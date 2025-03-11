https://ukraina.ru/20250311/1061698090.html

Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков

Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков - 11.03.2025 Украина.ру

Путин знает об атаке украинских БПЛА, ПВО России сработало очень хорошо - Песков

Президент России Владимир Путин информирован о налёте украинских беспилотников на российские города. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-03-11T12:16

2025-03-11T12:16

2025-03-11T12:16

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"Естественно, главнокомандующему докладывают об этом. Киевский режим не оставляет практику ударов, причём важно заметить - киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели", - сказал Песков.Он также отметил очень хорошую работу средств ПВО России."Очень здорово сработали - наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше", - заявил руководитель пресс-службы Кремля.В ночь на 11 марта ВСУ атаковали территорию России сотнями БПЛА. В ночь на 11 марта над территорией России было сбито 377 украинских беспилотников, из них 91 – над Московской областью. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Генсека организации ознакомили с последствиями атаки украинских дронов на Москву.Главным следственным управлением Следкома России по факту массированных атак московского региона украинскими БПЛА возбуждено уголовное дело по признакам теракта, устанавливаются детали преступления. Подробности в публикации СК РФ квалифицирует атаку украинских БПЛА как теракт и устанавливает его детали Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры

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новости, россия, москва, кремль, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, ск рф, всу, бпла, беспилотники, теракт