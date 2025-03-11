Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию - 11.03.2025 Украина.ру
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Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию
Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию - 11.03.2025 Украина.ру
Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию
Гипотетический выход США из НАТО никак не касается России. Такое заявление 11 марта сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях конференции в Высшей школе экономики
2025-03-11T12:40
2025-03-11T12:40
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Ранее новый американский лидер Дональд Трамп высказывая недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.В январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться.Провел глава США ревизию и в других сферах. В частности, в начале февраля он подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.Чуть раньше новый президент США также подписал указы о выходе страны из ВОЗ, Совета ООН по правам человека, а также стало известно о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО в части пропаганды "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".Другие темы дня: Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, европа, дмитрий песков, дональд трамп, марко рубио, нато, оон, воз
Новости, США, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, ООН, ВОЗ

Песков оценил влияние гипотетического выхода США из НАТО на Россию

12:40 11.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Гипотетический выход США из НАТО никак не касается России. Такое заявление 11 марта сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях конференции в Высшей школе экономики
"В НАТО есть свой устав. Почитайте устав. Там все прописано. Это (возможность выхода США из НАТО. - Ред.) не наше дело", - сказал Песков.
Ранее новый американский лидер Дональд Трамп высказывая недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
В январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться.
Организация Североатлантического договора или НАТО (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - это военно-политический союз стран Северной Америки и Европы, который был создан с целью противодействия советской экспансии в послевоенной Европе. В 2024 году 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО. Расходы альянса в прошлом году составили $1,34 трлн, то есть 55% общемировых военных расходов.
Провел глава США ревизию и в других сферах. В частности, в начале февраля он подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.
Чуть раньше новый президент США также подписал указы о выходе страны из ВОЗ, Совета ООН по правам человека, а также стало известно о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО в части пропаганды "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
Другие темы дня: Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев.
 
НовостиСШАРоссияЕвропаДмитрий ПесковДональд ТрампМарко РубиоНАТОООНВОЗ
 
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