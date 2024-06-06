https://ukraina.ru/20240606/1055509706.html

Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ

Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ - 06.06.2024 Украина.ру

Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик встречается 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с президентом России Владимиром Путиным.

2024-06-06T01:21

2024-06-06T01:21

2024-06-06T01:21

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республика сербская

милорад додик

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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босния и герцеговина

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Как ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков, главной темой переговоров двух лидеров станет принятая в конце мая Генассамблеей ООН резолюция о "геноциде в Сребренице", который якобы совершили военнослужащие армии Республики Сербской в июле 1995 в этом боснийском городе в ходе гражданской войны.Принятие этого документа вызвало очередной политический кризис в Боснии и Герцеговине. Милорад Додик заявил, что сербы больше не могут жить с бошняками в одной стране и пообещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины.В Генассамблее ООН Москва голосовала против резолюции о "геноциде в Сребренице", так как считает, что она лишь усугубит существующие разногласия между Республикой Сербской и Федерацией Босния и Герцеговина и способна разжечь новые конфликты на Балканах.Республика Сербская со своей стороны последовательно поддерживает политику Российской Федерации, в том числе по отношению к украинскому конфликту. Президент автономии Милорад Додик в этом году не в первый раз посещает Россию для того, чтобы встретиться с президентом Путиным. До ПМЭФ он приезжал на "Игры будущего", которые проходили в Казани с 19 февраля по 3 марта.О важности встречи Путина и Додика на полях ПМЭФ изданию Украина.ру рассказал редактор новостной редакции государственного телеканала Республики Сербской Ясенко Тодорович.Журналист напомнил, что президент Республики Сербской уже семь лет подряд регулярно принимает участие в ПМЭФ и в ходе форума встречается в том числе с президентом России ."Это является доказательством чрезвычайно хороших отношений как между Додиком и Путиным, так и между Республикой Сербской и Российской Федерацией. Этот год не исключение, и это важно в контексте текущей политической ситуации", - рассказал Тодорович.По его словам, само участие в форуме в Санкт-Петербурге значимо для Республики Сербской и по экономическим причинам, которые из-за актуального обострения политической ситуации вокруг сербской автономии уходят на второй план."Надо напомнить, что в составе делегации в Петербурге находится министр экономики и предпринимательства Республики Сербской Сташа Кошарац, который намерен представить наши экономические возможности. Они небольшие по сравнению с нуждами российского рынка, но для нас они очень важные", - отметил журналист.Отдельной темой в отношениях между Республикой Сербской и России стоит голосование в Генассамблее ООН о резолюции по Сребренице, полагает Тодорович."Это голосование показало, что мир разделился по этому вопросу. На результаты голосования, несомненно, во многом повлияла дружеское вмешательство России. У нас это не осталось незамеченным. Поэтому и президент Додик на днях заявил, что на переговорах в Петербурге воспользуется случаем и поблагодарит президента Путина за принципиальную позицию России по отношению к политике в балканском регионе в целом и в Боснии и Герцеговине в частности", - рассказал Тодорович.По словам журналиста, во время выступления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи можно было услышать позицию Республики Сербской, и для автономии это неоценимо. Комментируя инициативу, касающуюся мирного раздела Боснии и Герцеговины, Тодорович заявил, что все эти заявления Милорада Додика являются прямым последствием целенаправленного разложения Дейтонского мирного соглашения и конституционных полномочий, которыми на основании этого документа обладает Республика Сербская."Все эти заявления о мирном разделе на самом деле являются предупреждением. Если одна сторона не желает уважать Дейтонское соглашение, тогда у Республики Сербской есть свой запасной механизм для самосохранения. Существование и Республики Сербской, и Боснии и Герцеговины урегулировано этим соглашением", - подытожил Ясенко Тодорович.

https://ukraina.ru/20231228/1052474563.html

https://ukraina.ru/20240524/1055274227.html

республика сербская

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новости, республика сербская, милорад додик, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, россия, босния и герцеговина, оон