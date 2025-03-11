Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны
Подразделения российской войсковой группировки "Север" освободили 12 населённых пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
Артиллерийскими и авиационными ударами были поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Махновка, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Олешня, Рубаншина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также 11 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов", - констатировали в Минобороны России.
Кроме того, 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 66550 военнослужащих, 391 танк, 311 боевых машин пехоты, 272 бронетранспортера, 2181 боевую бронированную машину, 2403 автомобиля, 542 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
Украинская сторона также потеряла зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 55 единиц инженерной и другой техники.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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