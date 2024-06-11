Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно? - 11.06.2024 Украина.ру
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Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно?
Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно? - 11.06.2024 Украина.ру
Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно?
Между флотом и трубой: эффект санкций, нефтегазовый экспорт и бедные инвесторы
2024-06-11T20:06
2024-06-11T20:06
россия
европа
китай
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
газпром
леонид михельсон
мнения
запад
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Все идет по плану, вопрос только, по какому. Если в документе написано: "нужно столько-то доходов", значит, это загадочно-прогнозное столько-то и будет. А если и нет - поделят на периоды, переложат в разные корзины, разобьют на части, долги реструктуризируют и так далее. Или нет.Нефтегазовые доходы российского госбюджета за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 73,5%, превысив 4,95 трлн рублей. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Согласно заявлению ведомство, это связано с повышением текущих цен на нефть."В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - утверждают в Минфине.В России вновь актуальной стала возвращенная из постсоветского небытия политэкономия. Когда у пресс-секретаря президента РФ спросили, что же будут обсуждать на ПМЭФ, он предположил (и не ошибся), что дискуссия уйдет в русло политэкономии, так как сейчас политика и экономика неразрывны. А политэкономия реальности - это когда что-то пошло не по плану, и с этим что-то нужно срочно сделать. Условных вариантов три: заработали больше - документ переписать, меньше желаемого - "есть объективные причины" и настоящие герои всегда идут в обход, тревога - объяснять, что происходит. Но сани, как говорится, лучше готовить летом.В бюджете России на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов дополнительные доходы от нефтегазового сектора прогнозируют в размере 1,821 трлн рублей, 1,835 трлн рублей и 1,844 трлн рублей соответственно. Дополнительные доходы - это лишь часть поступлений, которая определяется в результате отклонения фактических или прогнозных цен от расчетных базовых значений и колебаний мировых цен на нефть и газ. Понятно, что экономисты рассчитывают на рост цен, но и цены не стабильны.В январе 2024 года на колебаниях бюджет потерял 37,5 млрд рублей, зато в марте получил 324 млрд рублей, в апреле - 77 и в мае - 126. Причем цены на экспортную нефть Urals росли с января по середину апреля (а еще украинские беспилотники атаковали все это время российские НПЗ), после чего начали постепенно падать. В принципе, средняя цена все равно держится выше расчетного потолка в 60 долларов за баррель, установленного все также в рамках санкций и бюджетного кодекса РФ.Самый удачный в плане нефтегазовой доходности год для России - 2022. Первый пакет западных санкций ввели только в феврале, девятый - в декабре. В основном ограничения касались банковских операций, международных платежей, физических лиц, технологий, авиации и нефтепереработки.Тогда же европейские политики будто подсказывали: часть санкций начнет работать незамедлительно, другая часть - с отложенным эффектом. Остальные пять пакетов западники растянули на последующие полтора года. И российский газ (если не обращать внимание на подрыв "Северных потоков" и вынужденную заморозку арктических СПГ-проектов) пока не тронули. И Украина продолжает его перекачку, но, говорят, контракт продлевать не планируют."Пока мы в нем нуждались", - емко объяснил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон санкционную неприкосновенность газа. Ключевое - "пока".Итак, в январе-мае 2024 года нефтегазовые доходы бюджета составили 4,951 трлн рублей. Экономисты наблюдают положительную динамику: объем поступлений превышает объем аналогичного прошлогоднего периода на 45,5%. В 2022 году доход от нефтегаза составил 11,5 трлн рублей при совокупных доходах бюджета в 20 трлн рублей, в 2023 - 8,8 трлн рублей при доходах бюджета в 29 трлн рублей. Доходы бюджета на 2024 год прогнозируют на уровне 35 трлн рублей.Глава "Роснефти" Игорь Сечин в духе идеалистической диалектики на ПМЭФ обосновал крах энергетического перехода в странах Запада. Сечин прочел доклад под названием: "Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!", в котором переход сравнил с девятью кругами ада у Данте.По методологии Сечина, в альтернативные источники энергии десятилетие вкладывали деньги, но ископаемое топливо вытеснить так и не смогли; зеленый переход - ненадежный и недоступный; и, наконец, нужно искать новые возможности и пути (а траектория настоящих героев известна) развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.