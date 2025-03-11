Европейские дипломаты устроили украинцам тренинг, как говорить с США. Что из этого вышло - 11.03.2025 Украина.ру
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Европейские дипломаты устроили украинцам тренинг, как говорить с США. Что из этого вышло
Европейские дипломаты устроили украинцам тренинг, как говорить с США. Что из этого вышло - 11.03.2025 Украина.ру
Европейские дипломаты устроили украинцам тренинг, как говорить с США. Что из этого вышло
Французский и британские дипломаты все выходные в преддверии переговоров Вашингтона и Киева учили украинцев, как "правильно" разговаривать с США. Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника
2025-03-11T12:09
2025-03-11T12:09
новости
киев
сша
вашингтон
андрей ермак
кир стармер
дональд трамп
new york times
украина.ру
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Ранее эта же газета со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их скандала в Белом доме.Автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил в своей статье Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах, что тренировать украинцев приезжал даже советник Стармера Джонатан Пауэлл, он прочитал оекцию на тему "Как избежать повторения катастрофического скандала в Овальном кабинете"."Тот самый Пауэлл который брифовал Ермака после визита того в Вашингтон 4 декабря. Качество инструкций мы наблюдаем вот уже второй месяц", - отметил Павлив.Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между делегациями США и Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, уточнил, что украинская сторона уже прибыла на место встречи и готовится к "защите украинских интересов".Известно, что в состав делегаций войдут госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц с американской стороны и Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также министр обороны Рустем Умеров - с украинской.Большинство экспертов склоняется к тому, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, журналисты британского издания The Economist, в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.Другая британская газета - Financial Times - отметила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.
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Новости
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новости, киев, сша, вашингтон, андрей ермак, кир стармер, дональд трамп, new york times, украина.ру, офис президента, переговоры
Новости, Киев, США, Вашингтон, Андрей Ермак, Кир Стармер, Дональд Трамп, New York Times, Украина.ру, Офис президента, переговоры

Европейские дипломаты устроили украинцам тренинг, как говорить с США. Что из этого вышло

12:09 11.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Французский и британские дипломаты все выходные в преддверии переговоров Вашингтона и Киева учили украинцев, как "правильно" разговаривать с США. Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника

"Французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами", - говорится в материале, где также уточняется, что Киев во время этой встречи задаст вопрос американским представителям, есть ли у них представление о позиции Москвы.

Ранее эта же газета со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их скандала в Белом доме.
Автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил в своей статье Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах, что тренировать украинцев приезжал даже советник Стармера Джонатан Пауэлл, он прочитал оекцию на тему "Как избежать повторения катастрофического скандала в Овальном кабинете".
"Тот самый Пауэлл который брифовал Ермака после визита того в Вашингтон 4 декабря. Качество инструкций мы наблюдаем вот уже второй месяц", - отметил Павлив.
Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между делегациями США и Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, уточнил, что украинская сторона уже прибыла на место встречи и готовится к "защите украинских интересов".
Известно, что в состав делегаций войдут госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц с американской стороны и Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также министр обороны Рустем Умеров - с украинской.
Большинство экспертов склоняется к тому, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, журналисты британского издания The Economist, в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.
Другая британская газета - Financial Times - отметила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.
Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.
 
НовостиКиевСШАВашингтонАндрей ЕрмакКир СтармерДональд ТрампNew York TimesУкраина.руОфис президентапереговоры
 
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