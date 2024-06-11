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Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно?

Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно? - 11.06.2024 Украина.ру

Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно?

Между флотом и трубой: эффект санкций, нефтегазовый экспорт и бедные инвесторы

2024-06-11T20:06

2024-06-11T20:06

2024-06-11T20:06

россия

европа

китай

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

газпром

леонид михельсон

мнения

запад

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Все идет по плану, вопрос только, по какому. Если в документе написано: "нужно столько-то доходов", значит, это загадочно-прогнозное столько-то и будет. А если и нет - поделят на периоды, переложат в разные корзины, разобьют на части, долги реструктуризируют и так далее. Или нет.Нефтегазовые доходы российского госбюджета за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 73,5%, превысив 4,95 трлн рублей. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Согласно заявлению ведомство, это связано с повышением текущих цен на нефть."В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - утверждают в Минфине.В России вновь актуальной стала возвращенная из постсоветского небытия политэкономия. Когда у пресс-секретаря президента РФ спросили, что же будут обсуждать на ПМЭФ, он предположил (и не ошибся), что дискуссия уйдет в русло политэкономии, так как сейчас политика и экономика неразрывны. А политэкономия реальности - это когда что-то пошло не по плану, и с этим что-то нужно срочно сделать. Условных вариантов три: заработали больше - документ переписать, меньше желаемого - "есть объективные причины" и настоящие герои всегда идут в обход, тревога - объяснять, что происходит. Но сани, как говорится, лучше готовить летом.В бюджете России на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов дополнительные доходы от нефтегазового сектора прогнозируют в размере 1,821 трлн рублей, 1,835 трлн рублей и 1,844 трлн рублей соответственно. Дополнительные доходы - это лишь часть поступлений, которая определяется в результате отклонения фактических или прогнозных цен от расчетных базовых значений и колебаний мировых цен на нефть и газ. Понятно, что экономисты рассчитывают на рост цен, но и цены не стабильны.В январе 2024 года на колебаниях бюджет потерял 37,5 млрд рублей, зато в марте получил 324 млрд рублей, в апреле - 77 и в мае - 126. Причем цены на экспортную нефть Urals росли с января по середину апреля (а еще украинские беспилотники атаковали все это время российские НПЗ), после чего начали постепенно падать. В принципе, средняя цена все равно держится выше расчетного потолка в 60 долларов за баррель, установленного все также в рамках санкций и бюджетного кодекса РФ.Самый удачный в плане нефтегазовой доходности год для России - 2022. Первый пакет западных санкций ввели только в феврале, девятый - в декабре. В основном ограничения касались банковских операций, международных платежей, физических лиц, технологий, авиации и нефтепереработки.Тогда же европейские политики будто подсказывали: часть санкций начнет работать незамедлительно, другая часть - с отложенным эффектом. Остальные пять пакетов западники растянули на последующие полтора года. И российский газ (если не обращать внимание на подрыв "Северных потоков" и вынужденную заморозку арктических СПГ-проектов) пока не тронули. И Украина продолжает его перекачку, но, говорят, контракт продлевать не планируют."Пока мы в нем нуждались", - емко объяснил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон санкционную неприкосновенность газа. Ключевое - "пока".Итак, в январе-мае 2024 года нефтегазовые доходы бюджета составили 4,951 трлн рублей. Экономисты наблюдают положительную динамику: объем поступлений превышает объем аналогичного прошлогоднего периода на 45,5%. В 2022 году доход от нефтегаза составил 11,5 трлн рублей при совокупных доходах бюджета в 20 трлн рублей, в 2023 - 8,8 трлн рублей при доходах бюджета в 29 трлн рублей. Доходы бюджета на 2024 год прогнозируют на уровне 35 трлн рублей.Глава "Роснефти" Игорь Сечин в духе идеалистической диалектики на ПМЭФ обосновал крах энергетического перехода в странах Запада. Сечин прочел доклад под названием: "Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!", в котором переход сравнил с девятью кругами ада у Данте.По методологии Сечина, в альтернативные источники энергии десятилетие вкладывали деньги, но ископаемое топливо вытеснить так и не смогли; зеленый переход - ненадежный и недоступный; и, наконец, нужно искать новые возможности и пути (а траектория настоящих героев известна) развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.Однако речь идёт как раз о том, что комиссар Бретон описал словом "пока".Сам по себе многополярный мир (это словосочетание часто звучит как мантра) рисуется чудесным спасательным кругом в океане с саблезубыми акулами, но требует конкретного объяснения. Что мы/они хотим/хотят? Увеличивать экспорт и нефтегазовые доходы - один вопрос, и он касается, скорее, экономики, дипломатии, политики и военных успехов. Конкурировать с условным Зимбабве или самопровозглашенной Фламандией - это другое. Если бы батарейка была многополярной, то это была бы не батарейка."Газпром", например, отчитался о сокращении добычи природного и попутного газа в России до 359 млрд кубометров, говорится в свежем отчете за 2023 год. Убыток, относящийся к акционерам, составил 629,1 млрд рублей. Понятно, что совет директоров решил не выплачивать дивиденды за этот год.Многие, в том числе спекулянты, инвесторы и акционеры, обеспокоены судьбой компании. Европейский рынок, что уж греха таить, потерян. Перспективный китайский - а это вторая труба "Силы Сибири" - не факт, что будет приносить прибыль. Камо грядеши?На ПМЭФ (М - Международный) "Газпром экспорт" и "Газпром Кыргызстан" подписали контракт на поставку в Киргизию природного газа в 2025-2040 годах. Еще один - на транспортировку газа через Казахстан в Узбекистан и Киргизию. А вот газовый хаб в Турции, который открыл бы заново окно в Европу, пока не запущен.Также непонятны перспективы "Новатэка". Амбициозный проект добычи и транспортировки сжиженного газа из Арктики по Севморпути в Европу придушен санкциями. Руководитель компании Леонид Михельсон в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным посещал Китай, но каких-то публичных заявлений сделано не было. "Не договорились", вздохнул бы комментатор.Экспорт СПГ в январе-мае 2024 года, по данным СМИ, составил 14,47 млн тонн. Завод компании "Ямал СПГ" начал использовать новые танкеры, предназначенные для "Арктик СПГ-2", при перегрузках в Европе и Азии, пишут журналисты "Коммерсанта". Ранее предполагалось, что без замороженных санкциями ледокольных газовозов компания сможет перевозить СПГ в летнюю навигацию. Теперь обсуждают возможный запрет на перевалку газа в портах ЕС в рамках очередного, четырнадцатого пакета санкций.На Московской бирже пока что все стабильно. Акции "Новатэка" продолжают падение с осени 2023 года. Правда, новость о танкерах оживила бумаги, и за день они подросли в цене с 1026 до 1066 рублей за обычную акцию (увы, не до 1684 рублей, как в прошлом сентябре), но и этот "отскок" называют "ловушкой для бедного инвестора". Акции "Газпрома" - со 167 рублей за акцию в сентябре до 117,2 по состоянию на 11 июня.Дороже "Роснефти" индексом Мосбиржи оценивается только "Сбер", и аналитики нахваливают способность компании найти те самые пути и перестроить поставки в Китай и Индию. Также большие надежды возлагают на "Восток Ойл", и, в частности, на запуск строительства нефтеперекачивающих станций (Красноярский край) для транспортировки по трубопроводу Ванкор-Пайяха в нефтеналивной терминал Порт Бухта Север, причал которого строится с марта этого года.Но и тогда экспорт упирается одним полюсом в трубу, другим - в морской флот. А каким он будет - теневым, сумеречным или каким-либо еще - покажет время.Таким образом положительные на данном этапе результаты торговли продуктами нефтегазовой отрасли пока что не дают ясного представления о загадочном завтра. Они остаются промежуточными, зависящими не то от политэкономической диалектики, не то от диалектической политэкономии. Однажды, во времена "Санкции? Не смешите "Искандеры" в бытовой оборот ввели термин "импортозамещение". Теперь глава государства снова требует понизить долю импорта за счет наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности продукции. В этом контексте кажется возможным появление нового, негласного термина - "экспортосбережение". По крайней мере все заделы для этого есть, и они, возможно и не только, удерживают компании-гиганты на плаву. Шаги сделаны, на них последует ответ, и эта шахматная партия только разгорается. В Евросоюзе обсуждают новые санкции в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что Еврокомиссия может принять запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран. Подробнее - в материале Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?

https://ukraina.ru/20230321/1044581291.html

россия

европа

китай

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россия, европа, китай, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, газпром, леонид михельсон, мнения, запад, ес