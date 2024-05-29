https://ukraina.ru/20240529/1055346338.html

Главное за ночь 29 мая

Главное за ночь 29 мая - 29.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 29 мая

Украинский арсенал в Ровенской области, куда завозят оружие, попал под удар, произошла мощная детонация, сообщили РИА Новости в подполье. Украина.ру, 29.05.2024

2024-05-29T08:13

2024-05-29T08:13

2024-05-29T08:24

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ровенская область

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Украинский арсенал в Ровенской области, куда завозят оружие, попал под удар, произошла мощная детонация, сообщили РИА Новости в подполье.БПЛА сбит над Армавиром в Краснодарском крае. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Средства ПВО уничтожили за ночь один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России:

https://ukraina.ru/20240528/1055322425.html

сша

россия

ровенская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, анатолий антонов, новости, сша, россия, ровенская область