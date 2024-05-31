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Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие

Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие - 31.05.2024 Украина.ру

Украинская армия атаковала эвакуационную колонну в Харьковской области, есть пострадавшие

Колонну мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области целенаправленно атаковал дрон украинской армии, четыре человека получили ранения. Об этом в пятницу заявил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости

2024-05-31T17:12

2024-05-31T17:12

2024-05-31T17:24

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После этого украинские военнослужащие продолжили атаковать мирных жителей, но уже с помощью артиллерийских установок. В этот день выехать с территории активных боевых действий посчастливилось более сотни гражданских лиц, отметил чиновник. Всего в результате обстрелов ВСУ пострадали 12 человек, они госпитализированы в российские медучреждения. Аналогичные военные преступления ВСУ уже совершали в Мариуполе и Артемовске (Бахмуте). Сдавшись в российский плен, они признавались, что получали от руководства приказы расстреливать мирных жителей, автомобили, которые двигались в сторону выезда из города. Верховный суд в ДНР рассматривает каждое такое преступление и выносит приговор по всей строгости закона. По данным главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, на сегодня в результате активных действий Вооруженных сил России в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров. Только в мае освобождены 28 населённых пунктов.От военного эксперта журналисты Украина.ру узнали, как ВС РФ смогут освободить от присутствия ВСУ Харьковскую область без "мясных штурмов".

https://ukraina.ru/20240410/1054419228.html

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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, сво