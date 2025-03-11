Армия России освободила 12 населенных пунктов Курской области - Минобороны

Майор Алексей Рамм: Россия под Суджей рискнула и нанесла по ВСУ удар там, где они этого не ожидали

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами