https://ukraina.ru/20240529/1055333647.html

"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений

"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений - 29.05.2024 Украина.ру

"Своевременно и в полном объеме": эксперт рассказал, как прошел первый этап российских ядерных учений

Первый этап российских учений показал, что развертывание "нестратегического ядерного оружия" прошло штатно, то есть своевременно и в полном объеме. Но говорить о конкретных результатах всего комплекса запланированных мероприятий пока преждевременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-05-29T04:10

2024-05-29T04:10

2024-05-29T04:10

новости

россия

украина

запад

учения

ядерное

ядерное оружие

военные учения

"искандер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/15/1055200560_8:0:828:461_1920x0_80_0_0_1a10f69f0ff068b93cda5a1377b07704.jpg

Ранее, 21 мая, в Южном военном округе России стартовал первый этап учений по отработке боевого применения тактического ядерного оружия.Как ранее сообщало Минобороны РФ, данное учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения НСЯО для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России. Это ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны Запада, рассказал эксперт.В рамках первого этапа в ракетных соединениях Южного военного округа началась отработка учебно-боевых задач получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков, отметил политолог.Термин "нестратегическое ядерное оружие" применен в данном контексте неслучайно. Он означает, что российские ракетно-ядерные вооружения стратегического назначения (то есть те, которые могут быть доставлены на расстояние свыше 5,5 тысяч километров) не будут задействованы в ходе названных учений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, какова степень влияния террористических организации в Центральной Азии можно прочитать в интервью Григория Михайлова: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО

https://ukraina.ru/20240528/1055311805.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, учения, ядерное, ядерное оружие, военные учения, "искандер"