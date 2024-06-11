https://ukraina.ru/20240611/1055593127.html

"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера

"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера - 11.06.2024 Украина.ру

"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера

Новая мобилизация в России – это крайняя мера. Москва это прекрасно понимает и всячески подчеркивает, что "мобилизация не нужна, потому что у нас большой поток контрактников". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-11T05:10

2024-06-11T05:10

2024-06-11T05:10

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Если для Россия тотальная война — это пока только теория, то прямо сейчас это уже происходит с ВСУ. На Украине рассуждают: "Ну хорошо. Наловим мы людей по улицам и по торговым центрам. А дальше что? Они поедут на фронт гол как сокол. Их всех даже дронами нельзя вооружить", рассказал эксперт.Так что новая мобилизация в России – это крайняя мера. (Мобилизация осенью 2022 года тоже была крайней мерой). Москва это прекрасно понимает и всячески подчеркивает, что "мобилизация не нужна, потому что у нас большой поток контрактников", добавил он.Официально было заявлено, что к концу 2024 года в армии РФ будет сформировано два армейских корпуса. Эти 100-150 тысяч человек, готовых идти в бой. И видимо, это максимум, что сейчас возможно сделать, если "не вставать стране огромной", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руПочему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада

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новости, россия, москва, украина, сергей полетаев , вс рф, мобилизация, контракт, промышленность, экономика