"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Новая мобилизация в России – это крайняя мера. Москва это прекрасно понимает и всячески подчеркивает, что "мобилизация не нужна, потому что у нас большой поток контрактников". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если для Россия тотальная война — это пока только теория, то прямо сейчас это уже происходит с ВСУ. На Украине рассуждают: "Ну хорошо. Наловим мы людей по улицам и по торговым центрам. А дальше что? Они поедут на фронт гол как сокол. Их всех даже дронами нельзя вооружить", рассказал эксперт.
Так что новая мобилизация в России – это крайняя мера. (Мобилизация осенью 2022 года тоже была крайней мерой). Москва это прекрасно понимает и всячески подчеркивает, что "мобилизация не нужна, потому что у нас большой поток контрактников", добавил он.
"Этот поток действительно большой. По моей информации, этот поток сейчас больше, чем армия способна принять. Мы сейчас воюем близко к пределу наших возможностей. Да, раскручивается военная промышленность. Да, создаются новые соединения. Но это требует времени и упорного труда, а у нас и здесь дефицит рабочих рук", – подчеркнул Полетаев.
Официально было заявлено, что к концу 2024 года в армии РФ будет сформировано два армейских корпуса. Эти 100-150 тысяч человек, готовых идти в бой. И видимо, это максимум, что сейчас возможно сделать, если "не вставать стране огромной", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
Почему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада