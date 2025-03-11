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Раненые и убитые россияне, разрушенное жилье: губернаторы регионов РФ о последствиях ночной атаки ВСУ

Раненые и убитые россияне, разрушенное жилье: губернаторы регионов РФ о последствиях ночной атаки ВСУ - 11.03.2025 Украина.ру

Раненые и убитые россияне, разрушенное жилье: губернаторы регионов РФ о последствиях ночной атаки ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над разными регионами страны почти 350 украинских беспилотников

2025-03-11T12:21

2025-03-11T12:21

2025-03-11T12:24

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу.Московская областьБолее 90 БПЛА сбили над Московской областью. О первых шести сбитых дронах Собянин сообщил в 4:35 – вражеские беспилотники были уничтожены в Раменском. После мэр Москвы опубликовал еще несколько сообщений об отражении массовой атаки БПЛА, летевших в сторону столицы, в том числе, в Раменском и Домодедово.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнял, что вызовы о дронах поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.В своем телеграм-канале он написал, что в Домодедово после атаки погиб один мужчина, еще трое людей пострадали."Домодедово. Парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании "Мираторг" в селе Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу", - написал Воробьев.Позже он уточнил, что 50-летний мужчина в больнице Видного скончался, "врачи до конца боролись за его жизнь - четырежды запускали сердце".От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, пожар почти потушен.Из-за падения обломков беспилотников была незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово, обошлось без пострадавших. На месте работают ремонтные бригады.Также беспилотники рухнули в Домодедово в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии — идет операция, добавил губернатор.Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки в Видном.Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" - там пострадавших нет.К медикам в Раменском обратились пять пострадавших, госпитализация не потребовалась. Помимо семи поврежденных квартир в жилом доме на Северном шоссе, из-за падения БПЛА загорелась кровля частного дома в Софьино, пожар локализован.В Раменском оперативно открыли пункт обогрева для пострадавших от атаки беспилотника."Люди в тепле, им предложили еду и горячие напитки", - сообщил РИА Новости источник.Два самолета - рейсы авиакомпаний Red Wings из Тель-Авива и "Уральских авиалиний" из Душанбе - из аэропорта "Жуковский" были перенаправлены на запасные аэропорты из-за ограничений на прием воздушных судов, сообщили в авиагавани.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что всего из-за атаки дронов на Подмосковье пострадали трое детей, двоим из них еще нет трех лет."Вся необходимая помощь им оказана, но понимаем, что дети в сильном шоке, пережили сильнейший стресс. Потребуется помощь специалистов-психологов", - указала Львова-Белова в своем телеграм-канале.Губернатор региона заверил, что семьям погибших после атаки БПЛА в Московской области выплатят по одному миллиону рублей, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, два человека погибли.Воробьев подчеркнул, что судя по найденным поражающим элементам, целью атаки были именно люди.Курская областьПо данным Минобороны, над территорией Курской области системы ПВО сбили почти 130 дронов.Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после падения обломков украинских беспилотников повреждения получили восемь частных домовладений в Курске, жертв нет.Представители администрации Курска провели объезд пострадавших домовладений на разных улицах областного центра, сообщили в пресс-службе мэрии."И. о. главы администрации города Николай Цыбин совместно с первым заместителем министерства ЖКХ и ТЭК Василием Волобуевым, представителями округов, Фонда капитального ремонта и управления по делам ГО и ЧС проводит объезд домов, пострадавших в результате массированной атаки БПЛА", - указали в телеграм-канале администрации Курска.Уточняется, что в результате удара украинских БПЛА возникли повреждения в одном многоквартирном и семи частных домах, также повреждено четыре автомобиля."Жителям окажут необходимую помощь в восстановлении", - заключили представители городской администрации.Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений, заверили в пресс-службе АЭС.Белгородская областьУкраинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более чем 120 беспилотниками, один человек погиб, еще шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 25 снарядов и зафиксированы атаки 126 беспилотников, из них 64 дрона было сбито.Различные разрушения выявлены в 20 частных домовладениях, 23 транспортных средствах, сельхозпредприятии, объекте связи, административном здании предприятия, социальном объекте и складе.Электроснабжение нарушено в 38 населенных пунктах Белгородской области в результате атаки украинского дрона в поселке Красная Яруга.