов на Москву.Главным следственным управлением Следкома России по факту массированных атак московского региона украинскими БПЛА возбуждено уголовное дело по признакам теракта, устанавливаются детали преступления. Подробности в публикации СК РФ квалифицирует атаку украинских БПЛА как теракт и устанавливает его детали Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры
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новости, россия, москва, кремль, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, ск рф, всу, бпла, беспилотники, теракт
Новости, Россия, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ВСУ, БПЛА, беспилотники, теракт

Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков

12:16 11.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин информирован о налёте украинских беспилотников на российские города. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, причём важно заметить - киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели", - сказал Песков.
Он также отметил очень хорошую работу средств ПВО России.
"Очень здорово сработали - наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - заявил руководитель пресс-службы Кремля.
Юрий Кнутов интервью
11:47
Юрий Кнутов: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику УкраиныМы попробуем освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован. А заблокированных украинских военнослужащих будем уничтожать как преступников, которые за все свои злодеяния на курской земле заслуживают смертной казни, считает военный эксперт Юрий Кнутов
В ночь на 11 марта ВСУ атаковали территорию России сотнями БПЛА. В ночь на 11 марта над территорией России было сбито 377 украинских беспилотников, из них 91 – над Московской областью. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Генсека организации ознакомили с последствиями атаки украинских дронов на Москву.
Главным следственным управлением Следкома России по факту массированных атак московского региона украинскими БПЛА возбуждено уголовное дело по признакам теракта, устанавливаются детали преступления. Подробности в публикации СК РФ квалифицирует атаку украинских БПЛА как теракт и устанавливает его детали
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры
 
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