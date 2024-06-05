Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055473408.html
Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев - 05.06.2024 Украина.ру
Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
Корейский сценарий – это когда вы где-то остановились и провели границу. Часть территорий Украины уже стали российскими регионами, а Зеленский это не признает. О каком корейском сценарии тогда может идти речь
2024-06-05T05:43
2024-06-05T05:43
украина
россия
запад
армен гаспарян
ростислав ищенко
финляндия
корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1051938342_218:0:1042:464_1920x0_80_0_0_c161d30cb98ae884e5c2b7148b72fa61.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.Он отметил, что теоретически можно было бы размышлять о финском сценарии для Украины. До 1939 года там была "канитель" по поводу границы, Хельсинки торпедировал этот вопрос, в результате чего нам пришлось проводить СВО той эпохи, вспомнил эксперт.Он добавил, что концентрационные лагеря в Карелии стали финским ответом Союзу за 1939 год. Но потом финны понимали, что не надо открывать рот в сторону России, подчеркнул историк.Эксперт также упомянул, что России вести переговоры не с кем ни по одному сценарию, так как Украина решением СНБО и подписью Зеленскому запретила любому руководству страны это делать."И если финны поставили во главу угла выживаемость нации, то Украина сама объявила себя прокси-силой США", — подытожил Гаспарян.В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что пока мы находимся в конфронтации с Западом, ни о какой безопасности речи не идет."У нас многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис", — объяснил Ищенко.По его мнению, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса."Корейский сценарий означал создание двух независимых Корей. О каких двух независимых Украинах мы можем говорить, если ряд ее регионов уже стали российскими территориями? Украина как АнтиРоссия нам не нужна. Поэтому речь может идти о следующем: часть ее территорий – в состав РФ, а часть – под протекторат Москвы. А если речь идет о разделе Украины с кем-то, то это уже не корейский вариант, а польский", — заключил Ищенко.Ростислав Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет ГалициейРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что Китай имеет влияние на Россию, при этом Вашингтон оказывает давление на Пекин.Он считает, что во время визита Владимира Путина в Китай Пекин предложил Москве корейский вариант, то есть заморозку украинского конфликта, потому что мирный вариант уже невозможен."Китай поставляет в Россию на сегодня огромное количество продукции, которую наша страна перестала получать из других государств, в том числе из Европы и США. Ведь нужно как-то поддерживать российский военно-промышленный комплекс и другие сферы жизни. Поэтому здесь у Китая есть свои рычаги влияния на Россию", — дополнил Вайнер.Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять СиПолный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240604/1055465287.html
украина
россия
запад
финляндия
корея
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1051938342_104:0:1031:695_1920x0_80_0_0_7b97851132b41ad708d8c1b8ad1cd9d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, запад, армен гаспарян, ростислав ищенко, финляндия, корея
Украина, Россия, Запад, Армен Гаспарян, Ростислав Ищенко, Финляндия, Корея

Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев

05:43 05.06.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Корейский сценарий – это когда вы где-то остановились и провели границу. Часть территорий Украины уже стали российскими регионами, а Зеленский это не признает. О каком корейском сценарии тогда может идти речь
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.
Он отметил, что теоретически можно было бы размышлять о финском сценарии для Украины. До 1939 года там была "канитель" по поводу границы, Хельсинки торпедировал этот вопрос, в результате чего нам пришлось проводить СВО той эпохи, вспомнил эксперт.
"Финляндия была гораздо более вменяемой, чем Украина. Даже когда Запад злорадствовал по поводу того, что большой Советский Союз ничего не мог сделать с территорией размером с Бирмингем и Ливерпуль, финские лидеры общественного мнения объяснили Маннергейму, что если продолжать войну в таком темпе, в Финляндии не останется мужчин и она закончится, потому что не сможет воспроизводиться. Поэтому Хельсинки пошел на уступки Москве", — напомнил Гаспарян.
Он добавил, что концентрационные лагеря в Карелии стали финским ответом Союзу за 1939 год. Но потом финны понимали, что не надо открывать рот в сторону России, подчеркнул историк.
"Этой прививки хватило на 70 лет. С Украиной гораздо сложнее. Да, в Финляндии был страшный антикоммунизм, поскольку там тоже шла гражданская война, когда белофинны победили красных финнов. Но там не было расчеловечевания русских. Маннергейм даже состоял в некоторых русских эмигрантских организациях. Вы можете представить, чтобы Зеленский состоял в "Союзе ведущих корпоративов на Первом канале"?", — подметил эксперт.
Эксперт также упомянул, что России вести переговоры не с кем ни по одному сценарию, так как Украина решением СНБО и подписью Зеленскому запретила любому руководству страны это делать.
"И если финны поставили во главу угла выживаемость нации, то Украина сама объявила себя прокси-силой США", — подытожил Гаспарян.
В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что пока мы находимся в конфронтации с Западом, ни о какой безопасности речи не идет.
"У нас многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис", — объяснил Ищенко.
По его мнению, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса.
"Корейский сценарий означал создание двух независимых Корей. О каких двух независимых Украинах мы можем говорить, если ряд ее регионов уже стали российскими территориями? Украина как АнтиРоссия нам не нужна. Поэтому речь может идти о следующем: часть ее территорий – в состав РФ, а часть – под протекторат Москвы. А если речь идет о разделе Украины с кем-то, то это уже не корейский вариант, а польский", — заключил Ищенко.
Ростислав Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
сотрудник ТЦК и СП и жительница Космача - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 12:27
Ради укрепления обороноспособности Украины военкомам запретили говорить по-русскиНа Украине сотрудники ТЦК (военкомата) должны говорить по-украински с военнообязанными, которым вручают повестку. Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что Китай имеет влияние на Россию, при этом Вашингтон оказывает давление на Пекин.
Он считает, что во время визита Владимира Путина в Китай Пекин предложил Москве корейский вариант, то есть заморозку украинского конфликта, потому что мирный вариант уже невозможен.
"Китай поставляет в Россию на сегодня огромное количество продукции, которую наша страна перестала получать из других государств, в том числе из Европы и США. Ведь нужно как-то поддерживать российский военно-промышленный комплекс и другие сферы жизни. Поэтому здесь у Китая есть свои рычаги влияния на Россию", — дополнил Вайнер.
Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.
 
УкраинаРоссияЗападАрмен ГаспарянРостислав ИщенкоФинляндияКорея
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Паранойя Зеленского и международное хамство. Что сейчас обсуждает украинская элита
07:00Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля
06:18Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией
06:07Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозврата
06:07"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян
06:05Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы
06:01Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
05:52Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
05:50"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа
05:43Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
05:42Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
05:40"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война
05:30Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении
05:20"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году
05:10"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы
05:00"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов
04:50"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву
04:40Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
04:30"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
04:20Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых
Лента новостейМолния