https://ukraina.ru/20240605/1055473408.html
Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев - 05.06.2024 Украина.ру
Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
Корейский сценарий – это когда вы где-то остановились и провели границу. Часть территорий Украины уже стали российскими регионами, а Зеленский это не признает. О каком корейском сценарии тогда может идти речь
2024-06-05T05:43
2024-06-05T05:43
2024-06-05T05:43
украина
россия
запад
армен гаспарян
ростислав ищенко
финляндия
корея
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.Он отметил, что теоретически можно было бы размышлять о финском сценарии для Украины. До 1939 года там была "канитель" по поводу границы, Хельсинки торпедировал этот вопрос, в результате чего нам пришлось проводить СВО той эпохи, вспомнил эксперт.Он добавил, что концентрационные лагеря в Карелии стали финским ответом Союзу за 1939 год. Но потом финны понимали, что не надо открывать рот в сторону России, подчеркнул историк.Эксперт также упомянул, что России вести переговоры не с кем ни по одному сценарию, так как Украина решением СНБО и подписью Зеленскому запретила любому руководству страны это делать."И если финны поставили во главу угла выживаемость нации, то Украина сама объявила себя прокси-силой США", — подытожил Гаспарян.В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что пока мы находимся в конфронтации с Западом, ни о какой безопасности речи не идет."У нас многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис", — объяснил Ищенко.По его мнению, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса."Корейский сценарий означал создание двух независимых Корей. О каких двух независимых Украинах мы можем говорить, если ряд ее регионов уже стали российскими территориями? Украина как АнтиРоссия нам не нужна. Поэтому речь может идти о следующем: часть ее территорий – в состав РФ, а часть – под протекторат Москвы. А если речь идет о разделе Украины с кем-то, то это уже не корейский вариант, а польский", — заключил Ищенко.Ростислав Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет ГалициейРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что Китай имеет влияние на Россию, при этом Вашингтон оказывает давление на Пекин.Он считает, что во время визита Владимира Путина в Китай Пекин предложил Москве корейский вариант, то есть заморозку украинского конфликта, потому что мирный вариант уже невозможен."Китай поставляет в Россию на сегодня огромное количество продукции, которую наша страна перестала получать из других государств, в том числе из Европы и США. Ведь нужно как-то поддерживать российский военно-промышленный комплекс и другие сферы жизни. Поэтому здесь у Китая есть свои рычаги влияния на Россию", — дополнил Вайнер.Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять СиПолный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240604/1055465287.html
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украина, россия, запад, армен гаспарян, ростислав ищенко, финляндия, корея
Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
Корейский сценарий – это когда вы где-то остановились и провели границу. Часть территорий Украины уже стали российскими регионами, а Зеленский это не признает. О каком корейском сценарии тогда может идти речь
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.
Он отметил, что теоретически можно было бы размышлять о финском сценарии для Украины. До 1939 года там была "канитель" по поводу границы, Хельсинки торпедировал этот вопрос, в результате чего нам пришлось проводить СВО той эпохи, вспомнил эксперт.
"Финляндия была гораздо более вменяемой, чем Украина. Даже когда Запад злорадствовал по поводу того, что большой Советский Союз ничего не мог сделать с территорией размером с Бирмингем и Ливерпуль, финские лидеры общественного мнения объяснили Маннергейму, что если продолжать войну в таком темпе, в Финляндии не останется мужчин и она закончится, потому что не сможет воспроизводиться. Поэтому Хельсинки пошел на уступки Москве", — напомнил Гаспарян.
Он добавил, что концентрационные лагеря в Карелии стали финским ответом Союзу за 1939 год. Но потом финны понимали, что не надо открывать рот в сторону России, подчеркнул историк.
"Этой прививки хватило на 70 лет. С Украиной гораздо сложнее. Да, в Финляндии был страшный антикоммунизм, поскольку там тоже шла гражданская война, когда белофинны победили красных финнов. Но там не было расчеловечевания русских. Маннергейм даже состоял в некоторых русских эмигрантских организациях. Вы можете представить, чтобы Зеленский состоял в "Союзе ведущих корпоративов на Первом канале"?", — подметил эксперт.
Эксперт также упомянул, что России вести переговоры не с кем ни по одному сценарию, так как Украина решением СНБО и подписью Зеленскому запретила любому руководству страны это делать.
"И если финны поставили во главу угла выживаемость нации, то Украина сама объявила себя прокси-силой США", — подытожил Гаспарян.
В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что пока мы находимся в конфронтации с Западом, ни о какой безопасности речи не идет.
"У нас многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис", — объяснил Ищенко.
По его мнению, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса.
"Корейский сценарий означал создание двух независимых Корей. О каких двух независимых Украинах мы можем говорить, если ряд ее регионов уже стали российскими территориями? Украина как АнтиРоссия нам не нужна. Поэтому речь может идти о следующем: часть ее территорий – в состав РФ, а часть – под протекторат Москвы. А если речь идет о разделе Украины с кем-то, то это уже не корейский вариант, а польский", — заключил Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что Китай имеет влияние на Россию, при этом Вашингтон оказывает давление на Пекин.
Он считает, что во время визита Владимира Путина в Китай Пекин предложил Москве корейский вариант, то есть заморозку украинского конфликта, потому что мирный вариант уже невозможен.
"Китай поставляет в Россию на сегодня огромное количество продукции, которую наша страна перестала получать из других государств, в том числе из Европы и США. Ведь нужно как-то поддерживать российский военно-промышленный комплекс и другие сферы жизни. Поэтому здесь у Китая есть свои рычаги влияния на Россию", — дополнил Вайнер.