Европейские дипломаты устроили украинцам тренинг, как говорить с США. Что из этого вышло
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Французский и британские дипломаты все выходные в преддверии переговоров Вашингтона и Киева учили украинцев, как "правильно" разговаривать с США. Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника
"Французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами", - говорится в материале, где также уточняется, что Киев во время этой встречи задаст вопрос американским представителям, есть ли у них представление о позиции Москвы.
Ранее эта же газета со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их скандала в Белом доме.
Автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил в своей статье Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах, что тренировать украинцев приезжал даже советник Стармера Джонатан Пауэлл, он прочитал оекцию на тему "Как избежать повторения катастрофического скандала в Овальном кабинете".
"Тот самый Пауэлл который брифовал Ермака после визита того в Вашингтон 4 декабря. Качество инструкций мы наблюдаем вот уже второй месяц", - отметил Павлив.
Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между делегациями США и Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, уточнил, что украинская сторона уже прибыла на место встречи и готовится к "защите украинских интересов".
Известно, что в состав делегаций войдут госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц с американской стороны и Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также министр обороны Рустем Умеров - с украинской.
Большинство экспертов склоняется к тому, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, журналисты британского издания The Economist, в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.
Другая британская газета - Financial Times - отметила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.
Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.