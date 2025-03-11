Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков
Президент России Владимир Путин информирован о налёте украинских беспилотников на российские города. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, причём важно заметить - киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели", - сказал Песков.
Он также отметил очень хорошую работу средств ПВО России.
"Очень здорово сработали - наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - заявил руководитель пресс-службы Кремля.
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