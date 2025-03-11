Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию
Гипотетический выход США из НАТО никак не касается России. Такое заявление 11 марта сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях конференции в Высшей школе экономики
"В НАТО есть свой устав. Почитайте устав. Там все прописано. Это (возможность выхода США из НАТО. - Ред.) не наше дело", - сказал Песков.
Ранее новый американский лидер Дональд Трамп высказывая недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
В январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться.
Организация Североатлантического договора или НАТО (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - это военно-политический союз стран Северной Америки и Европы, который был создан с целью противодействия советской экспансии в послевоенной Европе. В 2024 году 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО. Расходы альянса в прошлом году составили $1,34 трлн, то есть 55% общемировых военных расходов.
Провел глава США ревизию и в других сферах. В частности, в начале февраля он подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.