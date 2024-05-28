"Это последний бой". Пашинян решил уничтожить армянскую идентичность? - 28.05.2024 Украина.ру
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"Это последний бой". Пашинян решил уничтожить армянскую идентичность?
"Это последний бой". Пашинян решил уничтожить армянскую идентичность? - 28.05.2024 Украина.ру
"Это последний бой". Пашинян решил уничтожить армянскую идентичность?
В Ереване проходят акции протеста против политики действующих властей
2024-05-28T13:36
2024-05-28T13:37
эксклюзив
армения
ереван
никол пашинян
азербайджан
протесты
задержание
полиция
делимитация
генштаб
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Утром 27 мая армянская полиция задержала в столице около 280 демонстрантов, требующих отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации государственной границы с Азербайджаном. В течение суток все задержанные были отпущены, передают 28 мая армянские СМИ.Напомним, что Никол Пашинян 6 октября 2022 года в Праге подписал согласие на вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. В ноябре 2023 года он заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы будущего мирного договора, в соответствии с которыми новая демаркация границ должна быть проведена в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года и базироваться на картах советского Генштаба.Несмотря на то, что мирный договор все еще не подписан, в марте-апреле этого года официальный Ереван заявил, что армянско-азербайджанская комиссия по вопросам делимитации государственной границы согласовала передачу Азербайджану четырех сел в Тавушской области, которые числились в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.Это вызвало волну протестов как в самой Тавушской области, так и в Ереване. Протестное движение возглавил руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Србазан (Галстанян). На митинге 26 мая он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны.По словам армянского блогера, лидера движения "Азатагрум" Микаэла Бадаляна, в Ереване 27 мая начался третий, заключительный этап протестного движения против политики территориальных уступок Азербайджану, которую ведут действующие власти."Действия были очень активными, и полиции пришлось очень непросто. Всего было 284 задержанных, причем задерживали не только тех, кто перекрывал дороги и участвовал в каких-то акциях, но и тех, кто просто стоял на обочине. Полиция избила депутата парламента, пыталась задержать священнослужителей. Впервые за все эти годы протестов, а они у нас не прекращаются после войны 2020 года, был использован слезоточивый газ", - рассказал изданию Украина.ру Бадалян, который оказался одним из задержанных.По оценке блогера, протестное движение в Армении усилилось, и это было особо заметно на митинге 26 мая, на котором, по его словам, собралось более ста тысяч человек."Протест отличается от всего, что было ранее, потому что он не политический. Протест возглавил представитель церкви – архиепископ Баграт. Это очень важный факт, так как все понимают, что это последний бой. Пашинян уже открыто заявил, что Армянская церковь на протяжении 1700 лет была агентом влияния и добавил – ничего страшного, через два или три месяца мы этот вопрос решим. Это значит, что он собирается уничтожить Армянскую церковь", - полагает Бадалян.По его словам, уничтожение Армянской церкви грозит вымиранием армянской нации, так как именно благодаря церкви в различные периоды истории сохранялась армянская идентичность."История показала, что мы можем жить без государства, были такие прецеденты. Но если мы потеряем Армянскую церковь, которая хранит армянскую идентичность, мы в скором времени лишимся нашего государства. Азербайджан уже заявляет, что Армении не существует, и что есть Западный Азербайджан со столицей в Ереване. Если мы потеряем церковь и государство, шансов возродиться у нас не будет", - заявил эксперт.Бадалян отметил, что население Армении понимает значимость текущего протестного движения, которое не является политическим по своей сути."Когда идет политический протест, там политические силы борются за свои позиции. А на этот раз идет протест во спасение Армении и армянской идентичности", - сказал он.По мнению Бадаляна, архиепископ Баграт был выдвинут протестным движением на пост премьера потому, что только он в состоянии консолидировать широкие массы людей."Те силы, которые выступают с пророссийских и прозападных позиций, даже теоретически не могли быть друг рядом с другом на одном протесте, а сегодня именно это происходит", - подчеркнул Бадалян.В Армении на сегодняшний день сложилось такая политическая ситуация, что ни у одного политического игрока нет соответствующего веса, отметил эксперт. Существующую парламентскую оппозицию де-факто возглавляют два бывших президента Армении, и протестующие больше всего переживали, что один из них будет обозначен лидерами протестного движения в качестве будущего кандидата на пост премьера."Когда кандидатом назвали архиепископа Баграта, все поняли, что идем до конца", - заявил Бадалян.Касаясь вопроса делимитации и демаркации армянско-азербайджанской границы, эксперт напомнил, что она должна происходить в соответствии с соглашением от 9 ноября 2020 года. По его словам, для населения Армении важно, по каким картам она проводится."В итоге, то, что имеем на деле – это не делимитация и демаркация, а односторонняя сдача. Не раз российская сторона говорила, что Генштаб располагает картами и процесс может закончится довольно быстро, в результате не будет ущемлена ни одна сторона. Под предлогом делимитации и демаркации выполняются требования Азербайджана", - подытожил Мика Бадалян.Читайте также: Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбу
https://ukraina.ru/20240423/1054660960.html
https://ukraina.ru/20240427/1054785073.html
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эксклюзив, армения, ереван, никол пашинян, азербайджан, протесты, задержание, полиция, делимитация, генштаб, украина.ру
Эксклюзив, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Азербайджан, протесты, задержание, полиция, делимитация, Генштаб, Украина.ру

"Это последний бой". Пашинян решил уничтожить армянскую идентичность?

