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Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области - 11.03.2025 Украина.ру

Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению противника в Курской области

Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Курск" по уничтожению противника в Курской области проверил Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.

2025-03-11T12:47

2025-03-11T12:47

2025-03-11T12:47

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"На командном пункте начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск "Курск" генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Курск" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия.Также 11 марта Минобороны России сообщило об освобождении 12 населённых пунктов Курской области от вооружённых формирований Украины. Среди них - Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Также освобождено более 100 квадратных километров территории Курской области. Подробности в публикации Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны Интервенция ВСУ с приданными им формированиями иностранных наёмников в Курскую область началась утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Российские войска зачистили промышленную зону Суджи

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