Однако речь идёт как раз о том, что комиссар Бретон описал словом "пока".Сам по себе многополярный мир (это словосочетание часто звучит как мантра) рисуется чудесным спасательным кругом в океане с саблезубыми акулами, но требует конкретного объяснения. Что мы/они хотим/хотят? Увеличивать экспорт и нефтегазовые доходы - один вопрос, и он касается, скорее, экономики, дипломатии, политики и военных успехов. Конкурировать с условным Зимбабве или самопровозглашенной Фламандией - это другое. Если бы батарейка была многополярной, то это была бы не батарейка."Газпром", например, отчитался о сокращении добычи природного и попутного газа в России до 359 млрд кубометров, говорится в свежем отчете за 2023 год. Убыток, относящийся к акционерам, составил 629,1 млрд рублей. Понятно, что совет директоров решил не выплачивать дивиденды за этот год.Многие, в том числе спекулянты, инвесторы и акционеры, обеспокоены судьбой компании. Европейский рынок, что уж греха таить, потерян. Перспективный китайский - а это вторая труба "Силы Сибири" - не факт, что будет приносить прибыль. Камо грядеши?На ПМЭФ (М - Международный) "Газпром экспорт" и "Газпром Кыргызстан" подписали контракт на поставку в Киргизию природного газа в 2025-2040 годах. Еще один - на транспортировку газа через Казахстан в Узбекистан и Киргизию. А вот газовый хаб в Турции, который открыл бы заново окно в Европу, пока не запущен.Также непонятны перспективы "Новатэка". Амбициозный проект добычи и транспортировки сжиженного газа из Арктики по Севморпути в Европу придушен санкциями. Руководитель компании Леонид Михельсон в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным посещал Китай, но каких-то публичных заявлений сделано не было. "Не договорились", вздохнул бы комментатор.Экспорт СПГ в январе-мае 2024 года, по данным СМИ, составил 14,47 млн тонн. Завод компании "Ямал СПГ" начал использовать новые танкеры, предназначенные для "Арктик СПГ-2", при перегрузках в Европе и Азии, пишут журналисты "Коммерсанта". Ранее предполагалось, что без замороженных санкциями ледокольных газовозов компания сможет перевозить СПГ в летнюю навигацию. Теперь обсуждают возможный запрет на перевалку газа в портах ЕС в рамках очередного, четырнадцатого пакета санкций.На Московской бирже пока что все стабильно. Акции "Новатэка" продолжают падение с осени 2023 года. Правда, новость о танкерах оживила бумаги, и за день они подросли в цене с 1026 до 1066 рублей за обычную акцию (увы, не до 1684 рублей, как в прошлом сентябре), но и этот "отскок" называют "ловушкой для бедного инвестора". Акции "Газпрома" - со 167 рублей за акцию в сентябре до 117,2 по состоянию на 11 июня.Дороже "Роснефти" индексом Мосбиржи оценивается только "Сбер", и аналитики нахваливают способность компании найти те самые пути и перестроить поставки в Китай и Индию. Также большие надежды возлагают на "Восток Ойл", и, в частности, на запуск строительства нефтеперекачивающих станций (Красноярский край) для транспортировки по трубопроводу Ванкор-Пайяха в нефтеналивной терминал Порт Бухта Север, причал которого строится с марта этого года.Но и тогда экспорт упирается одним полюсом в трубу, другим - в морской флот. А каким он будет - теневым, сумеречным или каким-либо еще - покажет время.Таким образом положительные на данном этапе результаты торговли продуктами нефтегазовой отрасли пока что не дают ясного представления о загадочном завтра. Они остаются промежуточными, зависящими не то от политэкономической диалектики, не то от диалектической политэкономии. Однажды, во времена "Санкции? Не смешите "Искандеры" в бытовой оборот ввели термин "импортозамещение". Теперь глава государства снова требует понизить долю импорта за счет наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности продукции. В этом контексте кажется возможным появление нового, негласного термина - "экспортосбережение". По крайней мере все заделы для этого есть, и они, возможно и не только, удерживают компании-гиганты на плаву. Шаги сделаны, на них последует ответ, и эта шахматная партия только разгорается. В Евросоюзе обсуждают новые санкции в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что Еврокомиссия может принять запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран. Подробнее - в материале Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?
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россия, европа, китай, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, газпром, леонид михельсон, мнения, запад, ес
Россия, Европа, Китай, Владимир Путин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Роснефть, Газпром, Леонид Михельсон, Мнения, Запад, ЕС

Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно?

