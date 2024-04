https://ukraina.ru/20240427/1054756161.html

Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?

В Евросоюзе обсуждают новые санкции против российских проектов по производству СПГ

В Евросоюзе обсуждают новые санкции в отношении российской отрасли производства сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что в течение недели Еврокомиссия может принять запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран.Журналисты крупных западных изданий Bloomberg и Reuters, ссылаясь на источники, предполагают, что новые ограничения коснутся российских проектов "Арктик СПГ-2" в ЯНАО, комплекса "Усть-Луга" в Ленинградской области и завода в Мурманске."Портам стран — членов ЕС будет запрещено импортировать российские товары, которые затем реэкспортируются в третьи страны. Но запрета на закупку топлива для использования внутри блока не будет", — сообщили журналисты.Источники Reuters считают, что Еврокомиссия, скорее всего, поддержит санкции против проектов, но не запретит перевалку.Российская компания "НОВАТЭК" одной из первых приняла на себя удар. Ранее представители американских властей публично заявили о цели уничтожить прямого конкурента — проект компании "Арктик СПГ-2". Для этого "НОВАТЭК" лишили возможности забрать специальные ледокольные танкеры с азиатских верфей, продолжить строительство технологически сложнейшей инфраструктуры, закрыли доступ к европейским технологиям и услугам.Результат: добыча на "Арктик СПГ-2" резко сократилась к началу апреля, акции на Московской бирже ускорили падение, причем благоприятные прогнозы аналитиков не смогли вернуть позиции хотя бы до уровня двухнедельной давности.В "НОВАТЭК" приняли решение, прописанное еще при разработке "Арктик СПГ-2", которое называется нулевой альтернативой. Это значит, что в существующих условиях компания откажется от ледокольной идеи и вернется к проверенному варианту — транспортировке газа по трубам. Предполагается, что компания также может переориентироваться на завод в Белокаменке в Мурманской области. При этом компания владеет комплексом "Ямал СПГ" мощностью в 17,4 млн тонн СПГ в год.24 апреля в пресс-службе компании заявили о начале опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале. Годовой уровень добычи составит более 3 млрд кубометров газа и 0,1 млн тонн газового конденсата. Таким образом в "НОВАТЭКе" рассчитывают увеличить объемы поставок природного газа на внутренний рынок."Неотъемлемой частью стратегии "НОВАТЭКа" продолжает оставаться поддержание уровней добычи трубного газа в зоне Единой системы газоснабжения, — отметил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.Хотя СПГ в России в таких масштабах производит не только "НОВАТЭК", но и "Сахалинская энергия" ("Газпром", Mitsui и Mitsubishi; 2,9% мирового спроса на СПГ в 2022 году), "Газпром СПГ Портовая" (первый миллион тонн СПГ выработан к маю 2023 года).Обсуждения санкций пока находятся на ранней стадии. К предложениям скептически относятся представители некоторых государств — членов ЕС, а для принятия пакета нужна поддержка всех. Причем ЕС по-прежнему зависим: Россия поставляет в европейские порты около 18 млрд кубометров СПГ, по данным Bloomberg, и около 1 млрд кубометров газа затем реэкспортируется. В Евросоюзе в результате санкций выросли цены на коммунальные услуги, и местным жителям пришлось бороться с рекордно высокими счетами за электроэнергию.Великобритания — в ЕвропуВ Великобритании, евросоюзном отщепенце, налаживают схему торговли с Катаром. К середине 2025 года на острове Грейн, где находится крупнейший СПГ-терминал Isle of Grain, достроят и введут в эксплуатацию, как пишут журналисты, гигантское газохранилище, рассчитанное на треть от всего потребления Соединенного Королевства. Британцы заключили с катарской QatarEnergy контракт на 25 лет, в рамках которого на период с 2025 по 2050 годы зарезервированы мощности по 7,2 млн тонн СПГ в год. Катар сможет отправлять СПГ в Великобританию, хранить и экспортировать оттуда газ. Европе это выгодно, так как долгосрочных контрактов на поставки нет, а спрос чем-то нужно будет удовлетворять.Кроме этого, QatarEnergy и Exxon Mobil Corp достраивают терминал Golden Pass мощностью в 18 млн тонн СПГ в год на побережье Мексиканского залива (штат Техас, США). Предполагается, что СПГ оттуда частично могут перевозить на Isle of Grain. Терминал Golden Pass рассматривают как "трубопровод" на европейский газовый рынок.Норвегия — на ВостокНорвежская энергетическая компания Equinor планирует расширить бизнес по торговле СПГ. Представители Equinor ведут переговоры с потенциальными покупателями в Европе и Юго-Восточной Азии. СПГ рассматривают как неотъемлемую часть стратегии по переходу к нулевым выбросам в атмосферу к 2050 году с расчетом на азиатский повышенный спрос в ближайшее десятилетие."Азия очень важна для нас, поскольку некоторые из этих растущих экономик в будущем станут крупными потребителями энергии, и у них будет своя форма перехода", — сказал Reuters старший вице-президент Equinor Хельге Хаугане в кулуарах конференции Flame Gas and LNG в Амстердаме.В 2023 году Equinor продала 6 млн тонн СПГ. В феврале 2024 года заключен контракт на поставку СПГ с индийской компанией Deepak Fertilisers. В будущем возможно будут привлекать дополнительные объемы СПГ у третьих сторон. Например, с 2026 года будет действовать контракт на поставку 3,5 млн тонн с американской Cheniere.В настоящее время доля российских поставок СПГ в Европу выросла приблизительно до 15% после сокращения импорта по трубопроводу "Газпрома" с 37% до 8,7%, подсчитали журналисты Reuters. Западные аналитики рассчитывают на провал российской государственной стратегии по увеличению производства СПГ до 100 млн тонн в год. По предположениям анонимных энергетиков, опрошенных Reuters, фактическая мощность может составить только 40 млн тонн в год к 2030 году.В то же время Россия входит в четверку крупнейших поставщиков сжиженного газа в Китай. В 2023 году экспорт увеличился на 23% и составил 8 млрд тонн СПГ. В феврале 2024 года, по данным СМИ, доли между основными поставщиками СПГ в КНР распределились следующим образом:Еще год назад, на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) с рядом регионов России были заключены контракты, так или иначе имеющим отношение к производству сжиженного газа. Например, объем инвестиций в тот же проект "Арктик СПГ-2" тоже назвали на форуме: 21–22 млрд долларов США. По всей видимости, пока мы наблюдаем промежуточный итог, и на предстоящем ПМЭФе в июне, возможно, объявят какие-то решения в ответ на новые санкции, которые пока еще никто не ввел. Но иллюзий и чрезмерного оптимизма на этот счет нет.