13:36 28.05.2024 (обновлено: 13:37 28.05.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Ереване проходят акции протеста против политики действующих властей
Утром 27 мая армянская полиция задержала в столице около 280 демонстрантов, требующих отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации государственной границы с Азербайджаном. В течение суток все задержанные были отпущены, передают 28 мая армянские СМИ.
Напомним, что Никол Пашинян 6 октября 2022 года в Праге подписал согласие на вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. В ноябре 2023 года он заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы будущего мирного договора, в соответствии с которыми новая демаркация границ должна быть проведена в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года и базироваться на картах советского Генштаба.
Несмотря на то, что мирный договор все еще не подписан, в марте-апреле этого года официальный Ереван заявил, что армянско-азербайджанская комиссия по вопросам делимитации государственной границы согласовала передачу Азербайджану четырех сел в Тавушской области, которые числились в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.
Это вызвало волну протестов как в самой Тавушской области, так и в Ереване. Протестное движение возглавил руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Србазан (Галстанян). На митинге 26 мая он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны.
По словам армянского блогера, лидера движения "Азатагрум" Микаэла Бадаляна, в Ереване 27 мая начался третий, заключительный этап протестного движения против политики территориальных уступок Азербайджану, которую ведут действующие власти.
"Действия были очень активными, и полиции пришлось очень непросто. Всего было 284 задержанных, причем задерживали не только тех, кто перекрывал дороги и участвовал в каких-то акциях, но и тех, кто просто стоял на обочине. Полиция избила депутата парламента, пыталась задержать священнослужителей. Впервые за все эти годы протестов, а они у нас не прекращаются после войны 2020 года, был использован слезоточивый газ", - рассказал изданию Украина.ру Бадалян, который оказался одним из задержанных.
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По оценке блогера, протестное движение в Армении усилилось, и это было особо заметно на митинге 26 мая, на котором, по его словам, собралось более ста тысяч человек.
"Протест отличается от всего, что было ранее, потому что он не политический. Протест возглавил представитель церкви – архиепископ Баграт. Это очень важный факт, так как все понимают, что это последний бой. Пашинян уже открыто заявил, что Армянская церковь на протяжении 1700 лет была агентом влияния и добавил – ничего страшного, через два или три месяца мы этот вопрос решим. Это значит, что он собирается уничтожить Армянскую церковь", - полагает Бадалян.
По его словам, уничтожение Армянской церкви грозит вымиранием армянской нации, так как именно благодаря церкви в различные периоды истории сохранялась армянская идентичность.
"История показала, что мы можем жить без государства, были такие прецеденты. Но если мы потеряем Армянскую церковь, которая хранит армянскую идентичность, мы в скором времени лишимся нашего государства. Азербайджан уже заявляет, что Армении не существует, и что есть Западный Азербайджан со столицей в Ереване. Если мы потеряем церковь и государство, шансов возродиться у нас не будет", - заявил эксперт.
Бадалян отметил, что население Армении понимает значимость текущего протестного движения, которое не является политическим по своей сути.
"Когда идет политический протест, там политические силы борются за свои позиции. А на этот раз идет протест во спасение Армении и армянской идентичности", - сказал он.
По мнению Бадаляна, архиепископ Баграт был выдвинут протестным движением на пост премьера потому, что только он в состоянии консолидировать широкие массы людей.
"Те силы, которые выступают с пророссийских и прозападных позиций, даже теоретически не могли быть друг рядом с другом на одном протесте, а сегодня именно это происходит", - подчеркнул Бадалян.
В Армении на сегодняшний день сложилось такая политическая ситуация, что ни у одного политического игрока нет соответствующего веса, отметил эксперт. Существующую парламентскую оппозицию де-факто возглавляют два бывших президента Армении, и протестующие больше всего переживали, что один из них будет обозначен лидерами протестного движения в качестве будущего кандидата на пост премьера.
"Когда кандидатом назвали архиепископа Баграта, все поняли, что идем до конца", - заявил Бадалян.
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Касаясь вопроса делимитации и демаркации армянско-азербайджанской границы, эксперт напомнил, что она должна происходить в соответствии с соглашением от 9 ноября 2020 года. По его словам, для населения Армении важно, по каким картам она проводится.
"В итоге, то, что имеем на деле – это не делимитация и демаркация, а односторонняя сдача. Не раз российская сторона говорила, что Генштаб располагает картами и процесс может закончится довольно быстро, в результате не будет ущемлена ни одна сторона. Под предлогом делимитации и демаркации выполняются требования Азербайджана", - подытожил Мика Бадалян.
Читайте также: Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбу
 
ЭксклюзивАрменияЕреванНикол ПашинянАзербайджанпротестызадержаниеполицияделимитацияГенштабУкраина.ру
 
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