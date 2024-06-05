https://ukraina.ru/20240605/1055473408.html

Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев

Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев - 05.06.2024 Украина.ру

Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев

Корейский сценарий – это когда вы где-то остановились и провели границу. Часть территорий Украины уже стали российскими регионами, а Зеленский это не признает. О каком корейском сценарии тогда может идти речь

2024-06-05T05:43

2024-06-05T05:43

2024-06-05T05:43

украина

россия

запад

армен гаспарян

ростислав ищенко

финляндия

корея

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.Он отметил, что теоретически можно было бы размышлять о финском сценарии для Украины. До 1939 года там была "канитель" по поводу границы, Хельсинки торпедировал этот вопрос, в результате чего нам пришлось проводить СВО той эпохи, вспомнил эксперт.Он добавил, что концентрационные лагеря в Карелии стали финским ответом Союзу за 1939 год. Но потом финны понимали, что не надо открывать рот в сторону России, подчеркнул историк.Эксперт также упомянул, что России вести переговоры не с кем ни по одному сценарию, так как Украина решением СНБО и подписью Зеленскому запретила любому руководству страны это делать."И если финны поставили во главу угла выживаемость нации, то Украина сама объявила себя прокси-силой США", — подытожил Гаспарян.В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что пока мы находимся в конфронтации с Западом, ни о какой безопасности речи не идет."У нас многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис", — объяснил Ищенко.По его мнению, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса."Корейский сценарий означал создание двух независимых Корей. О каких двух независимых Украинах мы можем говорить, если ряд ее регионов уже стали российскими территориями? Украина как АнтиРоссия нам не нужна. Поэтому речь может идти о следующем: часть ее территорий – в состав РФ, а часть – под протекторат Москвы. А если речь идет о разделе Украины с кем-то, то это уже не корейский вариант, а польский", — заключил Ищенко.Ростислав Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет ГалициейРанее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что Китай имеет влияние на Россию, при этом Вашингтон оказывает давление на Пекин.Он считает, что во время визита Владимира Путина в Китай Пекин предложил Москве корейский вариант, то есть заморозку украинского конфликта, потому что мирный вариант уже невозможен."Китай поставляет в Россию на сегодня огромное количество продукции, которую наша страна перестала получать из других государств, в том числе из Европы и США. Ведь нужно как-то поддерживать российский военно-промышленный комплекс и другие сферы жизни. Поэтому здесь у Китая есть свои рычаги влияния на Россию", — дополнил Вайнер.Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять СиПолный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240604/1055465287.html

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украина, россия, запад, армен гаспарян, ростислав ищенко, финляндия, корея