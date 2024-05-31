https://ukraina.ru/20240531/1055407913.html

ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти

ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти - 31.05.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти

В результате обстрела со стороны Украины повреждения получил Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин

2024-05-31T13:49

2024-05-31T13:49

2024-05-31T13:49

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Глава Первомайска опубликовал информацию о последствиях ночного обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины.Он также опубликовал фото с места событий. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.Сотрудники Первомайского участка Стахановского МРУЭГХ ГУП "Луганскгаз" самого утра приступили к ремонтно-восстановительным работам на газопроводе, добавил мэр. Он выразил надежду, что работы будут проведены оперативно и подача газа абонентам возобновится уже в скором времени.

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новости, россия, лнр, луганская народная республика, храм, украина, вооруженные силы украины, всу, атака, обстрелы