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"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева
"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева - 11.03.2025 Украина.ру
"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева
На Украину завезено столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок. Таким мнением поделился 11 марта на конференции в Высшей школе экономики пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-03-11T12:56
2025-03-11T12:56
2025-03-11T12:56
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кремль
дмитрий песков
киев
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"Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют", - сказал официальный представитель Кремля.Он также полагает, что в случае отключения американским предпринимателем Илоном Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.На днях Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. Подробнее о пользе Starlink - в материале "Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кремль, дмитрий песков, киев, илон маск, украина, вооруженные силы украины
Новости, Кремль, Дмитрий Песков, Киев, Илон Маск, Украина, Вооруженные силы Украины
"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева
На Украину завезено столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок. Таким мнением поделился 11 марта на конференции в Высшей школе экономики пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков