"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера - 11.06.2024 Украина.ру
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"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера
"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера - 11.06.2024 Украина.ру
"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера
Новая мобилизация в России – это крайняя мера. Москва это прекрасно понимает и всячески подчеркивает, что "мобилизация не нужна, потому что у нас большой поток контрактников". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-06-11T05:10
2024-06-11T05:10
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украина
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промышленность
экономика
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Если для Россия тотальная война — это пока только теория, то прямо сейчас это уже происходит с ВСУ. На Украине рассуждают: "Ну хорошо. Наловим мы людей по улицам и по торговым центрам. А дальше что? Они поедут на фронт гол как сокол. Их всех даже дронами нельзя вооружить", рассказал эксперт.Так что новая мобилизация в России – это крайняя мера. (Мобилизация осенью 2022 года тоже была крайней мерой). Москва это прекрасно понимает и всячески подчеркивает, что "мобилизация не нужна, потому что у нас большой поток контрактников", добавил он.Официально было заявлено, что к концу 2024 года в армии РФ будет сформировано два армейских корпуса. Эти 100-150 тысяч человек, готовых идти в бой. И видимо, это максимум, что сейчас возможно сделать, если "не вставать стране огромной", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руПочему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада
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новости, россия, москва, украина, сергей полетаев , вс рф, мобилизация, контракт, промышленность, экономика
Новости, Россия, Москва, Украина, Сергей Полетаев , ВС РФ, мобилизация, контракт, промышленность, экономика

"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера

05:10 11.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Новая мобилизация в России – это крайняя мера. Москва это прекрасно понимает и всячески подчеркивает, что "мобилизация не нужна, потому что у нас большой поток контрактников". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если для Россия тотальная война — это пока только теория, то прямо сейчас это уже происходит с ВСУ. На Украине рассуждают: "Ну хорошо. Наловим мы людей по улицам и по торговым центрам. А дальше что? Они поедут на фронт гол как сокол. Их всех даже дронами нельзя вооружить", рассказал эксперт.
Так что новая мобилизация в России – это крайняя мера. (Мобилизация осенью 2022 года тоже была крайней мерой). Москва это прекрасно понимает и всячески подчеркивает, что "мобилизация не нужна, потому что у нас большой поток контрактников", добавил он.

"Этот поток действительно большой. По моей информации, этот поток сейчас больше, чем армия способна принять. Мы сейчас воюем близко к пределу наших возможностей. Да, раскручивается военная промышленность. Да, создаются новые соединения. Но это требует времени и упорного труда, а у нас и здесь дефицит рабочих рук", – подчеркнул Полетаев.

Официально было заявлено, что к концу 2024 года в армии РФ будет сформировано два армейских корпуса. Эти 100-150 тысяч человек, готовых идти в бой. И видимо, это максимум, что сейчас возможно сделать, если "не вставать стране огромной", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
Почему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада
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