Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области - 11.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250311/1061702138.html
Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области
Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области - 11.03.2025 Украина.ру
Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области
Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Курск" по уничтожению противника в Курской области проверил Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
2025-03-11T12:47
2025-03-11T12:47
новости
курская область
россия
украина
валерий герасимов
минобороны
генштаб
всу
кто
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061702015_80:0:1502:800_1920x0_80_0_0_e8fac0efc1115ea90f55b43ea9c4f4ad.jpg.webp
"На командном пункте начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск "Курск" генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Курск" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия.Также 11 марта Минобороны России сообщило об освобождении 12 населённых пунктов Курской области от вооружённых формирований Украины. Среди них - Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Также освобождено более 100 квадратных километров территории Курской области. Подробности в публикации Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны Интервенция ВСУ с приданными им формированиями иностранных наёмников в Курскую область началась утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Российские войска зачистили промышленную зону Суджи
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061702015_137:0:1430:970_1920x0_80_0_0_16346cb52e37af66f9abae3b01b80871.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, валерий герасимов, минобороны, генштаб, всу, кто, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Минобороны, Генштаб, ВСУ, КТО, Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области

12:47 11.03.2025
 
© Минобороны России / Telegram
© Минобороны России / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Курск" по уничтожению противника в Курской области проверил Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
"На командном пункте начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск "Курск" генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Курск" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия.
Также 11 марта Минобороны России сообщило об освобождении 12 населённых пунктов Курской области от вооружённых формирований Украины. Среди них - Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Также освобождено более 100 квадратных километров территории Курской области. Подробности в публикации Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны
Интервенция ВСУ с приданными им формированиями иностранных наёмников в Курскую область началась утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем Российские войска зачистили промышленную зону Суджи
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовМинобороныГенштабВСУКТОМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения
16:0035 лет с начала распада СССР: как Литва проложила дорожку другим республикам
15:47Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и Вашингтона
15:24Живое доказательство: в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
15:18ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
15:08Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров
15:04Военный совет Запада в Париже. Чего ждать от форума по обороне и стратегии во Франции
15:03Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ
14:48"Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы
14:32США не могут диктовать России свои условия. Что известно о переговорах в Джидде на 14.00
14:08Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ варианты решения украинского конфликта
13:52"У ОБСЕ большие проблемы": Песков сказал, что Путин не встретится с генсеком организации
13:50Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ
13:41Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин
13:05В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
13:05В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ
13:02Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 марта
13:00Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал
12:56"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева
12:55Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ
Лента новостейМолния