Губернатор добавил, что в Белгородском районе село Нечаевка, поселки Майский и Малиновка атаковали четыре украинских дрона, в результате атак повреждено четыре домовладения. В городе Валуйки от удара беспилотника загорелся жилой дом, пожарными расчетами очаг возгорания ликвидирован. Соседний дом полностью разрушен. Кроме того, повреждено два жилых дома и два транспортных средства."В селе Доброе Грайворонского округа после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены частный дом и четыре автомобиля. В селе Муром Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника разрушена кровля частного дома", - уточнил руководитель региона.Гладков заявил о намерении властей закрыть 60 многоквартирных домов в городе Шебекино противодроновой сеткой.Он отметил, что работа по установке сеток не проходит быстро: на закрытие одного здания уходит до семи дней, и в настоящее время трудятся семь бригад, которые, осознавая важность своей работы, прилагают все усилия для ускорения процесса.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.Брянская областьГубернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью ВСУ устроили массированную атаку на регион. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружено и уничтожено 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий. Губернатор поблагодарил подразделения, обеспечивающие защиту региона и страны.Рязанская областьГубернатор Рязанской области Павел Малков заверил, что силы ПВО отработали налет беспилотников над территорией Рязани, сбили 22 БПЛА. Предварительно, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены.Калужская областьМинобороны указало, что в Калужской области силами ПВО было уничтожено 10 беспилотников за ночь.По словам губернатора Владислава Шапши, два БПЛА уничтожено в Кировском районе, один — в Сухиничском, три — в Перемышльском районе, по одному— в Тарусском и Жуковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.Липецкая областьОдин человек пострадал, четыре автомобиля повреждено при падении БПЛА неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Сегодня ночью, во время массированного налета БПЛА, беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. Ранен один человек, осколками задеты четыре автомобиля. Движение на трассе не перекрывалось. Пострадавший - житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу", - написал Артамонов в своем телеграм-канале.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что пострадал 47-летний экспедитор из Владимира Игорь. Владимирские власти следят за его состоянием и готовы оказать помощь."Сердечная благодарность липчанам за заботу о нашем земляке", - написал Авдеев в своем телеграм-канале.Владимирская областьОн также рассказал, что один из беспилотников рухнул в районе станции Юрьевец во Владимирской области на железную дорогу, повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось.Ранее во вторник Авдеев сообщал, что на территории Владимирской области силами ПВО подавлен один беспилотник. Последствий и разрушений нет. Позднее он заявил, что еще два БПЛА сбито в Киржачском районе, на месте работают оперативные службы.Он добавил, что, по неподтвержденным данным, подавлено ещё два БПЛА – в Петушинском и Александровском районах. Информация проверяется специальными службами на месте.В поселке Барсово Владимирской области из-за атаки БПЛА провели эвакуацию населения, людям оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила глава Киржачского района Елена Карпова.Орловская областьВ Орловской области средства ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников.Губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале рассказал, что на местах падения дронов работают оперативные службы.Воронежская областьГубернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА. В период действия опасности, по данным Минобороны, в небе над Воронежской областью было сбито шесть БПЛА.Нижегородская областьУтром средства ПВО отразили атаку трех беспилотников над регионом, сообщил в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин."На данный момент последствия не зафиксированы", - написал он.Тульская областьГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев указал, что регион также подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима, средства РЭБ подавили БПЛА в Суворовском районе, пострадавших нет.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал террористическую атаку киевского режима на РФ с помощью беспилотников подлой провокацией на фоне подготовки к переговорам.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала атаку с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу."Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасность и сотрудничества в Европе", - написала Захарова в своем телеграм-канале.По ее словам, атака также показывает, что ВС РФ берут свое на поле боя, в бессильной злобе Киев направляет удары против мирного населения.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник добавил, что атака вызвана раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога Запада с Россией, поэтому атака произошла накануне визита в Москву высоких гостей.Подробнее об атаке - в материале 91 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛА на сайте Украина.ру.

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новости, россия, московская область, москва, вячеслав гладков, сергей собянин, вооруженные силы украины, минобороны, обсе