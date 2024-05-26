https://ukraina.ru/20240526/1055271985.html

Владимир Козин: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

Владимир Козин: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко - 26.05.2024 Украина.ру

Владимир Козин: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

НАТО готовит армию и ракеты, чтобы не дать России дойти до Житомира и Киева. Но у России есть "пятая статья" для потенциального ответа на западно-украинскую агрессию. Вместе с Белоруссией мы дадим мощный отпор альянсу

2024-05-26T07:47

2024-05-26T07:47

2024-05-26T07:53

интервью

владимир путин

россия

украина

запад

нато

вкс

ядерное оружие

военные учения

балтика

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин.Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске обсудили синхронные учения нестратегических ядерных сил.Ранее, 21 мая, в Южном военном округе России стартовал первый этап учений по отработке боевого применения тактического ядерного оружия. Их распорядился провести президент России Владимир Путин в качестве ответной меры на все более агрессивную риторику стран Запада, касающуюся возможности отправки на Украину воинских контингентов.— Владимир Петрович, что значат ядерные учения Белоруссии и России? И как в целом вы прокомментируете итоги визита Владимира Путина вместе с российскими министрами в Минск?— После размещения российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии Москва и Минск проводят уже третье по счету совместное учение с привлечением таких сил. Цель — не только повышение их боеготовности, но и обеспечение синхронизации их применения. Руководители двух союзных государств считают, что каждое из них содействует укреплению безопасности другой стороны. Подобные заявления президентов России и Белоруссии на ядерную тему, сделанные ими 9 и 24 мая этого года (а также ранее), не позволяют сомневаться, что ответ на дальнейшую эскалацию агрессии НАТО против России с помощью Украины и с ее территории получит адекватный мощный отпор. В штаб-квартире этого военного пакта даже не догадываются об этом. Такой ответ будет продиктован интересами защиты национальной безопасности России и Белоруссии.Также я бы хотел отметить заявление Столтенберга о применении против нас 5 статьи Вашингтонского договора о создании НАТО. В Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания, одобренных в 2020 году, определены шесть значительных военных опасностей, которые представляют угрозу нашему государству. Они изложены в пункте 12. Так вот часть из них подпадает под агрессивные действия НАТО и Украины, которые они ведут против Донбасса, Новороссии и России в целом. То есть у нас есть своя собственная "пятая статья" для потенциального ответа на агрессию Запада.— Ранее 21 мая этого года Вооруженные силы России (ВС РФ) провели учения нестратегических ядерных сил на базе Южного военного округа. Есть ли у нас конкретные результаты учений, которые говорят о серьезности наших намерений?— Действительно, в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в Южном военном округе под руководством Генерального штаба начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО).Термин "нестратегическое ядерное оружие" применен в данном контексте неслучайно. Он означает, что российские ракетно-ядерные вооружения стратегического назначения (то есть те, которые могут быть доставлены на расстояние свыше 5,5 тысяч километров) не будут задействованы в ходе названных учений. С определенной натяжкой к "нестратегическому ядерному оружию" можно отнести тактическое ядерное оружие (ТЯО). К нему можно отнести ракеты наземного базирования и воздушного базирования, то есть авиабомбы.— Почему с натяжкой?— Стратегические ядерные вооружения имеют нижнюю границу 5,5 тысяч километров. Уничтоженные ядерные ракеты России и США средней и меньшей дальности имели диапазон их доставки к целям от 500 до 5,5 километров. Если учесть это, логически можно предположить, что к НСЯО или ТЯО следует отнести ракеты наземного базирования и авиабомбы от нуля до 500 километров. Но. Дело в том, что, например, авиабомбы тактического назначения могут быть доставлены к цели бомбардировщиком средней дальности. То есть на глубину в 1–1,5 тысяч километров. Явное противоречие.Проблема также заключается в том, что в сфере контроля над ядерными вооружениями в международном праве до сих пор нет общепринятого согласованного понятия ТЯО. Поскольку оно не было предметом письменных договоренностей между СССР/Россией и США о его географическом ограничении или физическом сокращении. Были лишь реализованы добровольные так называемые президентские инициативы Москвы и Вашингтона, озвученные в начале 90-х годов прошлого столетия. В них говорилось о выводе значительной части ТЯО сторон из состава национальных ядерных вооружений в духе доброй воли. Кроме того, названные договоренности не подлежали инспекционным проверкам их соблюдения.Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения — в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал". Также ВКС отрабатывает вылеты в назначенные районы патрулирования.Как ранее сообщало Минобороны России, проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения НСЯО для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Это ответ России на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.В рамках первого этапа в ракетных соединениях Южного военного округа началась отработка учебно-боевых задач получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Поскольку у нас запланированы несколько этапов проведения названных майских учений, то говорить о конкретных результатах всего комплекса запланированных мероприятий пока преждевременно. Но первый этап учений показал, что развертывание "нестратегического ядерного оружия" прошло штатно, то есть своевременно и в полном объеме.— Что мы должны сделать, чтобы Запад действительно понял, что мы готовы применять тактическое ядерное оружие? Как мы должны продемонстрировать свои ядерные силы, чтобы быть убедительными?— Некоторые эксперты предложили, чтобы для демонстрации нашей готовности применить ТЯО Россия должна произвести реальный воздушный взрыв тактического ядерного боезаряда над островом Новая Земля. Или обеспечить подземный испытательный подрыв ядерного устройства. То есть выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Напомню, что Россия ратифицировала его в 2000 году, а Соединенные Штаты до сих пор отказались сделать это.Я лично не разделяю такие точки зрения. Достаточно будет провести названные учения, о которых идет речь, а также, не откладывая "дело в долгий ящик", развернуть дополнительные наземные и воздушные носители НСЯО в западной части России.Целесообразно обеспечить и полную боеготовность к применению стратегических ядерных и неядерных вооружений повышенной точности.Далее, чтобы быть начеку и не пропустить превентивный ядерный удар трех западных ядерных держав (США, Великобритании и Франции), следовало бы внести коррективу в действующую ядерную стратегию Российской Федерации. Я имею ввиду возможность нанесения первого превентивного и упреждающего ядерного удара по названным ядерным государствам. А также — по странам НАТО, которые дали согласие на размещение американского ТЯО на своей территории: Бельгии, Италии, Нидерландам, Турции и ФРГ. В этот список я бы добавил тех, кто согласился разместить на своей земле самолеты-носители, сертифицированные для доставки ядерного оружия, например F-35 и F-16 соответствующих модификаций.— Из Финляндии звучат призывы перекрыть Балтийское море для якобы незаконных танкеров, перевозящих российскую нефть или сжиженный газ. Это реальный сценарий или просто угрозы? Какой вывод отсюда следует сделать? — К таким угрозам следует относиться с большим вниманием. В особенности — к срокам и масштабам их практической реализации. Напрашивается однозначный и тревожный вывод: НАТО готовится к масштабной и многофункциональной войне против России и Белоруссии. С этой целью усиливаются комбинированные ядерные и неядерные средства передового базирования США и Североатлантического альянса относительно двух названных наших союзных государств.Что касается угроз "перекрыть России выход из Балтийского моря" под разными предлогами, то сторонники его превращения не в зону мира, а в "натовское озеро" должны твердо усвоить, что Дважды Краснознаменный Балтийский флот и наши ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в это море — для всех девяти натовских государств. Причем, в обоих направлениях.— В 20-х числах апреля глава МИД Польши Сикорский дал интервью немецкой газете Bild. Он сказал, что "было бы лучше, если бы мы остановили Путина в 500-700 километрах восточнее от нас". Пятьсот километров от Варшавы — это западная граница Житомирской области; а 700 километров — это уже Киев. Запад понимает, что мы сможем дойти до Киева и Житомира и попытается остановить нас именно там? — Да, именно так Запад и понимает. Более того — пытается остановить наши силы, отражающие украинско-натовскую агрессию против России не только "чужими руками" (то есть украинскими), но и своими собственными. То есть действующими натовскими военными. Причем как можно дальше от Житомирской области и столицы Украины. В кратком виде Запад стремится повысить планку эскалации своей вооруженной агрессии, усилив ее своими регулярными вооруженными силами и более дальнобойными трансграничными ударными системами поражения.— Как видите наше продвижение под Харьковом?— Харьковская область — это не единственная и не последняя стратегическая цель ВС РФ. Демилитаризация и денацификация Украины остается генеральной линией Москвы. В противном случае прозападная Украина — независимо от того, сколько квадратных километров от нее останется в результате неминуемого поражения — будет перманентно представлять реальную угрозу для Российской Федерации и Республики Беларусь.— Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО "буквально втаскивает" Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией... — Полностью разделяю такое мнение руководителя ФСБ. Оголтело агрессивными в отношении Москвы и Минска были и остаются все три государства Прибалтики, Польша, Швеция, Финляндия, Румыния, Чехия и некоторые другие. Например, США, Великобритания, Франция и ФРГ.— Есть ли на сегодняшний день перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта?— Первое. Термин "конфликт" ставит на одну доску агрессора (Украину и НАТО) и жертву агрессии (сначала Донбасс, а позднее и Россию). Наиболее точными могут быть: квалификация "агрессия Украины и НАТО" как форма вооруженного противоборства и "геноцид" как метод уничтожения мирных жителей Донбасса, Новороссии и России в целом.Второе. Пока такой перспективы, о которой вы говорите, нет. Это с одной стороны. Убежден, что нашим интересам не отвечало бы возобновление такого диалога в условиях необъявленной масштабной вооруженной агрессии США и НАТО против России, количественная и качественная эскалация которой продолжается.Третье. Надо быть особенно бдительным и профессионально придирчивым к "парафированным соглашениям", которые согласуются только на уровне глав делегаций на переговорах (они ставят свои инициалы, а не подписи, причем, на каждой странице документа).Этот парафированный документ являются лишь проектом какой-то договоренности, именно в первом, а не в последнем приближении. Такая договоренность еще должна быть одобрена высшим военно-политическим руководством сторон. Возможно, и их парламентами. Реальным может считаться только подписанный премьерами или президентами договаривающихся сторон договор или соглашение, которое содержит положение о предварительном выполнении его ключевых положений государством, которое начало вооруженную агрессию.С учетом этого термин "агрессия" и "геноцид" в данном контексте в привязке к Украине и странам НАТО , а также "эскалация агрессии" должны быть ключевыми словами в нашей информационно-разъяснительной деятельности — и дома, и за рубежом.Также о том, как Россия подходит к черте ядерной эскалации, а Зеленский становится законной целью, читайте в интервью с экспертом Василий Ющук: Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины.

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Анна Черкасова

интервью, владимир путин, россия, украина, запад, нато, вкс, ядерное оружие, военные учения, балтика, белоруссия, польша, александр лукашенко