20:06 11.06.2024
 
© сгенерировано нейросетью LeonardoМежду флотом и трубой
Между флотом и трубой
© сгенерировано нейросетью Leonardo
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Между флотом и трубой: эффект санкций, нефтегазовый экспорт и бедные инвесторы
Все идет по плану, вопрос только, по какому. Если в документе написано: "нужно столько-то доходов", значит, это загадочно-прогнозное столько-то и будет. А если и нет - поделят на периоды, переложат в разные корзины, разобьют на части, долги реструктуризируют и так далее. Или нет.
Нефтегазовые доходы российского госбюджета за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 73,5%, превысив 4,95 трлн рублей. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Согласно заявлению ведомство, это связано с повышением текущих цен на нефть.
"В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - утверждают в Минфине.
В России вновь актуальной стала возвращенная из постсоветского небытия политэкономия. Когда у пресс-секретаря президента РФ спросили, что же будут обсуждать на ПМЭФ, он предположил (и не ошибся), что дискуссия уйдет в русло политэкономии, так как сейчас политика и экономика неразрывны. А политэкономия реальности - это когда что-то пошло не по плану, и с этим что-то нужно срочно сделать.
Условных вариантов три: заработали больше - документ переписать, меньше желаемого - "есть объективные причины" и настоящие герои всегда идут в обход, тревога - объяснять, что происходит. Но сани, как говорится, лучше готовить летом.
В бюджете России на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов дополнительные доходы от нефтегазового сектора прогнозируют в размере 1,821 трлн рублей, 1,835 трлн рублей и 1,844 трлн рублей соответственно. Дополнительные доходы - это лишь часть поступлений, которая определяется в результате отклонения фактических или прогнозных цен от расчетных базовых значений и колебаний мировых цен на нефть и газ. Понятно, что экономисты рассчитывают на рост цен, но и цены не стабильны.
В январе 2024 года на колебаниях бюджет потерял 37,5 млрд рублей, зато в марте получил 324 млрд рублей, в апреле - 77 и в мае - 126. Причем цены на экспортную нефть Urals росли с января по середину апреля (а еще украинские беспилотники атаковали все это время российские НПЗ), после чего начали постепенно падать. В принципе, средняя цена все равно держится выше расчетного потолка в 60 долларов за баррель, установленного все также в рамках санкций и бюджетного кодекса РФ.
Самый удачный в плане нефтегазовой доходности год для России - 2022. Первый пакет западных санкций ввели только в феврале, девятый - в декабре. В основном ограничения касались банковских операций, международных платежей, физических лиц, технологий, авиации и нефтепереработки.
Тогда же европейские политики будто подсказывали: часть санкций начнет работать незамедлительно, другая часть - с отложенным эффектом. Остальные пять пакетов западники растянули на последующие полтора года. И российский газ (если не обращать внимание на подрыв "Северных потоков" и вынужденную заморозку арктических СПГ-проектов) пока не тронули. И Украина продолжает его перекачку, но, говорят, контракт продлевать не планируют.
"Пока мы в нем нуждались", - емко объяснил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон санкционную неприкосновенность газа. Ключевое - "пока".
Итак, в январе-мае 2024 года нефтегазовые доходы бюджета составили 4,951 трлн рублей. Экономисты наблюдают положительную динамику: объем поступлений превышает объем аналогичного прошлогоднего периода на 45,5%. В 2022 году доход от нефтегаза составил 11,5 трлн рублей при совокупных доходах бюджета в 20 трлн рублей, в 2023 - 8,8 трлн рублей при доходах бюджета в 29 трлн рублей. Доходы бюджета на 2024 год прогнозируют на уровне 35 трлн рублей.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в духе идеалистической диалектики на ПМЭФ обосновал крах энергетического перехода в странах Запада. Сечин прочел доклад под названием: "Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!", в котором переход сравнил с девятью кругами ада у Данте.
"Но надо также понимать, какая существует альтернатива. А альтернатива отражена в цитате, которую мы поместили на слайд из "Божественной комедии" Данте: "Оставь надежду всяк сюда входящий". Она написана на воротах ада", - сказал Сечин. - "Поэтому надо быть ответственным и искать компромиссы и консенсус на основе объективных подходов".
По методологии Сечина, в альтернативные источники энергии десятилетие вкладывали деньги, но ископаемое топливо вытеснить так и не смогли; зеленый переход - ненадежный и недоступный; и, наконец, нужно искать новые возможности и пути (а траектория настоящих героев известна) развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.
Однако речь идёт как раз о том, что комиссар Бретон описал словом "пока".
