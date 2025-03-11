"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева - 11.03.2025 Украина.ру
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"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева
"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева - 11.03.2025 Украина.ру
"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева
На Украину завезено столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок. Таким мнением поделился 11 марта на конференции в Высшей школе экономики пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-03-11T12:56
2025-03-11T12:56
новости
кремль
дмитрий песков
киев
илон маск
украина
вооруженные силы украины
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"Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют", - сказал официальный представитель Кремля.Он также полагает, что в случае отключения американским предпринимателем Илоном Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.На днях Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. Подробнее о пользе Starlink - в материале "Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, дмитрий песков, киев, илон маск, украина, вооруженные силы украины
Новости, Кремль, Дмитрий Песков, Киев, Илон Маск, Украина, Вооруженные силы Украины

"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева

12:56 11.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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На Украину завезено столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок. Таким мнением поделился 11 марта на конференции в Высшей школе экономики пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также полагает, что в случае отключения американским предпринимателем Илоном Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.
На днях Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине. Подробнее о пользе Starlink - в материале "Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink на сайте Украина.ру.
 
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