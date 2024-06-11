https://ukraina.ru/20240611/1055585207.html

Эксперт объяснил, почему Западу нужно придумать "что-то другое", чтобы переломить ситуацию на поле боя

Эксперт объяснил, почему Западу нужно придумать "что-то другое", чтобы переломить ситуацию на поле боя - 11.06.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Западу нужно придумать "что-то другое", чтобы переломить ситуацию на поле боя

Армии РФ достаточно продолжать делать то, что она делает, и тогда за год-два украинское государство будет уничтожена. Западу нужно придумать что-то еще, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-11T03:10

2024-06-11T03:10

2024-06-11T03:10

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России нет смысла расширять конфликт на Украине, потому что она его выигрывает. Расширять конфликт она может только в том случае, если теоретически начнет его проигрывать. Сейчас армии РФ достаточно продолжать делать то, что она делает, и тогда за год-два Украина как государство будет уничтожена, рассказал эксперт.Удары по Жешуву и по Констанце возможны либо в ответ на прямое вступление НАТО в конфликт, либо для упреждения такого вступления. Но это возможно только в том случае, если у России будут данные разведки, что НАТО решилось воевать "своими руками", отметил специалист."Скрыть это невозможно, пойдут переброски техники, подготовка баз, еще до этого пойдут разговоры. То есть, будет угрожаемый период. Сейчас его и близко пока нет, и весь наш разговор пока что носит теоретический характер", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, почему России необходимо решить проблему Украины как можно быстрее читайте в интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы

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новости, россия, запад, сергей полетаев , украина, нато, сво, аэродромы, удары, государство