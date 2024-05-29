Главное за ночь 29 мая - 29.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 29 мая
Главное за ночь 29 мая - 29.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 29 мая
Украинский арсенал в Ровенской области, куда завозят оружие, попал под удар, произошла мощная детонация, сообщили РИА Новости в подполье. Украина.ру, 29.05.2024
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Украинский арсенал в Ровенской области, куда завозят оружие, попал под удар, произошла мощная детонация, сообщили РИА Новости в подполье.БПЛА сбит над Армавиром в Краснодарском крае. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Средства ПВО уничтожили за ночь один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России:
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пво, анатолий антонов, новости, сша, россия, ровенская область
ПВО, Анатолий Антонов, Новости, США, Россия, Ровенская область

Главное за ночь 29 мая

08:13 29.05.2024 (обновлено: 08:24 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Читать в
Украинский арсенал в Ровенской области, куда завозят оружие, попал под удар, произошла мощная детонация, сообщили РИА Новости в подполье.
БПЛА сбит над Армавиром в Краснодарском крае. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Средства ПВО уничтожили за ночь один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России:

"РФ будет использовать торговые ограничения и санкции США как дополнительный импульс для развития импортозамещения".

Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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ПВОАнатолий АнтоновНовостиСШАРоссияРовенская область
 
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