https://ukraina.ru/20240516/1055106700.html

Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си

Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си - 16.05.2024 Украина.ру

Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си

Пекин и Москва друзья, но не союзники. Однако у России есть лакомый кусочек для Китая. Какой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-05-16T16:49

2024-05-16T16:49

2024-05-16T16:49

интервью

китай

россия

сша

владимир путин

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си цзиньпин

ес

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спг

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Россия и Китай намерены укреплять контакты по линии банков, заявил Владимир Путин по результатам встречи с Си Цзиньпином. Президент России совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай в сопровождении внушительной делегации обновленного кабинета министров России.— Грег, среди уже подписанных десяти соглашений (концепция развития острова Большой-Уссурийский, протоколы о требованиях к экспортируемым в КНР говядине и топинамбуру, договоренности о создании межграничного резервата "Земля больших кошек", меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве, об обмене информацией, о сотрудничестве бизнес-ассоциаций). Что еще мы можем предложить Китаю?— Честно говоря, подписанные договора о говядине и топинамбуре меня не очень впечатлили. По линии БРИКС и ранее шло сотрудничество. Хочется фундаментальной конкретики, каких-то важных и выгодных обеим странам договоренностей. Чтобы это обеспечило резкий рост торговли странам.Я обратил внимание на цифру, которую Владимир Путин назвал по российскому экспорту продовольствия в Китай — 7,6 миллиарда долларов. Это не так много по сравнению с западными поставками.["Особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок – более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов. В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40 процентов до 9,7 миллиарда долларов", — заявил Владимир Путин.]Хотя мировые инвестиции в Китай упали на 80%. Это страшная цифра. У Китая просто нет денег. Поэтому уникальное предложение России его может заинтересовать.Кстати, такого размера делегации еще не было никогда в истории России. Но нужно учитывать один важный момент: Пекин и Москва друзья, но не союзники.— Например, какое?— Например, участие совместно с Россией в освоении и разработке Северного морского пути. Это лакомый кусочек для китайцев.Это выгодно для КНР и по логистике, и по стоимости. Кстати, в составе российской делегации председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин.НОВАТЭК, главная компания по жидкому газу в России, ведет проект разработки месторождения на Ямале. Сейчас остановились поставки жидкого газа из-за того, что Южная Корея отказалась поставлять шесть ледоколов-газовозов.Так вот Китай как раз мог бы войти в эту тему, вложиться инвестициями в сжиженный природный газ (СПГ) России, предоставив НОВАТЭКУ суда для газа. И для нас это тоже будет выходом из ситуации. Тут ведь все достаточно просто: занимаешься перевозками СПГ и получаешь за это деньги.— Если обсуждали СВО, то в каком аспекте, как считаете: мирный китайский план или военная закулисная помощь КНР?— Уверен, что эту тему поднимали в разговоре. Скорее всего, по моему мнению, говорили о корейском варианте заморозки. Все этого хотят. Потому что сегодня никакого бэкграунда для мирного плана нет. А заморозка возможна — чтобы перестали гибнуть люди, чтобы торговые отношения стран вернулись в эффективное русло и восстановились хоть как-то порушенные социальные связи.Китай это вполне устроит. Для него война двух славянских народов на территории Европы ─ вещь не очень близкая.— А нам-то заморозка нужна?— Китай поставляет в Россию на сегодня огромное количество продукции, которую наша страна перестала получать из других государств, в том числе из Европы и США. Китай все это компенсирует, поэтому имеет влияние на Россию.Китайский экспорт в Россию упал на 13%.[Экспорт из Китая в Россию в апреле сократился второй месяц подряд: в денежном выражении он снизился год к году на 13%, до $8,3 млрд, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В марте экспорт в Россию упал почти на 16%, это первое снижение в годовом исчислении с середины 2022-го.]А ведь нужно как-то поддерживать российский военно-промышленный комплекс и другие сферы жизни. Поэтому здесь у Китая есть свои рычаги влияния на Россию. Банковские переводы Китая с Россией заблокированы. Собственно, именно к этому Си готовила министр финансов США Йеллен во время апрельского четырехдневного визита.Еще раз напомню. Китай в год производит на 2,2 триллиона долларов продукции. Приблизительно 1,5 триллиона уходит в Америку с Евросоюзом. Это огромнейший рынок Китая. Конечно, воздействие Запада на Китай очень сильное.— Пересмотрит ли Китай банковские ограничения с Россией, тем более что Блинкен в Киеве поносил китайцев на чем свет стоит за помощь нам в СВО?— Что касается заявлений Блинкена, я читал в оригинале, о чем он говорил — там ничего критичного в сторону Китая, все аккуратно. По большому счету, его мессендж такой: вы давите на Россию, мы давим на Украину и заканчиваем эту музыку.При этом Блинкен нигде не говорит, что Украина должна вернуться к границам 1991 года.Во всей этой истории меня больше удивило вот что. Владимир Путин 15 мая улетел в Китае, а накануне, за день до визита российского президента Америка ввела повышение тарифов на китайский экспорт на 18 миллиардов долларов. Это линейка товаров, которые Китая поставляет в США. Это намек утюгом в грудь.Вообще по банкам я не думаю, что будет как-то облегчена история. Скорее — будет найден какой-то третий вариант — когда переводы будут осуществляться через третью сторону. Я не думаю, что Китай явно пойдет против американцев и Европы.Кроме того, Запад же еще чем пугает Китай? Дело в том, что Китай — единственная страна в Тихоокеанском регионе, у которой есть ядерное оружие. Сейчас Япония и Австралия тоже хотят завести себе такое оружие. Если кроме Китая в регионе появятся страны с такими вооружениями, Пекин это особо устраивать не будет.Также о том, почему Китай боится ассоциаций с СВО, читайте в интервью с экспертом Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20240516/1055097994.html

https://ukraina.ru/20240418/1054572848.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, китай, россия, сша, владимир путин, энтони блинкен, си цзиньпин, ес, газ, спг