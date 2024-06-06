Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ - 06.06.2024 Украина.ру
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Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ
Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ - 06.06.2024 Украина.ру
Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ
Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик встречается 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с президентом России Владимиром Путиным.
2024-06-06T01:21
2024-06-06T01:21
новости
республика сербская
милорад додик
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
россия
босния и герцеговина
оон
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Как ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков, главной темой переговоров двух лидеров станет принятая в конце мая Генассамблеей ООН резолюция о "геноциде в Сребренице", который якобы совершили военнослужащие армии Республики Сербской в июле 1995 в этом боснийском городе в ходе гражданской войны.Принятие этого документа вызвало очередной политический кризис в Боснии и Герцеговине. Милорад Додик заявил, что сербы больше не могут жить с бошняками в одной стране и пообещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины.В Генассамблее ООН Москва голосовала против резолюции о "геноциде в Сребренице", так как считает, что она лишь усугубит существующие разногласия между Республикой Сербской и Федерацией Босния и Герцеговина и способна разжечь новые конфликты на Балканах.Республика Сербская со своей стороны последовательно поддерживает политику Российской Федерации, в том числе по отношению к украинскому конфликту. Президент автономии Милорад Додик в этом году не в первый раз посещает Россию для того, чтобы встретиться с президентом Путиным. До ПМЭФ он приезжал на "Игры будущего", которые проходили в Казани с 19 февраля по 3 марта.О важности встречи Путина и Додика на полях ПМЭФ изданию Украина.ру рассказал редактор новостной редакции государственного телеканала Республики Сербской Ясенко Тодорович.Журналист напомнил, что президент Республики Сербской уже семь лет подряд регулярно принимает участие в ПМЭФ и в ходе форума встречается в том числе с президентом России ."Это является доказательством чрезвычайно хороших отношений как между Додиком и Путиным, так и между Республикой Сербской и Российской Федерацией. Этот год не исключение, и это важно в контексте текущей политической ситуации", - рассказал Тодорович.По его словам, само участие в форуме в Санкт-Петербурге значимо для Республики Сербской и по экономическим причинам, которые из-за актуального обострения политической ситуации вокруг сербской автономии уходят на второй план."Надо напомнить, что в составе делегации в Петербурге находится министр экономики и предпринимательства Республики Сербской Сташа Кошарац, который намерен представить наши экономические возможности. Они небольшие по сравнению с нуждами российского рынка, но для нас они очень важные", - отметил журналист.Отдельной темой в отношениях между Республикой Сербской и России стоит голосование в Генассамблее ООН о резолюции по Сребренице, полагает Тодорович."Это голосование показало, что мир разделился по этому вопросу. На результаты голосования, несомненно, во многом повлияла дружеское вмешательство России. У нас это не осталось незамеченным. Поэтому и президент Додик на днях заявил, что на переговорах в Петербурге воспользуется случаем и поблагодарит президента Путина за принципиальную позицию России по отношению к политике в балканском регионе в целом и в Боснии и Герцеговине в частности", - рассказал Тодорович.По словам журналиста, во время выступления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи можно было услышать позицию Республики Сербской, и для автономии это неоценимо. Комментируя инициативу, касающуюся мирного раздела Боснии и Герцеговины, Тодорович заявил, что все эти заявления Милорада Додика являются прямым последствием целенаправленного разложения Дейтонского мирного соглашения и конституционных полномочий, которыми на основании этого документа обладает Республика Сербская."Все эти заявления о мирном разделе на самом деле являются предупреждением. Если одна сторона не желает уважать Дейтонское соглашение, тогда у Республики Сербской есть свой запасной механизм для самосохранения. Существование и Республики Сербской, и Боснии и Герцеговины урегулировано этим соглашением", - подытожил Ясенко Тодорович.
https://ukraina.ru/20231228/1052474563.html
https://ukraina.ru/20240524/1055274227.html
республика сербская
россия
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новости, республика сербская, милорад додик, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, россия, босния и герцеговина, оон
Новости, Республика Сербская, Милорад Додик, Петербургский международный экономический форум (фонд), Владимир Путин, Россия, Босния и Герцеговина, ООН

Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ

01:21 06.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины М. Додиком
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины М. Додиком - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик встречается 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков, главной темой переговоров двух лидеров станет принятая в конце мая Генассамблеей ООН резолюция о "геноциде в Сребренице", который якобы совершили военнослужащие армии Республики Сербской в июле 1995 в этом боснийском городе в ходе гражданской войны.
Принятие этого документа вызвало очередной политический кризис в Боснии и Герцеговине. Милорад Додик заявил, что сербы больше не могут жить с бошняками в одной стране и пообещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины.
В Генассамблее ООН Москва голосовала против резолюции о "геноциде в Сребренице", так как считает, что она лишь усугубит существующие разногласия между Республикой Сербской и Федерацией Босния и Герцеговина и способна разжечь новые конфликты на Балканах.
Республика Сербская со своей стороны последовательно поддерживает политику Российской Федерации, в том числе по отношению к украинскому конфликту. Президент автономии Милорад Додик в этом году не в первый раз посещает Россию для того, чтобы встретиться с президентом Путиным. До ПМЭФ он приезжал на "Игры будущего", которые проходили в Казани с 19 февраля по 3 марта.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря 2023, 17:41
Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики СербскойЛидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что в ближайшее время может быть официально провозглашена независимость Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. По его словам, реализация такого сценария возможна до конца января
О важности встречи Путина и Додика на полях ПМЭФ изданию Украина.ру рассказал редактор новостной редакции государственного телеканала Республики Сербской Ясенко Тодорович.
Журналист напомнил, что президент Республики Сербской уже семь лет подряд регулярно принимает участие в ПМЭФ и в ходе форума встречается в том числе с президентом России .
"Это является доказательством чрезвычайно хороших отношений как между Додиком и Путиным, так и между Республикой Сербской и Российской Федерацией. Этот год не исключение, и это важно в контексте текущей политической ситуации", - рассказал Тодорович.
По его словам, само участие в форуме в Санкт-Петербурге значимо для Республики Сербской и по экономическим причинам, которые из-за актуального обострения политической ситуации вокруг сербской автономии уходят на второй план.
"Надо напомнить, что в составе делегации в Петербурге находится министр экономики и предпринимательства Республики Сербской Сташа Кошарац, который намерен представить наши экономические возможности. Они небольшие по сравнению с нуждами российского рынка, но для нас они очень важные", - отметил журналист.
Отдельной темой в отношениях между Республикой Сербской и России стоит голосование в Генассамблее ООН о резолюции по Сребренице, полагает Тодорович.
"Это голосование показало, что мир разделился по этому вопросу. На результаты голосования, несомненно, во многом повлияла дружеское вмешательство России. У нас это не осталось незамеченным. Поэтому и президент Додик на днях заявил, что на переговорах в Петербурге воспользуется случаем и поблагодарит президента Путина за принципиальную позицию России по отношению к политике в балканском регионе в целом и в Боснии и Герцеговине в частности", - рассказал Тодорович.
По словам журналиста, во время выступления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи можно было услышать позицию Республики Сербской, и для автономии это неоценимо.
Комментируя инициативу, касающуюся мирного раздела Боснии и Герцеговины, Тодорович заявил, что все эти заявления Милорада Додика являются прямым последствием целенаправленного разложения Дейтонского мирного соглашения и конституционных полномочий, которыми на основании этого документа обладает Республика Сербская.
"Все эти заявления о мирном разделе на самом деле являются предупреждением. Если одна сторона не желает уважать Дейтонское соглашение, тогда у Республики Сербской есть свой запасной механизм для самосохранения. Существование и Республики Сербской, и Боснии и Герцеговины урегулировано этим соглашением", - подытожил Ясенко Тодорович.
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая, 19:28
Сербия надеется на своих палачей. Белград стремится в ЕС, который вешает на него клеймо геноцидаГенеральная ассамблея ООН приняла по итогам голосования 24 мая резолюцию по "геноциду в Сребренице"
 
НовостиРеспублика СербскаяМилорад ДодикПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинРоссияБосния и ГерцеговинаООН
 
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