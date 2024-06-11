Эксперт объяснил, почему Западу нужно придумать "что-то другое", чтобы переломить ситуацию на поле боя
НАТО
Армии РФ достаточно продолжать делать то, что она делает, и тогда за год-два украинское государство будет уничтожена. Западу нужно придумать что-то еще, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
России нет смысла расширять конфликт на Украине, потому что она его выигрывает. Расширять конфликт она может только в том случае, если теоретически начнет его проигрывать. Сейчас армии РФ достаточно продолжать делать то, что она делает, и тогда за год-два Украина как государство будет уничтожена, рассказал эксперт.
"А Западу нужно придумать что-то еще, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Это не очень очевидные вещи, но, надеюсь, вы понимаете разницу. Повторюсь, Запад сейчас проигрывает конфликт, поэтому он может пойти на эскалацию. И мы размышляем, какой эта эскалация может быть", - подчеркнул Полетаев.
Удары по Жешуву и по Констанце возможны либо в ответ на прямое вступление НАТО в конфликт, либо для упреждения такого вступления. Но это возможно только в том случае, если у России будут данные разведки, что НАТО решилось воевать "своими руками", отметил специалист.
"Скрыть это невозможно, пойдут переброски техники, подготовка баз, еще до этого пойдут разговоры. То есть, будет угрожаемый период. Сейчас его и близко пока нет, и весь наш разговор пока что носит теоретический характер", - подытожил собеседник издания.
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