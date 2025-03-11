СК РФ квалифицирует атаку украинских БПЛА как теракт и устанавливает его детали - 11.03.2025 Украина.ру
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СК РФ квалифицирует атаку украинских БПЛА как теракт и устанавливает его детали
СК РФ квалифицирует атаку украинских БПЛА как теракт и устанавливает его детали - 11.03.2025 Украина.ру
СК РФ квалифицирует атаку украинских БПЛА как теракт и устанавливает его детали
Главным следственным управлением Следкома России по факту массированных атак московского региона украинскими БПЛА возбуждено уголовное дело по признакам теракта, устанавливаются детали преступления. Об этом 11 марта сообщил СК РФ.
2025-03-11T11:59
2025-03-11T11:59
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"По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказано в официальном сообщении следственного ведомства.К расследованию теракта привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ, а также эксперты СЭЦ ведомства. При расследовании будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба, отметили в ведомстве."В настоящее время проводятся работы, направленные на установление всех деталей совершенного теракта, в том числе определяются точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины и лица, к этому причастные", - сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В ночь на 11 марта ВСУ атаковали территорию России сотнями БПЛА. В ночь на 11 марта над территорией России было сбито 377 украинских беспилотников, из них 91 – над Московской областью. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Генсека организации ознакомили с последствиями атаки украинских дронов на Москву.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры
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новости, россия, украина, москва, ск рф, следственный комитет, всу, бпла, беспилотники, атака, теракт, терроризм, пво, следствие
Новости, Россия, Украина, Москва, СК РФ, Следственный комитет, ВСУ, БПЛА, беспилотники, атака, теракт, терроризм, ПВО, следствие

СК РФ квалифицирует атаку украинских БПЛА как теракт и устанавливает его детали

11:59 11.03.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Главным следственным управлением Следкома России по факту массированных атак московского региона украинскими БПЛА возбуждено уголовное дело по признакам теракта, устанавливаются детали преступления. Об этом 11 марта сообщил СК РФ.
"По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказано в официальном сообщении следственного ведомства.
К расследованию теракта привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ, а также эксперты СЭЦ ведомства. При расследовании будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба, отметили в ведомстве.
"Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ.
"В настоящее время проводятся работы, направленные на установление всех деталей совершенного теракта, в том числе определяются точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины и лица, к этому причастные", - сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11:06
Генсекретаря ОБСЕ, приехавшего в Москву, повезли на место падения беспилотников ВСУ - МИД РФПрибывший с визитом в российскую столицу генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу будет ознакомлен с последствиями ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В ночь на 11 марта ВСУ атаковали территорию России сотнями БПЛА. В ночь на 11 марта над территорией России было сбито 377 украинских беспилотников, из них 91 – над Московской областью. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Генсека организации ознакомили с последствиями атаки украинских дронов на Москву.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры
 
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