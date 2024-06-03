Политолог рассказал, как Запад хочет истощить Россию, делая ставку на продолжение "тягомотной войны" - 03.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240603/1055411078.html
Политолог рассказал, как Запад хочет истощить Россию, делая ставку на продолжение "тягомотной войны"
Политолог рассказал, как Запад хочет истощить Россию, делая ставку на продолжение "тягомотной войны" - 03.06.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, как Запад хочет истощить Россию, делая ставку на продолжение "тягомотной войны"
Значительная часть западного истеблишмента ставит на продолжение этой тягомотной войны, чтобы на другие направления у России не было времени и наши ресурсы истощались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-06-03T03:40
2024-06-03T03:40
новости
россия
украина
европа
пётр скоробогатый
безопасность
война
сво
государство
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306315_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_3e7c12e2ccb6d04d9bb564df771e02b5.jpg
Россия не ведет разговоры о какой-то оккупации Украины, о том, что она прекратит существование. Поэтому президент РФ Владимир Путин в каждом своем заявлении оставляет пространство для дальнейшего функционирования украинского государства уже в новых границах, рассказал эксперт.Чтобы это был субъект, который останется в рамках неких договоренностей, вокруг которых можно строить еще большие договоренности по безопасности Европы. Тогда мы получим время на купирование проблем на Балтийском и Крымском направлениях, добавил он.В этом смысле довольно большой вопрос, кто получает выгоды от стратегического истощения, то есть от продолжения этой кампании. Совершенно неоднозначно можно ответить на вопрос, действительно ли России выгодно долго ее продолжать, действительно ли она себе может это позволить, именно исходя из больших стратегических планов, указал политолог."Потому что, усиливая наш потенциал на украинском направлении довольно долго, в перспективе нескольких лет например, у нас не хватает ресурсов, в том числе для того, чтобы подкрепить выпадающие блоки, связанные с нашей безопасностью, на северном направлении, на южном, не говоря уже о других направлениях, которые тоже требуют внимания", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руС историей создания информационно-аналитического издания Украина.ру, его миссией и задачами можно ознакомиться в статье Павла Котова Украина.ру. В завтра из вчера
https://ukraina.ru/20240531/1055368182.html
россия
украина
европа
балтийское море
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306315_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_3fc5c47889660cbcfb010105a489d6d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, пётр скоробогатый, безопасность, война, сво, государство, владимир путин, ресурсы, балтийское море, крым
Новости, Россия, Украина, Европа, Пётр Скоробогатый, безопасность, война, СВО, государство, Владимир Путин, ресурсы, Балтийское море, Крым

Политолог рассказал, как Запад хочет истощить Россию, делая ставку на продолжение "тягомотной войны"

03:40 03.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Значительная часть западного истеблишмента ставит на продолжение этой тягомотной войны, чтобы на другие направления у России не было времени и наши ресурсы истощались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Россия не ведет разговоры о какой-то оккупации Украины, о том, что она прекратит существование. Поэтому президент РФ Владимир Путин в каждом своем заявлении оставляет пространство для дальнейшего функционирования украинского государства уже в новых границах, рассказал эксперт.
Чтобы это был субъект, который останется в рамках неких договоренностей, вокруг которых можно строить еще большие договоренности по безопасности Европы. Тогда мы получим время на купирование проблем на Балтийском и Крымском направлениях, добавил он.
"Противник это прекрасно понимает. И значительная часть западного истеблишмента ставит на продолжение этой тягомотной войны, чтобы на другие направления у России не было времени и наши ресурсы истощались", - отметил Скоробогатый.
В этом смысле довольно большой вопрос, кто получает выгоды от стратегического истощения, то есть от продолжения этой кампании. Совершенно неоднозначно можно ответить на вопрос, действительно ли России выгодно долго ее продолжать, действительно ли она себе может это позволить, именно исходя из больших стратегических планов, указал политолог.
"Потому что, усиливая наш потенциал на украинском направлении довольно долго, в перспективе нескольких лет например, у нас не хватает ресурсов, в том числе для того, чтобы подкрепить выпадающие блоки, связанные с нашей безопасностью, на северном направлении, на южном, не говоря уже о других направлениях, которые тоже требуют внимания", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.ру
С историей создания информационно-аналитического издания Украина.ру, его миссией и задачами можно ознакомиться в статье Павла Котова Украина.ру. В завтра из вчера
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
31 мая, 05:59
Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от пораженияВыставить Россию и русских кровожадными маньяками, по сути, последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии — "видите, что творят русские? мы не виноваты"
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаПётр СкоробогатыйбезопасностьвойнаСВОгосударствоВладимир ПутинресурсыБалтийское мореКрым
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10"Мне нравится Черниговское направление": Полищук предположил, как могут развиваться события на фронте
04:00Эксперт рассказал, почему ВСУ не хватает вооружений для купирования прорыва армии РФ под Волчанском
03:50Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"
03:40Политолог рассказал, как Запад хочет истощить Россию, делая ставку на продолжение "тягомотной войны"
03:30"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация
03:20Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем
03:10Перт Скоробогатый: пока Запад готовит стратегию "удушения", Россия может "перевернуть доску" в Балтике
03:00Тест для пятой статьи НАТО: Петр Скоробогатый о том, когда истребители F-16 пересекут "красные линии"
18:20Париж и Лондон хотят удара по Курску. Итоги 2 июня на Украине
16:52Российские войска поразили украинский объект портовой инфраструктуры
16:25Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны
16:16Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский
15:38В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики
15:15Макрон разрешил бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях – СМИ
14:43ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
14:26Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук
14:11Глава Минобороны КНР заявил о готовности силой остановить независимость Тайваня
13:42Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза
13:17Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ
13:00Зеленский обвиняет Китай, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июня
Лента новостейМолния