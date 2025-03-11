Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области
© Минобороны России / Telegram
© Минобороны России / Telegram
Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Курск" по уничтожению противника в Курской области проверил Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
"На командном пункте начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск "Курск" генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Курск" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия.
Также 11 марта Минобороны России сообщило об освобождении 12 населённых пунктов Курской области от вооружённых формирований Украины. Среди них - Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Также освобождено более 100 квадратных километров территории Курской области. Подробности в публикации Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны
Интервенция ВСУ с приданными им формированиями иностранных наёмников в Курскую область началась утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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