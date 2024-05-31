https://ukraina.ru/20240531/1055407913.html
ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти
ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти - 31.05.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти
В результате обстрела со стороны Украины повреждения получил Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин
2024-05-31T13:49
2024-05-31T13:49
2024-05-31T13:49
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Глава Первомайска опубликовал информацию о последствиях ночного обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины.Он также опубликовал фото с места событий. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.Сотрудники Первомайского участка Стахановского МРУЭГХ ГУП "Луганскгаз" самого утра приступили к ремонтно-восстановительным работам на газопроводе, добавил мэр. Он выразил надежду, что работы будут проведены оперативно и подача газа абонентам возобновится уже в скором времени.
https://ukraina.ru/20240531/1055406496.html
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новости, россия, лнр, луганская народная республика, храм, украина, вооруженные силы украины, всу, атака, обстрелы
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, храм, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, атака, обстрелы
ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти
В результате обстрела со стороны Украины повреждения получил Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин
Глава Первомайска опубликовал информацию о последствиях ночного обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины.
"Стало известно о том, что повреждения получил Свято-Петро-Павловский храм города. Осколками повреждено остекление и кровля храма, а также остекление и кровля купола храма", - написал
Колягин.
Он также опубликовал фото с места событий. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.
Сотрудники Первомайского участка Стахановского МРУЭГХ ГУП "Луганскгаз" самого утра приступили к ремонтно-восстановительным работам на газопроводе, добавил мэр. Он выразил надежду, что работы будут проведены оперативно и подача газа абонентам возобновится уже в скором времени.