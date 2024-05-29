Главное за ночь 29 мая
08:13 29.05.2024 (обновлено: 08:24 29.05.2024)
Украинский арсенал в Ровенской области, куда завозят оружие, попал под удар, произошла мощная детонация, сообщили РИА Новости в подполье.
БПЛА сбит над Армавиром в Краснодарском крае. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Средства ПВО уничтожили за ночь один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России:
"РФ будет использовать торговые ограничения и санкции США как дополнительный импульс для развития импортозамещения".
Вчера, 08:04Главное за ночь 28 мая