https://ukraina.ru/20240130/1052958898.html
Военный эксперт о том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс
Военный эксперт о том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс - 30.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс
Взятие авдеевского укрепрайона "Царская охота" фактически взломало линию фронта. Это дало возможность войти не только в саму Авдеевку, но и зайти в тыл частям ВСУ, расположенным слева и справа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-30T04:40
2024-01-30T04:40
2024-01-30T04:40
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Если в Авдеевку каждые сутки ВСУ будут бросать по батальону, то два месяца они смогут продержатся. При этом украинским военным также надо обороняться на Купянском, Краснолиманском и Северском направлениях, рассказал эксперт.Взятие укрепрайона "Царская охота" фактически взломало линию фронта. Это дало возможность войти не только в саму Авдеевку, но и зайти в тыл частям ВСУ, которые находятся слева и справа от "Царской охоты", добавил он.На Донецком направлении уже были случаи, когда российские силы в день продвигались на 1,5 километра. Это создает хорошие условия, чтобы ВС РФ могли полностью освободить Донбасс и оставленные территории Харьковской области, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240127/1052925256.html
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новости, вс рф, харьков, россия, донбасс, укрепления, наступление, купянское направление, краснолиманское направление, всу
Новости, ВС РФ, Харьков, Россия, Донбасс, укрепления, наступление, Купянское направление, Краснолиманское направление, ВСУ
Военный эксперт о том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс
Взятие авдеевского укрепрайона "Царская охота" фактически взломало линию фронта. Это дало возможность войти не только в саму Авдеевку, но и зайти в тыл частям ВСУ, расположенным слева и справа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если в Авдеевку каждые сутки ВСУ будут бросать по батальону, то два месяца они смогут продержатся. При этом украинским военным также надо обороняться на Купянском, Краснолиманском и Северском направлениях, рассказал эксперт.
Взятие укрепрайона "Царская охота" фактически взломало линию фронта. Это дало возможность войти не только в саму Авдеевку, но и зайти в тыл частям ВСУ, которые находятся слева и справа от "Царской охоты", добавил он.
"Но мы (ВС РФ. - Ред.) не будем никого забрасывать "мясными" штурмами. Мы будем наступать только тогда, когда у нас будет хорошая огневая поддержка. И чтобы сломать ВСУ, мы будем наступать не только под Авдеевкой, а по всей линии фронта на тех участках, где мы можем наступать", - подчеркнул Евсеев.
На Донецком направлении уже были случаи, когда российские силы в день продвигались на 1,5 километра. Это создает хорошие условия, чтобы ВС РФ могли полностью освободить Донбасс и оставленные территории Харьковской области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь