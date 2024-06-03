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"Мне нравится Черниговское направление": Полищук предположил, как могут развиваться события на фронте
"Мне нравится Черниговское направление": Полищук предположил, как могут развиваться события на фронте - 03.06.2024 Украина.ру
"Мне нравится Черниговское направление": Полищук предположил, как могут развиваться события на фронте
Для дальнейшего продвижения очень привлекательным выглядит Черниговское направление, которое с двух сторон прикрыто серьезными водными преградами. Но кто-то мечтает о Сумах или десантной операции ВС РФ под Херсоном. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-06-03T04:10
2024-06-03T04:10
2024-06-03T04:10
новости
россия
соледар
артемовск
александр полищук
генштаб
валерий герасимов
сво
командование
север
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Очень хорошо, что у Генштаба ВС РФ есть масса вариантов планирования операций. А еще лучше, что ничего не известно о планах командования. Было понятно, что напрашивалось Северное направление, но его цели и прерогативы определил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рассказал историк.Только он знает, до какой степени Александр Лапин будет давить на ВСУ (какие ресурсы введет в бой, а какие оставит во втором эшелоне, чтобы стянуть на себя силы Украины и парировать ее контрудары), отметил Полищук.Осенью 2022 года, пока Россия проводила частичную мобилизацию, армии нужны были две "бомбы", их обеспечило руководство ЧВК "Вагнер". У нас был Соледар и Артемовск, куда ВСУ стащили все свои резервы, подчеркнул эксперт.Владимир Зеленский настолько был "заворожен" этими двумя городами, что отправил под Соледар и Артемовск все, что только можно было отправить. И пока там шли бои, российская армия провела мобилизацию, уплотнила боевые порядки и начала активное продвижение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики российской армии на фронтах спецоперации можно прочитать в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
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новости, россия, соледар, артемовск, александр полищук, генштаб, валерий герасимов, сво, командование, север, чернигов, сумы
Новости, Россия, Соледар, Артемовск, Александр Полищук, Генштаб, Валерий Герасимов, СВО, командование, север, Чернигов, Сумы
"Мне нравится Черниговское направление": Полищук предположил, как могут развиваться события на фронте
Для дальнейшего продвижения очень привлекательным выглядит Черниговское направление, которое с двух сторон прикрыто серьезными водными преградами. Но кто-то мечтает о Сумах или десантной операции ВС РФ под Херсоном. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Очень хорошо, что у Генштаба ВС РФ есть масса вариантов планирования операций. А еще лучше, что ничего не известно о планах командования. Было понятно, что напрашивалось Северное направление, но его цели и прерогативы определил Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рассказал историк.
Только он знает, до какой степени Александр Лапин будет давить на ВСУ (какие ресурсы введет в бой, а какие оставит во втором эшелоне, чтобы стянуть на себя силы Украины и парировать ее контрудары), отметил Полищук.
"У меня свои тараканы. Мне нравится Черниговское направление, которое с двух сторон прикрыто серьезными водными преградами. Кому-то Сумы подавай. Кто-то мечтает о десантной операции под Херсоном. Мол, украинские морпехи уедут под Харьков, а мы в разряженной обстановке совершим свои "Оверлорды", - указал он.
Осенью 2022 года, пока Россия проводила частичную мобилизацию, армии нужны были две "бомбы", их обеспечило руководство ЧВК "Вагнер". У нас был Соледар и Артемовск, куда ВСУ стащили все свои резервы, подчеркнул эксперт.
Владимир Зеленский настолько был "заворожен" этими двумя городами, что отправил под Соледар и Артемовск все, что только можно было отправить. И пока там шли бои, российская армия провела мобилизацию, уплотнила боевые порядки и начала активное продвижение, заключил собеседник издания.
О других особенностях тактики российской армии на фронтах спецоперации можно прочитать в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду