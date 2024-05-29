"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений - 29.05.2024 Украина.ру
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"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений
"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений - 29.05.2024 Украина.ру
"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений
Первый этап российских учений показал, что развертывание "нестратегического ядерного оружия" прошло штатно, то есть своевременно и в полном объеме. Но говорить о конкретных результатах всего комплекса запланированных мероприятий пока преждевременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-05-29T04:10
2024-05-29T04:10
новости
россия
украина
запад
учения
ядерное
ядерное оружие
военные учения
"искандер"
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Ранее, 21 мая, в Южном военном округе России стартовал первый этап учений по отработке боевого применения тактического ядерного оружия.Как ранее сообщало Минобороны РФ, данное учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения НСЯО для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России. Это ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны Запада, рассказал эксперт.В рамках первого этапа в ракетных соединениях Южного военного округа началась отработка учебно-боевых задач получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков, отметил политолог.Термин "нестратегическое ядерное оружие" применен в данном контексте неслучайно. Он означает, что российские ракетно-ядерные вооружения стратегического назначения (то есть те, которые могут быть доставлены на расстояние свыше 5,5 тысяч километров) не будут задействованы в ходе названных учений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, какова степень влияния террористических организации в Центральной Азии можно прочитать в интервью Григория Михайлова: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
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новости, россия, украина, запад, учения, ядерное, ядерное оружие, военные учения, "искандер"
Новости, Россия, Украина, Запад, Учения, ядерное, Ядерное оружие, военные учения, "Искандер"

"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений

04:10 29.05.2024
 
Учения по применению ядерного оружия начались в России
Учения по применению ядерного оружия начались в России
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Первый этап российских учений показал, что развертывание "нестратегического ядерного оружия" прошло штатно, то есть своевременно и в полном объеме. Но говорить о конкретных результатах всего комплекса запланированных мероприятий пока преждевременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Ранее, 21 мая, в Южном военном округе России стартовал первый этап учений по отработке боевого применения тактического ядерного оружия.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, данное учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения НСЯО для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России. Это ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны Запада, рассказал эксперт.
В рамках первого этапа в ракетных соединениях Южного военного округа началась отработка учебно-боевых задач получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков, отметил политолог.
"Поскольку у нас запланированы несколько этапов проведения названных майских учений, то говорить о конкретных результатах всего комплекса запланированных мероприятий пока преждевременно. Но первый этап учений показал, что развертывание "нестратегического ядерного оружия" прошло штатно, то есть своевременно и в полном объеме", - подчеркнул Козин.
Термин "нестратегическое ядерное оружие" применен в данном контексте неслучайно. Он означает, что российские ракетно-ядерные вооружения стратегического назначения (то есть те, которые могут быть доставлены на расстояние свыше 5,5 тысяч километров) не будут задействованы в ходе названных учений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.ру
О том, какова степень влияния террористических организации в Центральной Азии можно прочитать в интервью Григория Михайлова: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
Геннадий Алехин интервью
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