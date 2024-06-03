Политолог рассказал, как Запад хочет истощить Россию, делая ставку на продолжение "тягомотной войны"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Значительная часть западного истеблишмента ставит на продолжение этой тягомотной войны, чтобы на другие направления у России не было времени и наши ресурсы истощались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Россия не ведет разговоры о какой-то оккупации Украины, о том, что она прекратит существование. Поэтому президент РФ Владимир Путин в каждом своем заявлении оставляет пространство для дальнейшего функционирования украинского государства уже в новых границах, рассказал эксперт.
Чтобы это был субъект, который останется в рамках неких договоренностей, вокруг которых можно строить еще большие договоренности по безопасности Европы. Тогда мы получим время на купирование проблем на Балтийском и Крымском направлениях, добавил он.
"Противник это прекрасно понимает. И значительная часть западного истеблишмента ставит на продолжение этой тягомотной войны, чтобы на другие направления у России не было времени и наши ресурсы истощались", - отметил Скоробогатый.
В этом смысле довольно большой вопрос, кто получает выгоды от стратегического истощения, то есть от продолжения этой кампании. Совершенно неоднозначно можно ответить на вопрос, действительно ли России выгодно долго ее продолжать, действительно ли она себе может это позволить, именно исходя из больших стратегических планов, указал политолог.
"Потому что, усиливая наш потенциал на украинском направлении довольно долго, в перспективе нескольких лет например, у нас не хватает ресурсов, в том числе для того, чтобы подкрепить выпадающие блоки, связанные с нашей безопасностью, на северном направлении, на южном, не говоря уже о других направлениях, которые тоже требуют внимания", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.ру
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