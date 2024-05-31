"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055337602.html
"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ
"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ - 31.05.2024 Украина.ру
"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ
Харьковская область — это не единственная и не последняя стратегическая цель ВС РФ, у России есть еще много задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин.
2024-05-31T05:30
2024-05-31T05:30
россия
украина
харьковская область
владимир путин
александр лукашенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717556_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_56de65a7652b58b7a6ba3faace3f269e.jpg
По мнению эксперта, генеральной линией Москвы является демилитаризация и денацификация Украины в целом.“В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько квадратных километров от нее останется в результате неминуемого поражения — будет перманентно представлять реальную угрозу для Российской Федерации и Республики Беларусь”, - полагает Козин.Тем временем российская армия активно продвигается по всей линии фронта, в том числе и на Харьковском направлении. С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.В понедельник, 27 мая, российские военные также освободили Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.Параллельно российские бойцы оперативно уничтожают в зоне спецоперации и вражескую технику. Так, во вторник, 28 мая, вблизи села Липцы Харьковской области ВС РФ разнесли ключевой опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовало издание “Известие”.Отмечается, что ВС РФ нанесли удар по вражескому объекту четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500. На видео видно, что после удара вверх стали подниматься серые клубы дыма.А накануне инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет" рассказал, что российский военнослужащий при помощи квадрокоптера уничтожил более 300 боевиков Вооруженных сил Украины, тем самым побил рекорд героя СССР Василия Зайцева, который в свое время ликвидировал порядка 240 фашистов.Есть ли на сегодняшний день перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта, вы можете узнать в полной версии интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко.
россия
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717556_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_803a35b50c310807de1d31462a802856.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, харьковская область, владимир путин, александр лукашенко, нато
Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Путин, Александр Лукашенко, НАТО

"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ

05:30 31.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Харьковская область — это не единственная и не последняя стратегическая цель ВС РФ, у России есть еще много задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин.
По мнению эксперта, генеральной линией Москвы является демилитаризация и денацификация Украины в целом.
В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько квадратных километров от нее останется в результате неминуемого поражения — будет перманентно представлять реальную угрозу для Российской Федерации и Республики Беларусь”, - полагает Козин.
Тем временем российская армия активно продвигается по всей линии фронта, в том числе и на Харьковском направлении. С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
В понедельник, 27 мая, российские военные также освободили Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
Параллельно российские бойцы оперативно уничтожают в зоне спецоперации и вражескую технику. Так, во вторник, 28 мая, вблизи села Липцы Харьковской области ВС РФ разнесли ключевой опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовало издание “Известие”.
Отмечается, что ВС РФ нанесли удар по вражескому объекту четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500. На видео видно, что после удара вверх стали подниматься серые клубы дыма.
А накануне инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет" рассказал, что российский военнослужащий при помощи квадрокоптера уничтожил более 300 боевиков Вооруженных сил Украины, тем самым побил рекорд героя СССР Василия Зайцева, который в свое время ликвидировал порядка 240 фашистов.
Есть ли на сегодняшний день перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта, вы можете узнать в полной версии интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко.
 
РоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:32Ленинский лозунг наоборот. Как и когда начнется гражданская война в США
06:20От Канакии до Украины. Есть ли управа на воинственность Макрона
06:17Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти
06:05"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли
06:00Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова
05:59Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
05:50"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы"
05:42Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой
05:40Подполковник Подлесный: Россия собрала на севере "кулак" из трех армий, который может изменить ход СВО
05:30"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ
05:20Катастрофа для ВСУ: офицер объяснил, как ВС РФ могут "выгнутым серпом" ударить в Сумах и Чернигове
05:19Украинский театральный мир, Канны и Лимонов, вредные картинки. Обзор культуры за неделю
05:10Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море
05:00"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
04:50"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО
04:40Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки
04:30"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля
04:15Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв
04:00Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину
03:45Петр Скоробогатый объяснил, как Запад хочет "легализовать" своих наемников, которые воюют на Украине
Лента новостейМолния