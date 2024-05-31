https://ukraina.ru/20240531/1055337602.html

"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ

"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ - 31.05.2024 Украина.ру

"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ

Харьковская область — это не единственная и не последняя стратегическая цель ВС РФ, у России есть еще много задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин.

2024-05-31T05:30

2024-05-31T05:30

2024-05-31T05:30

россия

украина

харьковская область

владимир путин

александр лукашенко

нато

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По мнению эксперта, генеральной линией Москвы является демилитаризация и денацификация Украины в целом.“В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько квадратных километров от нее останется в результате неминуемого поражения — будет перманентно представлять реальную угрозу для Российской Федерации и Республики Беларусь”, - полагает Козин.Тем временем российская армия активно продвигается по всей линии фронта, в том числе и на Харьковском направлении. С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.В понедельник, 27 мая, российские военные также освободили Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.Параллельно российские бойцы оперативно уничтожают в зоне спецоперации и вражескую технику. Так, во вторник, 28 мая, вблизи села Липцы Харьковской области ВС РФ разнесли ключевой опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовало издание “Известие”.Отмечается, что ВС РФ нанесли удар по вражескому объекту четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500. На видео видно, что после удара вверх стали подниматься серые клубы дыма.А накануне инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет" рассказал, что российский военнослужащий при помощи квадрокоптера уничтожил более 300 боевиков Вооруженных сил Украины, тем самым побил рекорд героя СССР Василия Зайцева, который в свое время ликвидировал порядка 240 фашистов.Есть ли на сегодняшний день перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта, вы можете узнать в полной версии интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко.

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россия, украина, харьковская область, владимир путин, александр лукашенко, нато