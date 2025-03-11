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Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию

Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию - 11.03.2025 Украина.ру

Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию

Гипотетический выход США из НАТО никак не касается России. Такое заявление 11 марта сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях конференции в Высшей школе экономики

2025-03-11T12:40

2025-03-11T12:40

2025-03-11T12:40

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Ранее новый американский лидер Дональд Трамп высказывая недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.В январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться.Провел глава США ревизию и в других сферах. В частности, в начале февраля он подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.Чуть раньше новый президент США также подписал указы о выходе страны из ВОЗ, Совета ООН по правам человека, а также стало известно о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО в части пропаганды "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".Другие темы дня: Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев.

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новости, сша, россия, европа, дмитрий песков, дональд трамп, марко рубио, нато, оон, воз