Сам по себе многополярный мир (это словосочетание часто звучит как мантра) рисуется чудесным спасательным кругом в океане с саблезубыми акулами, но требует конкретного объяснения. Что мы/они хотим/хотят? Увеличивать экспорт и нефтегазовые доходы - один вопрос, и он касается, скорее, экономики, дипломатии, политики и военных успехов. Конкурировать с условным Зимбабве или самопровозглашенной Фламандией - это другое. Если бы батарейка была многополярной, то это была бы не батарейка.
"Газпром", например, отчитался о сокращении добычи природного и попутного газа в России до 359 млрд кубометров, говорится в свежем отчете за 2023 год. Убыток, относящийся к акционерам, составил 629,1 млрд рублей. Понятно, что совет директоров решил не выплачивать дивиденды за этот год.
Многие, в том числе спекулянты, инвесторы и акционеры, обеспокоены судьбой компании. Европейский рынок, что уж греха таить, потерян. Перспективный китайский - а это вторая труба "Силы Сибири" - не факт, что будет приносить прибыль. Камо грядеши?
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта 2023, 12:41
"Сила Сибири": "Газпром" обновил рекорд поставок газа в КитайВ понедельник, 20 марта, "Газпром" установил новый суточный рекорд поставок газа по "Силе Сибири" в Китай. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе компании
На ПМЭФ (М - Международный) "Газпром экспорт" и "Газпром Кыргызстан" подписали контракт на поставку в Киргизию природного газа в 2025-2040 годах. Еще один - на транспортировку газа через Казахстан в Узбекистан и Киргизию. А вот газовый хаб в Турции, который открыл бы заново окно в Европу, пока не запущен.
Также непонятны перспективы "Новатэка". Амбициозный проект добычи и транспортировки сжиженного газа из Арктики по Севморпути в Европу придушен санкциями. Руководитель компании Леонид Михельсон в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным посещал Китай, но каких-то публичных заявлений сделано не было. "Не договорились", вздохнул бы комментатор.
Экспорт СПГ в январе-мае 2024 года, по данным СМИ, составил 14,47 млн тонн. Завод компании "Ямал СПГ" начал использовать новые танкеры, предназначенные для "Арктик СПГ-2", при перегрузках в Европе и Азии, пишут журналисты "Коммерсанта". Ранее предполагалось, что без замороженных санкциями ледокольных газовозов компания сможет перевозить СПГ в летнюю навигацию. Теперь обсуждают возможный запрет на перевалку газа в портах ЕС в рамках очередного, четырнадцатого пакета санкций.
На Московской бирже пока что все стабильно. Акции "Новатэка" продолжают падение с осени 2023 года. Правда, новость о танкерах оживила бумаги, и за день они подросли в цене с 1026 до 1066 рублей за обычную акцию (увы, не до 1684 рублей, как в прошлом сентябре), но и этот "отскок" называют "ловушкой для бедного инвестора". Акции "Газпрома" - со 167 рублей за акцию в сентябре до 117,2 по состоянию на 11 июня.
Дороже "Роснефти" индексом Мосбиржи оценивается только "Сбер", и аналитики нахваливают способность компании найти те самые пути и перестроить поставки в Китай и Индию. Также большие надежды возлагают на "Восток Ойл", и, в частности, на запуск строительства нефтеперекачивающих станций (Красноярский край) для транспортировки по трубопроводу Ванкор-Пайяха в нефтеналивной терминал Порт Бухта Север, причал которого строится с марта этого года.
Но и тогда экспорт упирается одним полюсом в трубу, другим - в морской флот. А каким он будет - теневым, сумеречным или каким-либо еще - покажет время.
Таким образом положительные на данном этапе результаты торговли продуктами нефтегазовой отрасли пока что не дают ясного представления о загадочном завтра. Они остаются промежуточными, зависящими не то от политэкономической диалектики, не то от диалектической политэкономии. Однажды, во времена "Санкции? Не смешите "Искандеры" в бытовой оборот ввели термин "импортозамещение". Теперь глава государства снова требует понизить долю импорта за счет наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности продукции. В этом контексте кажется возможным появление нового, негласного термина - "экспортосбережение". По крайней мере все заделы для этого есть, и они, возможно и не только, удерживают компании-гиганты на плаву. Шаги сделаны, на них последует ответ, и эта шахматная партия только разгорается.
В Евросоюзе обсуждают новые санкции в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что Еврокомиссия может принять запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран. Подробнее - в материале Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?
 
РоссияЕвропаКитайВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьГазпромЛеонид МихельсонМненияЗападЕС
 
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20:06Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно?
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