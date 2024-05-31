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Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие
Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие - 31.05.2024 Украина.ру
Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие
Колонну мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области целенаправленно атаковал дрон украинской армии, четыре человека получили ранения. Об этом в пятницу заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости
2024-05-31T17:12
2024-05-31T17:12
2024-05-31T17:24
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После этого украинские военнослужащие продолжили атаковать мирных жителей, но уже с помощью артиллерийских установок. В этот день выехать с территории активных боевых действий посчастливилось более сотни гражданских лиц, отметил чиновник. Всего в результате обстрелов ВСУ пострадали 12 человек, они госпитализированы в российские медучреждения. Аналогичные военные преступления ВСУ уже совершали в Мариуполе и Артемовске (Бахмуте). Сдавшись в российский плен, они признавались, что получали от руководства приказы расстреливать мирных жителей, автомобили, которые двигались в сторону выезда из города. Верховный суд в ДНР рассматривает каждое такое преступление и выносит приговор по всей строгости закона. По данным главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, на сегодня в результате активных действий Вооруженных сил России в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров. Только в мае освобождены 28 населённых пунктов.От военного эксперта журналисты Украина.ру узнали, как ВС РФ смогут освободить от присутствия ВСУ Харьковскую область без "мясных штурмов".
https://ukraina.ru/20240410/1054419228.html
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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, сво
Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие
17:12 31.05.2024 (обновлено: 17:24 31.05.2024)
Колонну мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области целенаправленно атаковал дрон украинской армии, четыре человека получили ранения. Об этом в пятницу заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости
"При эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию России был направлен разведывательный дрон. А через несколько минут <...> был нанесен удар БПЛА, в зоне удара находились 17 человек, четверо получили ранения", — сказал он, ссылаясь на свидетельства очевидцев.
После этого украинские военнослужащие продолжили атаковать мирных жителей, но уже с помощью артиллерийских установок.
В этот день выехать с территории активных боевых действий посчастливилось более сотни гражданских лиц, отметил чиновник. Всего в результате обстрелов ВСУ пострадали 12 человек, они госпитализированы в российские медучреждения.
Аналогичные военные преступления ВСУ уже совершали в Мариуполе и Артемовске (Бахмуте). Сдавшись в российский плен, они признавались, что получали от руководства приказы расстреливать мирных жителей, автомобили, которые двигались в сторону выезда из города. Верховный суд в ДНР рассматривает каждое такое преступление и выносит приговор по всей строгости закона.
По данным главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, на сегодня в результате активных действий Вооруженных сил России в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров. Только в мае освобождены 28 населённых пунктов.
От военного эксперта журналисты Украина.ру узнали
, как ВС РФ смогут освободить от присутствия ВСУ Харьковскую область без "мясных штурмов".