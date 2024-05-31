Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055417707.html
Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие
Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие - 31.05.2024 Украина.ру
Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие
Колонну мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области целенаправленно атаковал дрон украинской армии, четыре человека получили ранения. Об этом в пятницу заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости
2024-05-31T17:12
2024-05-31T17:24
новости
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102660/64/1026606417_0:347:3888:2534_1920x0_80_0_0_daf2d99971459e3496a796575878be04.jpg
После этого украинские военнослужащие продолжили атаковать мирных жителей, но уже с помощью артиллерийских установок. В этот день выехать с территории активных боевых действий посчастливилось более сотни гражданских лиц, отметил чиновник. Всего в результате обстрелов ВСУ пострадали 12 человек, они госпитализированы в российские медучреждения. Аналогичные военные преступления ВСУ уже совершали в Мариуполе и Артемовске (Бахмуте). Сдавшись в российский плен, они признавались, что получали от руководства приказы расстреливать мирных жителей, автомобили, которые двигались в сторону выезда из города. Верховный суд в ДНР рассматривает каждое такое преступление и выносит приговор по всей строгости закона. По данным главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, на сегодня в результате активных действий Вооруженных сил России в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров. Только в мае освобождены 28 населённых пунктов.От военного эксперта журналисты Украина.ру узнали, как ВС РФ смогут освободить от присутствия ВСУ Харьковскую область без "мясных штурмов".
https://ukraina.ru/20240410/1054419228.html
харьковская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102660/64/1026606417_418:0:3874:2592_1920x0_80_0_0_d5472ee305ea9d620eb9b5f5cd936f4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, сво
Новости, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО

Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие

17:12 31.05.2024 (обновлено: 17:24 31.05.2024)
 
© Украина.руМитинг против продажи земли
Митинг против продажи земли
© Украина.ру
Читать в
Колонну мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области целенаправленно атаковал дрон украинской армии, четыре человека получили ранения. Об этом в пятницу заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости
"При эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию России был направлен разведывательный дрон. А через несколько минут <...> был нанесен удар БПЛА, в зоне удара находились 17 человек, четверо получили ранения", — сказал он, ссылаясь на свидетельства очевидцев.
После этого украинские военнослужащие продолжили атаковать мирных жителей, но уже с помощью артиллерийских установок.
В этот день выехать с территории активных боевых действий посчастливилось более сотни гражданских лиц, отметил чиновник. Всего в результате обстрелов ВСУ пострадали 12 человек, они госпитализированы в российские медучреждения.
Аналогичные военные преступления ВСУ уже совершали в Мариуполе и Артемовске (Бахмуте). Сдавшись в российский плен, они признавались, что получали от руководства приказы расстреливать мирных жителей, автомобили, которые двигались в сторону выезда из города. Верховный суд в ДНР рассматривает каждое такое преступление и выносит приговор по всей строгости закона.
По данным главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, на сегодня в результате активных действий Вооруженных сил России в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров. Только в мае освобождены 28 населённых пунктов.
От военного эксперта журналисты Украина.ру узнали, как ВС РФ смогут освободить от присутствия ВСУ Харьковскую область без "мясных штурмов".
10 апреля, 12:54
"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго МариуполяИз Харькова не будут эвакуировать жителей в случае более активным боевых действий. Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью журналистам "Украинской правды"
 
НовостиХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:51Дмитрий Табачник: Деньги победили идеологию и разрушили Украину
17:50Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи
17:45Польша передает Украине оружие без ограничений в использовании
17:12Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие
17:08Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в США
16:45Эскалация неизбежна? Мендкович о скоплении военной техники Молдавии на границе с Приднестровьем
16:44Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии
16:32Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России
16:23Путин объяснил, зачем Россия приютила у себя детей из украинских семей
16:21Мы однозначно победим! Что узнать первым: образ будущего, а потом образ победы или наоборот
16:20Украинские раскольники ночью пробрались в православный храм и не впускают верующих
16:00Русский юг Константина Паустовского
15:33"Другие мы", освобождение Новороссии и что будет с Украиной. В Москве прошёл форум издания Украина.ру
15:21Швеция пообещала Зеленскому самолеты после подписания соглашения о сотрудничестве
15:20Второй подряд. Главного военкома Одесской области сняли с должности
14:28Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны
13:49ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти
13:42Джигурда попросился на фронт
13:26Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
13:22Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием
Лента новостейМолния